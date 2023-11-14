AI-Media 将在全球媒体大会上展示尖端字幕技术

阿拉伯联合酋长国阿布扎比, Nov. 14, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 继 2022 年成功举办后，全球媒体大会定于 2023 年 11 月 14 日至 16 日在阿联酋阿布扎比举行。今年， AI-Media 将作为即时字幕和翻译提供者发挥核心作用，提供先进的解决方案来增强现场活动体验。

在当今世界，全球媒体大会等活动为媒体专业人士提供了一个相互联系、发现趋势和协作的宝贵平台。确保内容接触到多元化的国际受众至关重要，而 AI-Media 的技术使这一目标比以往任何时候都更容易实现。

AI-Media 首席销售官 James Ward 评论了这场活动：

“我很高兴看到 AI-Media 的创新字幕和翻译解决方案成为全球媒体大会的中心舞台。我们的技术不仅能改变游戏规则，还能改变游戏规则。它是一座桥梁，使不同的受众能够无缝连接并参与全球对话。我们很自豪能够为使此类活动变得更加便捷、更具包容性和国际联系做出贡献。”

AI-Media 创新解决方案的特点：

远端翻译为 5 种联合国语言： AI-Media 的技术可以将英语内容无缝翻译成五种联合国语言：阿拉伯语、法语、俄语、中文和西班牙语。这种能力消除了语言障碍并促进包容性。





AI-Media 的技术可以将英语内容无缝翻译成五种联合国语言：阿拉伯语、法语、俄语、中文和西班牙语。这种能力消除了语言障碍并促进包容性。 同一串流上的音讯翻译： 除了文字翻译外，AI-Media 还提供即时音讯翻译，使与会者能够以自己喜欢的语言收听内容，从而提高参与度。





除了文字翻译外，AI-Media 还提供即时音讯翻译，使与会者能够以自己喜欢的语言收听内容，从而提高参与度。 所有人均可进入：场内与会者可以透过活动应用程式从自己的智慧型手机或网路设备存取即时翻译内容。这个简单的解决方案使所有参与者都更容易参与并参与活动。





扩大覆盖范围并提高满意度：

AI-Media 的字幕和翻译技术不仅只是方便； 它扩大了活动和广播的范围。提供多语言内容和即时翻译可以显著提高全球影响力和满意度，为所有人创造更身临其境的体验。

AI-Media 的 LEXI 字幕和翻译解决方案处于领先地位，使全球媒体大会等活动变得更加便利、包容和全球互联。透过克服语言障碍，人工智慧媒体促进文化交流和知识共享。

如需了解 AI-Media 如何透过包容性多语言内容增强您的下一场活动或广播，请访问 AI-MEDIA.TV

关于 AI-Media

科技公司 AI-Media 于 2003 年在澳洲成立，是即时和录音字幕、转录和翻译解决方案的全球领导者。该公司透过其 AI 驱动的 LEXI 自动字幕解决方案，帮助世界领先的广播公司、企业和政府机构确保获得高精度、安全和具有成本效益的字幕。LEXI 字幕透过 AI-Media 的一系列字幕编码器及其 iCap 云计算网络——世界上最大、最安全的字幕传送网络，传送到全球数百万个萤幕。在全球范围内， AI-Media 每月传送超过 800 万分钟的即时和录制媒体。AI-Media 已在澳大利亚证券交易所上市 (ASX:AIM)。更多信息，请访问 AI-Media.tv 。

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媒体联系方式： Fiona Habben 全球高级营销经理 Fiona.habben@ai-media.tv