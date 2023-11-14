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EB5 Capital 的纽约 Ritz-Carlton (JF22) 项目获得 I-829 批准

华盛顿, Nov. 14, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- EB-5 投资行业的杰出领先企业 EB5 Capital 欣然宣布其纽约 Ritz-Carlton (JF22) 项目的投资者已开始收到美国公民及移民服务局 (USCIS) 的 I-829 批准。USCIS 向符合该局严格审查要求并已证明其 EB-5 投资为美国经济创造了至少 10 个全职工作岗位的投资者颁发 I-829 批准或永久居留权。

JF22 是一个拥有 250 间客房和 16 套顶层公寓的奢华酒店开发项目，该酒店位于纽约市曼哈顿诺玛德区。这座 38 层楼高的 Marriott 品牌酒店位于市中心，毗邻麦迪逊广场花园以北，邻近 28 号街区地铁站，距离格兰德中央车站和宾州车站不到 10 分钟的步行路程。酒店的餐饮项目由世界级米其林星级总厨 José Andrés 管理。

EB5 Capital 总裁 Brian Ostar 说道，“进入 I-829 批准阶段是 EB-5 移民过程中的一个关键里程碑。这表明 USCIS 认为该项目已建成，工作岗位已创建，EB-5 投资者现已有资格获得永久居留权。我们的 JF22 Ritz-Carlton 项目获得了第一份批准通知，我们对此感到非常高兴，并期待不久后会收到 USCIS 的其他批准。”

EB5 Capital 通过成功筹集 1.84 亿美元用于项目开发，为该项目的建设提供了至关重要的融资支持。该酒店于 2022 年 7 月对公众开放，为纽约市创建了超过 4,200 个工作岗位，足以支持项目中所有的 368 名外国投资者。JF22 是 EB5 Capital 在美国各地的众多项目之一，为就业创造和经济增长做出贡献，履行了该公司在任何投资地方都致力于产生积极的经济影响的承诺。

关于 EB5 Capital

根据美国移民投资项目（EB-5 签证项目），EB5 Capital 为合格外国投资者提供投资于商业房地产项目，在当地创造就业机会的机会。作为美国历史最悠久、最活跃的区域中心运营商之一，该公司已通过近 40 个 EB-5 项目筹集了约 10 亿美元的外国资本。EB5 Capital 总部位于华盛顿特区，其卓越的业绩纪录和行业领导地位吸引了来自 70 多个国家的投资者。如需更多信息，请访问 www.eb5capital.com

联系人：
Katherine Willis
营销与传播总监
media@eb5capital.com

 


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