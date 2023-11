Les nouvelles améliorations apportées à Sage Intacct permettent aux entreprises de prendre des décisions en temps réel de manière rapide, précise et exacte

Les versions récentes étendent des fonctions en vue de consolider les états financiers des structures de propriété compliquées, et d’élargir les contextes linguistiques afin de favoriser une expérience utilisateur personnalisée en Français

TORONTO, 13 nov. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sage, le chef de file des technologies comptables, financières, RH et paie pour les petites et moyennes entreprises (PME), annonce aujourd’hui plusieurs mises à jour du nouveau produit Sage Intacct au Canada pour faciliter une veille stratégique plus renforcée. Les fonctions accrues permettent aux entreprises d’augmenter leur productivité, tirer partir de leurs données en temps réel et rationaliser leurs processus d’affaires dans un contexte linguistique personnalisé, afin d’habiliter les clients d'expression française.



« Les entreprises d’aujourd’hui ont besoin de rapidité et d’agilité dans l’ensemble de leurs opérations pour réussir dans l’économie axée sur le numérique, » a déclaré Mark Hickman, Directeur général de Sage au Canada. « Les plus récentes versions de Sage Intacct permettent à nos clients de simplifier leurs opérations, renforcer la veille stratégique et prendre des décisions en temps réel de façon rapide et exacte. De plus, les options linguistiques étendues offrent aux clients francophones du pays de vivre une agréable expérience utilisateur en français. »

Les dernières mises à jour de Sage Intacct reflètent la mission de Sage, afin d’aider les clients à simplifier, développer et adapter leurs entreprises. Sage a ajouté les fonctionnalités les plus fréquemment demandées, et apporté des améliorations pour aider les entreprises à économiser du temps et les ressources, tout en renforçant l’exactitude et l’efficacité de leurs processus financiers.

« Au fur et à mesure que les entreprises prennent de l’expansion et diversifient leurs portefeuilles, il devient de plus en plus important de disposer d’une méthode fiable pour faire le suivi et réaliser leur progrès. Elles ont, entre autres, directement accès à une veille stratégique intégrée dans la plateforme pour améliorer la productivité et l’exactitude — pour finalement prendre des décisions d’affaires plus rapidement, » a avancé Dan Miller, Vice-président directeur, Sage Intacct. « La plus récente version de Sage Intacct répond à un besoin important du marché pour offrir une solution flexible et exhaustive, afin d’effectuer les consolidations à niveaux multiples des entités en propriété non exclusive. Outre, nous sommes emballés de voir que nos nouvelles fonctionnalités proposent des informations financières plus approfondies, qui contribuent à une prise de décision judicieuse axée sur les données, et favorisent la conformité aux règles législatives dans plusieurs secteurs d’activité, notamment les organismes à but non lucratif, les services professionnels, les logiciels-services (SaaS), la construction et bien plus encore. »

Voici quelques-unes des dernières mises à jour du produit Sage Intacct :

Paramètre personnalisé de la langue française : Les options linguistiques étendues permettent aux clients de personnaliser les paramètres de langue de Sage Intacct, et ainsi offrir une expérience harmonieuse en français. Les fonctions améliorées et les paramètres d’expression française sont maintenant disponibles pour tous les clients de Sage Intacct au Canada.



