AI-Media va présenter sa technologie de sous-titrage de pointe au Congrès mondial des médias

ABU DHABI, Émirats Arabes Unis, 14 nov. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Congrès mondial des médias devrait avoir lieu à Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis, du 14 au 16 novembre 2023, suite au succès de l’édition 2022. Cette année, AI-Media jouera un rôle central en tant que fournisseur de sous-titrage et de traduction en temps réel, avec ses solutions avancées visant à améliorer l’expérience lors d’événements en direct.

Dans le monde actuel, des événements tels que le Congrès mondial des médias constituent une plateforme inestimable qui permet aux professionnels des médias de se rencontrer, de découvrir les tendances et de collaborer les uns avec les autres. Il est indispensable de s’assurer que le contenu touche un public diversifié et international, et la technologie d’AI-Media nous rapproche plus que jamais de cet objectif.

James Ward, Directeur des ventes d’AI-Media, à propos de l’événement :

« Je suis ravi que les solutions innovantes de sous-titrage et de traduction d’AI-Media occupent le devant de la scène lors du Congrès mondial des médias. Notre technologie n’est pas seulement révolutionnaire ; elle crée aussi un pont qui permet à divers publics d’entrer en contact naturellement et de prendre part à des conversations avec des acteurs du monde entier. Nous sommes fiers de contribuer à ce que des événements comme celui-ci soient plus accessibles, inclusifs et connectés sur le plan international. »

La solution innovante d’AI-Media comprend :

La traduction à distance vers 5 langues de l’ONU : La technologie d’AI-Media peut traduire facilement du contenu de l’anglais vers cinq langues des Nations Unies : L’arabe, le français, le russe, le chinois et l’espagnol. Cette aptitude permet d’éliminer le problème de la barrière de la langue et favorise l’inclusivité.





La technologie d’AI-Media peut traduire facilement du contenu de l’anglais vers cinq langues des Nations Unies : L’arabe, le français, le russe, le chinois et l’espagnol. Cette aptitude permet d’éliminer le problème de la barrière de la langue et favorise l’inclusivité. La traduction audio sur le même canal de diffusion : En plus de la traduction de texte, AI-Media propose une traduction audio simultanée, afin que les participants puissent écouter le contenu dans leur langue préférée et se sentir ainsi plus impliqués.





En plus de la traduction de texte, AI-Media propose une traduction audio simultanée, afin que les participants puissent écouter le contenu dans leur langue préférée et se sentir ainsi plus impliqués. L’accessibilité pour tous : Les participants sur place peuvent accéder au contenu traduit en direct depuis leurs smartphones ou périphériques connectés via l’application de l’événement. Cette solution simple rend les événements plus accessibles et plus captivants pour tous les participants.





Une portée plus importante et une meilleure satisfaction :

La technologie de sous-titrage et de traduction d’AI-Media n’est pas seulement pratique ; elle permet d’élargir la portée des événements et du contenu diffusé. Proposer du contenu multilingue et une traduction simultanée peut augmenter considérablement la portée internationale et les niveaux de satisfaction, en créant des expériences plus immersives pour chacun.

Les solutions de sous-titrage et de traduction LEXI d’AI-Media sont à l’avant-garde d’événements plus accessibles, inclusifs et connectés sur le plan international, comme c’est le cas avec le Congrès mondial des médias. En surmontant la barrière de la langue, AI-Media facilite les échanges culturels et le partage des connaissances.

À propos d’AI-Media

Fondée en Australie en 2003, la société spécialisée dans les technologies AI-Media est un leader mondial en matière de solutions de sous-titrage, de transcription et de traduction en temps réel et enregistrés. La société permet aux principaux diffuseurs, entreprises et entités gouvernementales dans le monde entier d’offrir des sous-titres ultra-précis, sécurisés et rentables via LEXI, sa solution de sous-titrage automatique , alimentée par l’IA. Les sous-titres LEXI sont diffusés sur des millions d’écrans partout dans le monde via les divers encodeurs de sous-titres d’AI-Media et iCap Cloud, le réseau de diffusion de sous-titres le plus vaste et le plus sécurisé au monde. À l’échelle mondiale, AI-Media diffuse chaque mois plus de 8 millions de minutes de contenu média en temps réel et enregistré. AI-Media est coté à la Bourse australienne (ASX:AIM). Pour obtenir de plus amples informations, rendez-vous sur AI-Media.tv .

