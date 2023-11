Sapere come gestire e prevenire il diabete per una vita migliore

L'ISA sostiene con orgoglio la Giornata Mondiale del Diabete 2023 con la sua campagna di sensibilizzazione

Bruxelles, Nov. 14, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- L'Associazione Internazionale Dolcificanti (ISA) è orgogliosa di rinnovare il suo sostegno alla Giornata Mondiale del Diabete (WDD), organizzata ogni anno il 14 novembre dalla Federazione Internazionale del Diabete (IDF) e nel 2023 con il tema ‘Conosci il tuo rischio, conosci la tua risposta’.1



1 adulto su 10 in tutto il mondo, circa 537 milioni di persone, ha il diabete e un altro mezzo miliardo di persone è a rischio di sviluppare il diabete di tipo 2.2 Tuttavia, il diabete di tipo 2 e le sue complicanze possono essere ritardati o prevenuti adottando e mantenendo abitudini salutari, tra cui seguire una dieta equilibrata e mantenersi fisicamente attivi. Per questo motivo l'ISA si unisce all'appello per contribuire ad aumentare la consapevolezza nei confronti del rischio e della risposta al diabete.

Scoprite le linee guida nutrizionali più recenti per la gestione del diabete

È importante conoscere il proprio rischio di diabete di tipo 2 per ritardare o prevenire tale condizione. È anche fondamentale sapere cosa fare e cosa mangiare per controllare meglio il diabete! L'ISA supporta gli operatori sanitari nel rimanere informati sulle più recenti linee guida nutrizionali basate sull'evidenza come punto di partenza per le conversazioni con i pazienti sulla prevenzione e la gestione del diabete. Per questo motivo, la campagna online dell'ISA per la Giornata Mondiale del Diabete 2023 mira a sensibilizzare sull'importanza di sapere cosa mangiare per la prevenzione e la gestione del diabete, condividendo le più recenti linee guida nutrizionali per la gestione del diabete e le raccomandazioni per l'assunzione di dolcificanti con poche/senza calorie nel diabete:

Guardate il video dell'ISA che presenta le recenti pratiche cliniche e le linee guida nutrizionali per la gestione del diabete , comprese quelle sui dolcificanti con poche/senza calorie.

, comprese quelle sui dolcificanti con poche/senza calorie. Scaricate la nuova scheda informativa dell'ISA per gli operatori sanitari sui dolcificanti con poche/senza calorie nel diabete

Scoprite il capitolo 5 dell'opuscolo dell'ISA dedicato a: " Dolcificanti con poche/senza calorie, diabete e salute cardiometabolica "

" Partecipate al webinar dell'ISA organizzato insieme alla Società Brasiliana per gli Alimenti e la Nutrizione (Sociedade Brasileira de Alimentação e Nutrição - SBAN) il 1 dicembre 2023 sul tema "Raccomandazioni e normative sull'uso di dolcificanti con poche/senza calorie: Prospettive globali e brasiliane".

I dolcificanti con poche/senza calorie come parte di una dieta sana per persone con diabete

Insieme ad altri capisaldi della gestione del diabete, una dieta sana ha il potenziale per migliorare il controllo del glucosio, ridurre il rischio di complicanze del diabete e migliorare la qualità della vita. Le organizzazioni che si occupano di diabete e di nutrizione riconoscono a livello globale che i dolcificanti con poche/senza calorie possono essere utilizzati in modo sicuro dalle persone con diabete per contribuire a ridurre l'assunzione complessiva di energia e zuccheri senza influire sul controllo del glucosio nel sangue, e quindi può essere una strategia utile per aiutare il controllo glicemico e la gestione del peso.3-8 Ciò è stato riconosciuto, tra l'altro, nelle "Raccomandazioni europee basate sull'evidenza per la gestione dietetica del diabete" aggiornate nell'aprile 2023 dal Gruppo di Studio sul Diabete e la Nutrizione (DNSG) dell'Associazione Europea per lo Studio del Diabete (EASD)3 e dall'Associazione Americana per il Diabete (ADA) nei suoi "Standards of Care in Diabetes" (Standard di cura nel diabete) aggiornati annualmente, comprese le attuali raccomandazioni di pratica clinica e di terapia medica nutrizionale dell'ADA.4

Le attività dell'ISA per la Giornata Mondiale del Diabete 2023 sono sostenute da organizzazioni per il diabete tra cui l'Associazione brasiliana per il diabete (ANAD)9, l'Associazione Brasiliana degli Educatori del Diabete (ANBED)10 e la Federazione Brasiliana delle Organizzazioni del Diabete (FENAD).11

Condividete la campagna dell'ISA per la Giornata Mondiale del Diabete 2023 sui social media con i vostri amici, familiari e network utilizzando gli hashtag dedicati #ISA4WDD, #WorldDiabetesDay e #KnowYourRisk.

Troverete ulteriori informazioni sulle attività dell'ISA per la Giornata Mondiale del Diabete qui.

