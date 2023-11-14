Movellus 推出 Aeonic Insight™ 產品線，用於片上遙測

森尼韋爾，加州, Nov. 14, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Movellus 今天宣布推出 Aeonic Insight 產品系列，以期滿足複雜 SoC 中對片上可觀察性不斷發展的需求。Aeonic Insight 產品系列包含業界領先的可合成傳感器，提供可用於行動或決策的矽片相關洞見。此類傳感器具有面積效率和工藝可移植性，為 SoC 管理和矽片生命週期分析平台生成高級遙測數據。



該系列的第一款產品是 Aeonic Insight™ Droop Detector。此創新解決方案實現了細粒度的電壓降低檢測，具有多個閾值，屬於同類型產品中檢測時間最快的前列水平。Aeonic Insight 可觀察性理念還擴展到 Aeonic Generate™ CGM，該產品為我們業界領先的可合成時鐘生成產品組合引入監測詳細數據的時鐘健康遙測功能。

「大型 SoC 的興起引入了關於平衡性能、功耗和產量以及優化矽片生命週期健康的新矽片設計挑戰，」產品、市場和規劃高級副總裁 Vikram Karvat 表示。「Movellus 能夠為我們的客户和合作伙伴生成高級片上遙測數據，助其提供具有最高質量、性能和壽命的先進應用產品。」

Movellus 繼續通過功能豐富的可合成 IP 推動高性能矽片的發展。Aeonic™ Digital IP 平台已被多個客户集成到不同的工藝節點中，從 40nm 到 3nm 不等。最終應用範圍覆蓋超低功耗邊緣 AI 設備，以及以性能為中心的雲數據中心計算和 AI 產品。這一最新里程碑使得先進的 SoC、AI 加速器和處理器能夠實現高級片上可觀察性。

關於 Movellus

Movellus 為一系列應用提供關鍵技術，技術應用範圍覆蓋邊緣 AI 設備，以及以性能為中心的雲數據中心計算和網絡產品。公司總部位於加州森尼維爾，密歇根州和多倫多設有研發中心。瀏覽我們的網站：www.movellus.com

Movellus、Movellus 標誌、Aeonic、Aeonic Generate、Elevating Silicon、Aeonic Insight 和 Intelligent Clock Networks 是 Movellus 的商標。「Movellus」一詞是指 Movellus Circuits, Inc 及其子公司。其他商標是其各自所有者之財產。

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