David Jones numérise son processus d’achat à l’aide de la technologie NuORDER de Lightspeed

Assortiments NuORDER permet de normaliser les plans d’achat des différentes marques, services et équipes.

MONTRÉAL, 14 nov. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lightspeed Commerce Inc. (NYSE | TSX : LSPD) a été choisie par David Jones, le premier grand magasin haut de gamme d’Australie qui propose les marques mondiales et locales les plus exclusives dans le cadre de sa stratégie Vision 2025+ visant à numériser son processus de marchandisage et d’achat. En janvier, David Jones lancera les catégories de prêt-à-porter féminin international et de créateurs et utilisera Assortiments NuORDER pour présenter les collections en avant-première, créer des assortiments et passer des commandes en collaboration avec les marques.





Ce partenariat permettra d’accélérer les efforts de transformation numérique de David Jones et de remplacer les processus manuels et laborieux tels que la collecte de données, le dimensionnement et la rédaction de commandes. Les acheteurs auront plus de temps pour se concentrer sur la création d’une expérience d’achat de premier plan à l’échelle mondiale. David Jones n’aura plus besoin de s’appuyer sur des feuilles de calcul manuelles et l’équipe d’achat pourra utiliser des données préremplies, des synthèses automatisées et des outils de collaboration en temps réel pour proposer un assortiment omnicanal plus sophistiqué.

La technologie innovante de NuORDER par Lightspeed permettra à David Jones de visualiser et d’analyser facilement ses assortiments en fonction des marques, des catégories et des attributs. Les acheteurs pourront désormais adopter une approche axée davantage sur les clients dans le processus de planification des gammes afin de s’assurer qu’ils proposent une offre de produits de qualité supérieure en ligne et en magasin.

Grâce aux capacités supérieures d’étiquetage et de regroupement de la plateforme, les acheteurs de David Jones pourront collaborer avec la direction et les équipes de l’entreprise pour examiner les investissements dans des initiatives clés, telles que les exclusivités, et améliorer leur capacité à créer des assortiments distincts pour leurs clients.

« David Jones s’engage à offrir à ses clients une expérience d’achat omnicanale inégalée », a déclaré Bridget Veals, directrice générale de la division des vêtements pour femmes, chaussures et accessoires de David Jones. « L’adoption de la technologie d’Assortiments NuORDER en tant que nouveau processus d’achat numérique permettra à nos équipes d’offrir aux clients une expérience d’achat haut de gamme bien planifiée en ligne et en magasin, tout en améliorant notre collaboration avec les marques. »

« Nous sommes ravis de nous associer à David Jones, l’un des principaux détaillants australiens connu pour son expérience client de premier plan, afin de transformer son processus de marchandisage sur le plan numérique », a déclaré Danielle Fairfield, responsable de la vente au détail pour NuORDER par Lightspeed. « NuORDER fournira à David Jones les outils dont il a besoin pour faire progresser sa stratégie Vision2025+ en adoptant une approche priorisant le volet numérique. »

NuORDER par Lightspeed propulse les meilleurs détaillants et marques au monde, notamment : Saks, Macy’s, Nordstrom, Brunello Cucinelli, Rag & Bone, Kendra Scott, Barbour, Tecnica, Arc'teryx et Shiseido.

À propos de NuORDER par Lightspeed



NuORDER par Lightspeed est une plateforme B2B de premier plan qui favorise le commerce et la découverte pour les meilleures marques et les meilleurs détaillants du monde. La plateforme comprend une technologie de salle d’exposition virtuelle, des outils d’assortiment visuel et de commercialisation, ainsi que des solutions de paiement intégrées. Aujourd'hui, plus de 3000 marques et plus de 100 000 détaillants utilisent NuORDER par Lightspeed pour rationaliser le processus de vente et d’achat en gros. Lightspeed a acquis NuORDER en 2021.

Pour plus d'informations, veuillez visiter: www.nuorder.com

À propos de Lightspeed

Propulsant les commerces qui sont le moteur de l'économie mondiale, la plateforme de commerce tout-en-un de Lightspeed aide les commerçants à innover afin de simplifier, adapter et offrir des expériences clients exceptionnelles. La solution infonuagique transforme et unifie les opérations en ligne et hors ligne, les ventes omnicanales, l'expansion avec de nouveaux emplacements, les paiements internationaux, le financement et la connexion aux réseaux de fournisseurs.

Fondée à Montréal, au Canada, en 2005, Lightspeed est inscrite à la fois à la Bourse de New York (NYSE : LSPD) et à la Bourse de Toronto (TSX : LSPD). Avec des équipes en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique, la société dessert des entreprises des secteurs de la vente au détail, de la restauration et du golf dans plus d'une centaine de pays.

Pour plus d’informations, veuillez visiter: fr.lightspeedhq.com

Sur les médias sociaux: LinkedIn , Facebook , Instagram , YouTube et Twitter

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué pourrait contenir de l'information prospective et des énoncés prospectifs, au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables (les « énoncés prospectifs »). Les énoncés prospectifs comprennent de l'information de nature prédictive, dépendent ou font référence à des événements futurs et se reconnaissent à l'emploi d'expressions comme « va », « prévoit », « anticipe », «envisage», « planifie », « croit », « estime » ou d'autres expressions semblables concernant des sujets qui ne sont pas des faits historiques. Ces énoncés sont fondés sur les attentes actuelles de la direction de Lightspeed et comportent plusieurs risques et incertitudes, connus et inconnus, incluant des facteurs économiques. De nombreux risques, incertitudes et d'autres facteurs peuvent faire en sorte que les résultats réels s'écartent de manière importante des énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse, y compris, mais sans s'y limiter, les facteurs de risque mentionnés dans notre plus récent rapport de gestion ainsi qu'à la rubrique « Facteurs de risque » de notre plus récente notice annuelle, et dans nos autres déclarations de renseignements auprès des Autorités canadiennes en valeurs mobilières et du U. S. Securities and Exchange Commission, qui peuvent être consultés sur SEDAR à l'adresse www.sedarplus.ca et sur EDGAR au www.sec.gov . Les lecteurs sont priés d'étudier attentivement tous ces facteurs et d'autres avant de prendre une décision concernant les actions à droit de vote subalterne de Lightspeed et de ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué ne constituent pas une garantie du rendement futur et, bien qu'ils soient fondés sur certaines présomptions que Lightspeed juge raisonnables, les événements et résultats réels pourraient différer de manière importante de ceux exprimés ou supposés dans les énoncés prospectifs faits par Lightspeed. Sauf si les lois applicables l'exigent, Lightspeed ne s'engage aucunement à mettre à jour publiquement ou à réviser ces énoncés prospectifs, notamment à la suite de nouvelles informations ou de nouveaux événements.

Contacts médias :



Canada :

Victoria Baker, NKPR – victoriab@nkpr.net

États-Unis :

Jennifer Fugel, Newsmaker Group – jfugel@newsmakergroup.com

Relations médias de Lightspeed – media@lightspeedhq.com

Relations investisseurs :

Gus Papageorgiou, Relations investisseurs de Lightspeed – investorrelations@lightspeedhq.com

A photo accompanying this announcement is available at https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/9dee5081-2522-4c73-8cf4-d69c6b7520a4/fr