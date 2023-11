Apprendre à traiter et à prévenir le diabète pour mieux vivre

L'ISA est fière de soutenir la Journée mondiale du diabète 2023 et se mobilise avec une campagne de sensibilisation

Bruxelles, 14 nov. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- L'Association internationale des édulcorants (ISA) est fière de renouveler son soutien à la Journée mondiale du diabète (WDD), organisée chaque année le 14 novembre par la Fédération internationale du diabète (FDI), et qui aura pour thème en 2023 « Connaître les risques, c’est maîtriser les réponses »1.



Près de 537 millions de personnes, soit 1 adulte sur 10 dans le monde, vivent avec le diabète, et cinq cents millions d’autres personnes sont exposées au risque de développer un diabète de type 22. Cependant, le diabète de type 2 et ses complications peuvent être retardés ou évités en adoptant et en conservant des habitudes saines, notamment avec un régime alimentaire équilibré et la pratique d’une activité physique. C'est pourquoi l'ISA se joint à l'appel lancé pour sensibiliser aux risques et aux réponses à apporter au diabète.

Découvrez les dernières recommandations nutritionnelles pour le traitement du diabète

Il est important de connaître quels sont ses risques de développer un diabète de type 2 afin de retarder ou de prévenir la maladie. Il est également essentiel de savoir ce qu’il faut faire et ce qu’il faut manger pour mieux contrôler le diabète ! L'ISA aide les professionnels de santé à se tenir informés des plus récentes lignes directrices nutritionnelles fondées sur des données probantes, afin de leur permettre de dialoguer avec leurs patients de manière éclairée sur la prévention et la prise en charge du diabète. Ainsi, pour la Journée mondiale du diabète 2023, la campagne en ligne de l'ISA vise à sensibiliser à l'importance de savoir ce qu'il faut manger pour prévenir et traiter le diabète, ainsi qu’à partager les dernières directives nutritionnelles pour le traitement du diabète et les recommandations concernant la consommation des édulcorants dans le cadre du diabète :

Regardez la vidéo de l’ISA qui présente les récentes lignes directrices en matière de pratique clinique et de nutrition pour le traitement du diabète , ainsi que des informations sur les édulcorants

, ainsi que des informations sur les édulcorants Téléchargez la nouvelle fiche d'information de l’ISA destinée aux professionnels de santé et consacrée aux édulcorants dans le diabète

Découvrez le chapitre 5 de la brochure de l'ISA dédiée au thème suivant : « Édulcorants, diabète et santé cardiométabolique »

» Participez au webinaire de l'ISA organisé avec la Société brésilienne pour l'alimentation et la nutrition (Sociedade Brasileira de Alimentação e Nutrição - SBAN), le 1er décembre 2023 sur le thème « Les recommandations et la réglementation sur l'utilisation des édulcorants : perspectives mondiales et brésiliennes ».

Les édulcorants dans le cadre d'un régime alimentaire sain pour les personnes atteintes de diabète

Parallèlement aux autres piliers du traitement du diabète, une alimentation saine permet d'améliorer le contrôle de la glycémie, de réduire le risque de complications liées au diabète et d'améliorer la qualité de vie. Les organisations internationales œuvrant dans le domaine du diabète et de la nutrition reconnaissent que les édulcorants peuvent être utilisés en toute sécurité par les personnes atteintes de diabète, pour réduire l'apport global en énergie et en sucres sans affecter le contrôle de la glycémie, et qu'ils constituent donc une stratégie utile pour contribuer au contrôle de la glycémie et du poids3-8. Ceci a été reconnu, entre autres, dans les « Recommandations européennes fondées sur des données probantes pour le traitement diététique du diabète » mises à jour en avril 2023 par le Groupe d'étude « Diabète et nutrition » (DNSG) de l'Association européenne pour l'étude du diabète (EASD)3, et par l'Association américaine du diabète (ADA) dans ses « Normes de soins du diabète » actualisées chaque année et qui incluent les recommandations actuelles de l'ADA en matière de pratique clinique et de thérapie nutritionnelle médicale4.

Les activités de l'ISA pour la Journée mondiale du diabète 2023 ont reçu le soutien d'organisations œuvrant dans le domaine du diabète, notamment l'Association brésilienne du diabète (ANAD)9, l'Association brésilienne des éducateurs en diabète (ANBED)10 et la Fédération brésilienne des organisations du diabète (FENAD).11

À l’occasion de la Journée mondiale du diabète 2023, nous vous invitons à partager la campagne de l’ISA sur les réseaux sociaux, avec vos amis, votre famille et votre réseau personnel, en utilisant les hashtags dédiés #ISA4WDD, #WorldDiabetesDay et #KnowYourRisk.

Pour obtenir plus d’informations sur les activités de l’ISA organisées pour la Journée mondiale du diabète, veuillez cliquer ici.

