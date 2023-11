De Dave Cantin Group kondigt een investering door Kaltroco aan, waarmee de continue groei van het vooraanstaande adviesbureau voor fusies en overnames binnen de auto-industrie wordt ondersteund

De expansie van de activiteiten, de geografische aanwezigheid en de dienstverlening van DCG wordt door dit samenwerkingsverband gefaciliteerd

NEW YORK, Nov. 13, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- De Dave Cantin Group ("DCG" of "het bedrijf"), een vooraanstaand adviesbureau voor de detailhandel in auto's en hun eigenaren, kondigde vandaag aan dat het een aanzienlijke minderheidsinvestering van Kaltroco heeft ontvangen. Kaltroco is een private investeringsmaatschappij die wordt geleid door de familie van Steve Koltes, medeoprichter van CVC Capital Partners. De maatschappij werd in 1994 opgericht als een instrument om te investeren in particuliere bedrijven en richt zich op de langetermijngroei van middelgrote topbedrijven. De financiële condities werden niet bekendgemaakt.



Jaarlijks verleent DCG advies over transacties met een brutovolume van meer dan $ 1 miljard en verstrekte sinds de oprichting in 2017 haar diensten bij honderden transacties. De investering van Kaltroco ondersteunt de aankomende groei- en ontwikkelingsfase van DCG, waardoor het bedrijf zijn leidende positie in de advisering voor de autosector verder kan uitbreiden. De plannen voor strategische investeringen omvatten verdere uitbreiding in verwante segmenten, waaronder motorfietsen (Harley-Davidson), kampeerauto’s (RV), motorsport en vrachtauto’s die de verdere uitbreiding van de geografische aanwezigheid van het bedrijf en de lancering van een ruimer dienstenpakket ondersteunen.

"De samenwerking met Kaltroco is van belang voor de transformatie van DCG en is een belangrijke onderscheidende factor in de dealer-aangestuurde adviesmarkt", aldus Dave Cantin, president en CEO van DCG. "DCG is weliswaar al één van de belangrijkste adviesbureaus voor verdelers in Noord-Amerika, en met het nieuwe kapitaal, de nieuwe banden en de strategische ondersteuning van Kaltroco kunnen we ons groeiproces alleen maar extra stimuleren. Er is momenteel een enorme vraag naar onze diensten aangezien publieke, private en instutionele concessiehouders begeleiding vereisen bij het plannen van bedrijfsopvolging en evaluaties, naast advies bij aankoop- en verkoopaspecten. De uitbreiding zal zowel voordelen bieden voor de klanten als voor de werknemers van DCG en we zijn dan ook enthousiast om onze groei verder te zetten met de steun van het Kaltroco."

"We zijn vooral onder de indruk van alles wat Dave en zijn team in amper zes jaar tijd hebben bereikt sinds de oprichting van DCG. De talrijke mogelijkheden voor verdere groei zijn fantastisch en we kijken ernaar uit om samen met het management de belangrijkste doelstellingen voor waardecreatie te realiseren in de komende jaren", aldus Kenneth Hammond, Chief Investment Officer van Kaltroco. "Kaltroco heeft jarenlange ervaring in de ondersteuning van snelgroeiende bedrijven door middel van unieke en baanbrekende bedrijfsmodellen. Na onze eerste besprekingen met Dave en zijn team wisten we dat DCG een ware innovator in zijn sector is, dankzij een doordachte en onderscheidende aanpak die verschillende voordelen biedt aan de klanten van het bedrijf. We kijken uit naar de samenwerking met Dave en het team van DCG om maximaal te profiteren van de talrijke interessante mogelijkheden in de sector."

De heer Cantin, die DCG oprichtte in 2017, bekleedde met zijn meer dan twintig jaar ervaring verschillende leidinggevende functies binnen de auto-industrie. DGC is niet alleen diep geworteld in de auto-industrie, maar wordt ook ondersteund door één van de beste en meest ervaren teams in de sector. Het bedrijf mocht recentelijk Brian Gordon verwelkomen als Chief Business and Marketing Officer, naast Stephen Jones als Chief Development Officer, en Brian Traugott en Tony Karabon werden benoemd tot Co-Executive Vice Presidents. Alle leden van het directieteam van DCG zijn tevens aandeelhouders van het bedrijf, wat hun gemeenschappelijke, toewijding aan de groei en het succes van het bedrijf op lange termijn benadrukt.

Bij de transactie trad Baird op als de exclusieve financiële adviseur van DCG, waarbij het team van Hogan Lovells onder leiding van Bill Curtin juridisch advies verleende aan DCG.

Over de Dave Cantin Group

De in New York, NY, gevestigde Dave Cantin Group (DCG) is een vooraanstaand adviesbureau voor de kleinhandel in auto's en hun managers. Daarnaast levert het bedrijf ook diensten aan verschillende aanverwante segmenten, waaronder automobiel, motorfietsen, motorsport, vrachtauto's en kampeerauto's. DCG verleent zowel financieel als transactiegerelateerd advies aan zijn klanten doorheen de volledige levenscyclus van de verdeler, met vooral uitgebreide kennis en ervaring in advies bij de aankoop en verkoop bij fusies en overnames. De media-afdeling van DCG verzorgt de meest gedownloade podcast van de auto-industrie: Dealer News Today. DCG Giving, de non-profitpartner van het bedrijf, financiert door middel van steun aan de Children's Oncology Group, onderzoek naar en de behandeling van kanker bij kinderen en jongeren in gemeenschappen verspreid over het hele land. Ga naar www.davecantingroup.com voor meer informatie.

Over Kaltroco

Kaltroco is een private investeringsmaatschappij gericht op de bevordering van de groei op lange termijn voor middelgrote topbedrijven. Het in 1994 opgerichte Kaltroco is eigendom van en wordt gefinancierd door de familie van een van 's werelds grootste participatiemaatschappijen. Via een uitgebreid wereldwijd netwerk en jarenlange investeringservaring in bedrijven uit uiteenlopende sectoren en in verschillende ontwikkelingsfasen, ondersteunt Kaltroco zowel de binnenlandse als de internationale groeistrategieën van de managementteams van portefeuillebedrijven. De aanpak van Kaltroco is gebaseerd op partnerschap ende kenmerkende, duurzame kapitaalbasis, waardoor een buitengewoon nauwe samenwerking mogelijk wordt gemaakt tussen de aandeelhouders van het management en de familie en oprichters bij het verwezenlijken van hun doelstellingen op lange termijn inzake waardecreatie.

