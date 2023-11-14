AI-Media 將在全球媒體大會上展示尖端字幕技術

阿拉伯聯合酋長國阿布扎比, Nov. 14, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 繼 2022 年成功舉辦後，全球媒體大會定於 2023 年 11 月 14 日至 16 日在阿聯酋阿布扎比舉行。今年， AI-Media 將作為即時字幕和翻譯提供者發揮核心作用，提供先進的解決方案來增強現場活動體驗。

在當今世界，全球媒體大會等活動為媒體專業人士提供了一個相互聯繫、發現趨勢和協作的寶貴平台。確保內容接觸到多元化的國際受眾至關重要，而 AI-Media 的技術使這一目標比以往任何時候都更容易實現。

AI-Media 首席銷售長 James Ward 評論了這場活動：

「我很高興看到 AI-Media 的創新字幕和翻譯解決方案成為全球媒體大會的中心舞台。我們的技術不僅能改變遊戲規則，還能改變遊戲規則。 它是一座橋樑，使不同的受眾能夠無縫連接並參與全球對話。我們很自豪能夠為使此類活動變得更加便捷、更具包容性和國際聯繫做出貢獻。」

AI-Media 創新解決方案特點：

遠端翻譯為 5 種聯合國語言： AI-Media 的技術可以將英語內容無縫翻譯成五種聯合國語言：阿拉伯語、法語、俄語、中文和西班牙語。這種能力消除了語言障礙並促進包容性。





AI-Media 的技術可以將英語內容無縫翻譯成五種聯合國語言：阿拉伯語、法語、俄語、中文和西班牙語。這種能力消除了語言障礙並促進包容性。 同一串流上的音訊翻譯： 除了文字翻譯外，AI-Media 還提供即時音訊翻譯，使與會者能夠以自己喜歡的語言收聽內容，從而提高參與度。





除了文字翻譯外，AI-Media 還提供即時音訊翻譯，使與會者能夠以自己喜歡的語言收聽內容，從而提高參與度。 所有人均可進入：場內與會者可以透過活動應用程式從自己的智慧型手機或網路設備存取即時翻譯內容。這個簡單的解決方案使所有參與者都更容易參與並參與活動。





擴大覆蓋範圍並提高滿意度：

AI-Media 的字幕和翻譯技術不僅只是方便； 它擴大了活動和廣播的範圍。提供多語言內容和即時翻譯可以顯著提高全球影響力和滿意度，為所有人創造更身臨其境的體驗。

AI-Media 的 LEXI 字幕和翻譯解決方案處於領先地位，使全球媒體大會等活動變得更加便利、包容和全球互聯。透過克服語言障礙，人工智慧媒體促進文化交流和知識共享。

如需了解 AI-Media 如何透過包容性多語言內容增強您的下一場活動或廣播，請瀏覽 AI-MEDIA.TV

關於 AI-Media

科技公司 AI-Media 於 2003 年在澳洲成立，是即時和錄音字幕、轉錄和翻譯解決方案的全球領導者。該公司透過其 AI 驅動的 LEXI 自動字幕解決方案，幫助世界領先的廣播公司、企業和政府機構確保獲得高精度、安全和具有成本效益的字幕。LEXI 字幕透過 AI-Media 的一系列字幕編碼器及其 iCap 雲計算網絡——世界上最大、最安全的字幕傳送網絡，傳送到全球數百萬個螢幕。在全球範圍內， AI-Media 每月傳送超過 800 萬分鐘的即時和錄製媒體。AI-Media 在澳洲證券交易所上市交易 (ASX:AIM)。欲了解更多資訊，請瀏覽 AI-Media.tv 。

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