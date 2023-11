Selon un sondage, huit conducteurs québécois sur dix croient que les changements climatiques rendent les pneus d’hiver plus importants que jamais

82 % des automobilistes québécois affirment que leurs pneus d’hiver leur ont permis d’éviter un accident ou une perte de contrôle. Cette conviction est particulièrement élevée (87 %) chez les jeunes conducteurs québécois âgés de 18 à 34 ans.

MONTRÉAL, 13 nov. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Selon un nouveau sondage Léger mandaté par l’Association canadienne du pneu et du caoutchouc (ACPC; https://tracanada.ca/?lang=fr), qui représente les fabricants de pneus au Canada, 85 % des conducteurs québécois croient que les événements météorologiques extrêmes liés aux changements climatiques ont rendu les pneus d’hiver plus importants que jamais.



« Il semble qu’un grand nombre de conducteurs québécois croient que notre climat changeant rend les routes du Québec plus difficiles que jamais à parcourir en hiver, a déclaré Carol Hochu, présidente et directrice générale de l’ACPC. Le fait qu’une si grande majorité d’automobilistes québécois partagent cette conviction souligne et renforce la nécessité d’une tenue de route améliorée et d’une puissance de freinage accrue sur les routes glaciales du Canada, lesquelles sont fournies par les pneus d’hiver.

« Les Québécois ont toujours été à l’avant-garde en matière d’utilisation de pneus d’hiver, ajoute madame Hochu. L’exemple donné par les conducteurs de la province a inspiré des millions d’automobilistes partout au Canada à adopter les pneus d’hiver et a ainsi évité d’innombrables collisions et blessures. »

Le Sondage sur les pneus d’hiver pour les consommateurs canadiens de 2023 de l’ACPC révèle que l’utilisation nationale des pneus d’hiver à l’extérieur du Québec s’élève désormais à 71 %. Ce taux relativement faible contraste toutefois avec l’expérience québécoise. Les fabricants de pneus estiment qu’avant la promulgation de la Loi sur les pneus d’hiver en 2008, environ 90 % des conducteurs québécois utilisaient déjà des pneus d’hiver.

Pictogramme des trois sommets avec flocon de neige

Depuis 2014, tous les véhicules de tourisme du Québec doivent être chaussés de pneus d’hiver portant le pictogramme des trois sommets avec flocon de neige (aussi appelé « symbole alpin »). Ce symbole assure que le pneu respecte ou excède le seuil minimum de traction sur la neige établi par Transports Canada.

Le choix auquel les Québécois sont confrontés

Lors de l’achat de pneus d’hiver, les Québécois se voient offrir un choix : des pneus toutes saisons avec le symbole alpin ou des pneus d’hiver dédiés conçus spécifiquement pour une utilisation dans toutes les conditions de conduite hivernale.

Les distinctions entre ces deux options ne sont pas toujours évidentes. Les acheteurs doivent comprendre que les pneus toutes saisons avec le symbole alpin, même s’ils répondent à la définition d’un pneu d’hiver, constituent néanmoins un compromis. Ceux-ci offrent une meilleure traction que les pneus toutes saisons sans symbole alpin, mais ils sont conçus pour une utilisation à longueur d’année et pour des chutes de neige occasionnelles et modérées. Cette catégorie de pneus pourrait ne pas offrir une traction adéquate pour assurer des performances optimales dans les conditions de conduite hivernales rigoureuses du Québec.

En revanche, les pneus d’hiver dédiés sont conçus spécifiquement pour la conduite par temps froid et comportent des composés de bande de roulement souples qui conservent leur flexibilité même à des températures considérablement inférieures à -30 °C. À 7 °C ou moins, les capacités de traction des pneus d’hiver dédiés offrent un meilleur contrôle sur toutes les surfaces routières par temps froid ainsi que des distances de freinage nettement plus courtes, que la chaussée soit sèche ou recouverte de glace, de neige ou de neige fondante.

Une conclusion s’impose donc : une traction et un freinage supérieurs font des pneus d’hiver dédiés le choix de loin le plus sécuritaire. Pour en savoir plus sur les options de pneus d’hiver, visitez le site : https://tracanada.ca/consommateurs/pourquoi-des-pneus-dhiver/?lang=fr.

Tests rigoureux

Tous les pneus d’hiver fabriqués par les fabricants de pneus membres de l’ACPC sont soumis à des tests méticuleux et sophistiqués. Le test d’adhérence ASTM F-1805 est une norme rigoureuse basée sur la performance. Seuls les pneus dotés d’une conception, d’une bande de roulement et de composés de caoutchouc issus d’une ingénierie avancée peuvent satisfaire à cette norme ou l’excéder. Conformément à la réglementation fédérale canadienne relevant de Transports Canada, tous les pneus portant le symbole alpin au Canada doivent avoir subi ce test avec succès.

Méthodologie de sondage

Un sondage mené auprès de 1 521 conducteurs canadiens, dont 353 Québécois, a été réalisé en ligne entre le 20 et le 22 octobre 2023, à l’aide du panel en ligne de Léger. Un échantillon probabiliste de même taille donnerait une marge d’erreur de plus ou moins 2,5 %, 19 fois sur 20.

À propos de l’Association canadienne du pneu et du caoutchouc

L'Association canadienne du pneu et du caoutchouc (ACPC) est l’association commerciale nationale qui représente les fabricants de pneus, les fabricants et importateurs de produits en caoutchouc ainsi que les recycleurs de caoutchouc et les fournisseurs de biens et services liés à l’industrie. L’ACPC s’engage à éduquer les conducteurs sur l’entretien approprié des pneus. Un des objectifs clés de l’association pendant les mois hivernaux est de sensibiliser la population à la conduite sécuritaire en hiver ainsi qu’aux avantages des pneus d’hiver en matière de sécurité et de performance.

