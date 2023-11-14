EB5 Capital 在紐約市的 Ritz-Carlton (JF22) 計劃獲得 I-829 批准

華盛頓, Nov. 14, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- EB-5 投資行業的傑出領導者 EB5 Capital 非常榮幸地宣布參與其紐約市 Ritz-Carlton (JF22) 計劃的投資者已經開始接收來自美國公民及移民服務局 (USCIS) 的 I-829 批准。符合 USCIS 嚴格審查要求並證明其 EB-5 投資在美國經濟中創建了至少十個全職工作的投資者可獲得 USCIS 出具的 I-829 批准，或永久性居民身份。



JF22 是一個擁有 250 間客房和 16 套頂樓套房的奢侈酒店開發計劃，該酒店位於紐約市曼哈頓諾瑪德區。這座 38 層樓高的 Marriott 品牌酒店位於市中心，毗鄰麥迪遜廣場花園以北，鄰近 28 號街區地鐵站，距離格蘭德中央車站和賓州車站不到 10 分鐘的步行路程。酒店的餐飲計劃由世界級米芝蓮星級總廚 José Andrés 管理。

EB5 Capital 總裁 Brian Ostar 表示，「到達 I-829 批准階段是 EB-5 入境進程中的一個關鍵里程碑。這表明 USCIS 認為該計劃已建成，工作崗位已創建，EB-5 投資者現已有資格獲得永久性居民身份。我們的 JF22 Ritz-Carlton 計劃收到了第一份批准通知，我們對此感到非常高興，並期待不久後會收到 USCIS 的其他批准。」

EB5 Capital 透過成功籌集 1.84 億美元，為該計劃的建設和發展提供了至關重要的融資支援。該酒店於 2022 年 7 月對公眾開放，為紐約市創建了超過 4,200 個工作崗位，足以支援計劃中所有的 368 名外國投資者。JF22 是 EB5 Capital 在美國各地的眾多計劃之一，為創建工作崗位和經濟增長做出貢獻，展現了該公司在任何投資地方都致力於產生實證經濟影響的承諾。

關於 EB5 Capital

在美國投資移民計劃（EB-5 簽證計劃）的規定下，EB5 Capital 為合格的外國投資者提供投資於創建工作崗位的商業房地產計劃的機遇。作為該國最古老和最活躍的地區性中心營辦商之一，該公司在近 40 個 EB-5 計劃中籌集了超過 10 億美元的外國資本。EB5 Capital 總部位於華盛頓，該公司在行業中卓越的追蹤記錄和領導地位吸引了來自 70 多個國家的投資者。更多資訊請瀏覽 www.eb5capital.com。

聯絡人：

Katherine Willis

營銷和通訊總監

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