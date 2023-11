La campagne Écoutez la bernache de CIRA s’envole et remporte l’argent au prix 2023 de l’Association canadienne du marketing

En jouant avec humour sur la peur que suscite la bernache chez les Canadien·nes, CIRA s’envole avec la victoire en argent pour sa campagne intégrée qui encourage les entrepreneur·ses à choisir un domaine .CA pour leur entreprise.

TORONTO, 14 nov. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- CIRA est fière d’annoncer que sa série publicitaire Écoutez la bernache (“Listen to the goose” en anglais) a reçu le prix argent à l’occasion de la remise des prix 2023 pour l’impact de la marque de l’Association canadienne du marketing (AMC) dans la catégorie Affaires. La campagne intégrée de CIRA encourage les entrepreneur·ses émergent·es à se faire connaître comme Canadien·nes en ligne avec un domaine .CA. Elle combine l’humour à une icône canadienne reconnaissable. La vedette de la campagne publicitaire de CIRA est Bernard la bernache, une présence persuasive (et légèrement menaçante) qui aide les propriétaires de petites entreprises canadiennes à faire le bon choix en optant pour un domaine .CA. CIRA partage cet honneur avec sa partenaire, l’agence G&G Advertising Inc., qui a dirigé le développement de concepts et les efforts de production vidéo.



Les prix annuels de l’ACM permettent de rendre hommage aux meilleurs acteur·rices du marketing canadien en reconnaissant le travail derrière les meilleures campagnes et les meilleurs spécialistes du marketing de partout au pays. La campagne Écoutez la bernache primée et entièrement intégrée de CIRA a été présentée à la télévision traditionnelle et connectée, y compris lors de l’émission Dragons’ Den de CBC, dans les régions du Grand Toronto, de Vancouver et de Montréal ainsi que sur les plateformes sociales et numériques avec placement dans les médias par PUSH Media.

Pour en savoir plus sur les gagnant·es des prix 2023 de l’AMC, veuillez visiter le site https://thecma.ca/get-involved/cma-awards.

Citations de la direction

« CIRA est fière d’avoir reçu le prix argent de l’Association canadienne du marketing pour sa campagne publicitaire Écoutez la bernache, qui a été reconnue parmi tant de campagnes percutantes au chapitre de l’impact de la marque (catégorie Affaires). Nous sommes ravis du succès de cette campagne et nous sommes toujours inspirés de voir les entreprises canadiennes se préparer au succès en choisissant un domaine .CA pour leurs sites Web. Bernard la bernache du Canada a chanté et les Canadien·nes l’ont écoutée. » – Paul Sarkozy, directeur du marketing, .CA par CIRA

« Bernard la bernache aimerait également remercier les organisateur·rices de la remise des prix de l’AMC qui lui ont décerné le prix argent. Même si G&G et CIRA indiquent plus tard qu’il s’agissait d’un travail collaboratif, elle aimerait déclarer officiellement que c’est elle qui s’est occupée de tout. Après tout, elle est très persuasive. » – Alanna Nathanson, cocheffe de la direction et cheffe de la création, G&G Advertising

Autres ressources

À propos de CIRA

CIRA est une organisation nationale à but non lucratif qui est avant tout connue pour le rôle qu’elle joue dans la gestion du domaine .CA au nom de la population canadienne. En tant que cheffe de file de l’écosystème Internet au Canada, CIRA offre une vaste gamme de produits, de programmes et de services conçus pour faire de l’Internet un espace sécurisé et accessible à tous et toutes. CIRA représente le Canada sur la scène nationale et internationale pour soutenir son objectif visant à bâtir un Internet fiable pour les Canadien·nes en contribuant à façonner l’avenir d’Internet.

À propos de .CA par CIRA

.CA est le domaine de premier niveau de l’indicatif de pays pour le Canada et le nom de domaine privilégié pour les particuliers, les entreprises et les organisations canadiens. CIRA gère plus de 3,3 millions de domaines .CA et joue un rôle crucial en la matière en tant que ressource publique clé, en assurant une présence numérique sécurisée, stable et accessible à l'échelle nationale. Une partie des revenus de chaque domaine .CA acheté est investie dans Net Good by CIRA, un programme de financement de projets, de communautés et de politiques qui améliorent Internet pour tous les Canadien·nes.

À propos de G&G Advertising

G&G est une agence de stratégie de marque au service des plus courageux. Ceux qui ont l’ambition inébranlable d’emprunter une voie non conventionnelle pour surpasser leurs concurrents. En découvrant des perspectives stratégiques significatives, G&G donne vie aux marques de manière à se démarquer avec audace sur les marchés encombrés.

