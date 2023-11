Para celebrar la nueva película de Disney "Wish: El poder de los deseos", Verizon lanza la experiencia “Wish on a StAR" en colaboración con Toys for Tots

NUEVA YORK, Nov. 13, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Verizon anunció el día de hoy el lanzamiento de su innovador proyecto, " Wish on a StAR ", una experiencia de realidad aumentada basada en la web. En colaboración con Toys for Tots, la nueva iniciativa de Verizon llega justo a tiempo para la época navideña y para el lanzamiento de la épica comedia musical animada de Disney, Wish: El poder de los deseos, que se proyectará solo en cines a partir del 22 de noviembre. La experiencia interactiva "Wish on a StAR" está disponible desde hoy y hasta el 1.° de diciembre, y ayudará a cumplir los deseos navideños de niños más necesitados en comunidades locales en todo el país.



Creada por Verizon, "Wish on a StAR" usa el poder de la realidad aumentada para ayudar a los niños necesitados en esta temporada navideña. Disponible tanto en inglés como en español, los participantes pueden acceder a "Wish on a StAR" a través de un código QR o un enlace desde su teléfono móvil que les permite seleccionar la ubicación más cercana para ayudar a los niños en su propia comunidad. Los usuarios podrán escanear el cielo nocturno a través de su teléfono, revelando una constelación estelar, donde cada estrella representa los deseos navideños más sinceros de los niños. Simplemente tocando una estrella, los usuarios tienen el poder de hacer una donación directamente a su rama local de Toys for Tots, repartiendo la alegría de la temporada navideña. Además de crear una experiencia de realidad aumentada que ayuda a conectar a los usuarios directamente con sus sucursales locales, Verizon también hará una donación monetaria a Toys for Tots.

"La experiencia 'Wish on a StAR' va más allá de la tecnología; es un esfuerzo sincero para iluminar la temporada navideña para los niños en todo el país", dijo Kristin McHugh, vicepresidente sénior de Mercadotecnia y Creatividad de Verizon. "Estamos emocionados de celebrar la nueva película de Disney 'Wish: El poder de los deseos' y de colaborar con Toys for Tots, lo que nos ha permitido elaborar una experiencia de realidad aumentada personalizada y atractiva que fomenta una conexión más fuerte entre los usuarios y su comunidad, al tiempo que ayuda a transformar los deseos de los niños en realidad durante esta temporada navideña".

Además, para celebrar el lanzamiento cinematográfico de Wish: El poder de los deseos de Disney el 22 de noviembre, los participantes que realizaron compras elegibles en los establecimientos de venta participantes de Verizon entre el 11 de noviembre y el 12 de noviembre recibieron hasta cuatro boletos para una proyección adelantada de Wish: El Poder de los Deseos el 18 de noviembre.

“Para celebrar nuestra nueva comedia musical "Wish", estamos encantados de colaborar con nuestros grandes socios de Verizon en esta innovadora e impactante iniciativa", dijo Lylle Breier, Vicepresidenta Ejecutiva de Asociaciones, Promociones, Sinergias y Eventos de Disney.

"Estamos muy contentos de anunciar nuestra colaboración con Verizon como Patrocinador Corporativo Nacional de la Campaña Toys for Tots de los Marines 2023, así como de colaborar con ellos en este proyecto", dijo el teniente general James Laster, Marine de los EE. UU. (retirado), presidente y director general de la Fundación Toys for Tots de los Marines. " La experiencia RA 'Wish on a StAR' permitirá expandir el impacto de Toys for Tots y hacer realidad aún más deseos de niños necesitados en estas fiestas."

Para más información sobre "Wish on a StAR" y para participar en la experiencia de realidad aumentada, visita https://wishonastar.app/ .

La película "Wish: El poder de los deseos" de Walt Disney Animation Studios es una comedia musical completamente nueva que da la bienvenida a la audiencia al reino de Rosas, donde la idealista e ingeniosa Asha pide un deseo tan poderoso que resulta cumplido por una fuerza cósmica—una pequeña bola de energía inagotable llamada Star. Juntos, Asha y Star se enfrentan a un enemigo formidable—el gobernante de Rosas, el Rey Magnífico—para salvar a su comunidad y demostrar que cuando la voluntad de un humano valiente se conecta con la magia de las estrellas, cosas maravillosas pueden pasar. Con las voces de la actriz ganadora del Premio de la Academia® Ariana DeBose como Asha, Chris Pine como Magnífico, y Alan Tudyk como la cabra favorita de Asha, Valentino, la película está dirigida por el director ganador del Premio de la Academia® Chris Buck ("Frozen", "Frozen 2") y Fawn Veerasunthorn ("Raya y el último dragón"), y producida por Peter Del Vecho ("Frozen", "Frozen 2") y Juan Pablo Reyes Lancaster Jones ("Encanto"). Jennifer Lee ("Frozen", "Frozen 2") es la productora ejecutiva—Lee y Allison Moore ("Night Sky", "Manhunt") son escritoras del proyecto. Con canciones originales de la cantautora nominada a los premios Grammy® Julia Michaels y el productor/compositor/músico ganador del premio Grammy® Benjamin Rice, además de música del compositor Dave Metzger, "Wish: El poder de los deseos" se estrenará solo en cines el 22 de noviembre de 2023.

Toys for Tots, un programa caritativo nacional de 76 años dirigido por la Reserva de Marines de EE.UU., proporciona durante todo el año alegría, consuelo y esperanza a los niños menos afortunados de todo el país mediante el regalo de un juguete o un libro nuevos. El impacto de estos juguetes y libros ofrece a los niños necesitados reconocimiento, confianza y un recuerdo positivo para toda la vida. Son estas experiencias las que ayudan a los niños a convertirse en ciudadanos responsables y miembros solidarios de su comunidad. Desde 1947, el Programa ha evolucionado y crecido exponencialmente, llevando esperanza y la magia de la Navidad a más de 291 millones de niños menos afortunados. Porque la necesidad no es sólo en Navidad, el programa Toys for Tots también proporciona apoyo durante todo el año a familias que experimentan retos y circunstancias excepcionales, cumpliendo así las esperanzas y el sueño de millones de niños menos afortunados más allá de las fiestas. La Marine Toys for Tots Foundation es una organización sin fines de lucro autorizada por el Cuerpo de Marines de EE.UU. y el Departamento de Defensa para proporcionar recaudación de fondos y otras ayudas necesarias para el Programa anual Toys for Tots de la Reserva del Cuerpo de Marines. Para más información, visite www.toysfortots.org

Verizon Communications Inc. (NYSE, Nasdaq: VZ) se formó el 30 de junio de 2000 y es uno de los proveedores principales de servicios de tecnología y comunicaciones del mundo. Con sede en la ciudad de Nueva York y presencia en todo el mundo, Verizon generó ingresos de $136 800 millones en 2022. La compañía ofrece servicios y soluciones de datos, video y voz en sus redes y plataformas galardonadas, y satisface la demanda de movilidad, conectividad de red confiable, seguridad y control de los clientes.

