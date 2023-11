Il Dave Cantin Group annuncia l'investimento di Kaltroco, che alimenta la continua crescita della società di consulenza di M&A leader nel settore automobilistico

La partnership getterà le basi per l'espansione industriale, geografica e dei servizi di DCG

NEW YORK, Nov. 13, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Il Dave Cantin Group (“DCG” o “la Società”), consulente leader per i gruppi automobilistici della distribuzione e i loro proprietari, ha annunciato oggi di aver ricevuto un significativo investimento di minoranza da Kaltroco, una società di investimento privata sostenuta dalla famiglia di Steve Koltes, co-fondatore di CVC Capital Partners. Kaltroco è stata fondata nel 1994 come veicolo per investire in società private e si impegna a sostenere la crescita a lungo termine di aziende di alta qualità del middle-market. I termini finanziari non sono stati comunicati.



DCG fornisce annualmente consulenza su un volume di transazioni lorde di oltre 1 miliardo di dollari e ha assistito centinaia di operazioni dalla sua fondazione nel 2017. L'investimento di Kaltroco sosterrà la prossima fase di crescita e sviluppo di DCG, mentre la Società consolida la propria posizione di leadership nel settore della consulenza automobilistica. I piani per l'investimento strategico includono la continua espansione in settori verticali adiacenti, come motociclette (Harley-Davidson), veicoli ricreativi (RV), sport di potenza, e autocarri pesanti, l'ulteriore ampliamento della presenza geografica della Società e il lancio di offerte di consulenza migliori.

Dave Cantin, Presidente e CEO di DCG, ha dichiarato: “La nostra partnership con Kaltroco è davvero trasformativa per DCG e sarà un elemento chiave di differenziazione per noi nell'ambito della consulenza orientata ai concessionari. Sebbene DCG sia già una delle più grandi società di consulenza incentrate sulle concessionarie del Nord America, siamo certi che il nuovo capitale, le relazioni e i consigli strategici di Kaltroco daranno un ulteriore impulso ai nostri obiettivi di crescita. Oggi esiste un'enorme richiesta per i nostri servizi, in quanto i proprietari di concessionarie pubbliche, private e istituzionali cercano assistenza per i servizi di valutazione e pianificazione della successione, oltre agli incarichi di consulenza per l'acquisto e la vendita. La nostra espansione andrà a beneficio sia dei clienti che dei dipendenti di DCG e siamo entusiasti di affrontare la prossima fase della nostra crescita con il team di Kaltroco al nostro fianco”.

Kenneth Hammond, Chief Investment Officer di Kaltroco, ha dichiarato: “Siamo straordinariamente colpiti da tutto ciò che Dave e il suo team hanno realizzato nei sei brevi anni trascorsi dalla fondazione di DCG. Siamo entusiasti delle numerose opportunità di crescita continua della Società e desideriamo sostenere il management nel perseguimento dei suoi obiettivi chiave di creazione di valore negli anni a venire. Kaltroco ha una lunga storia di sostegno alle aziende di servizi in rapida crescita con modelli di servizio unici e innovativi, e fin dalle prime conversazioni con Dave e il suo team è stato chiaro che DCG è un vero innovatore nel suo settore, con un approccio di servizio ponderato e distintivo che offre vantaggi differenziati ai clienti delle concessionarie auto della Società. Siamo ansiosi di collaborare con Dave e con il team di DCG per cogliere le numerose e stimolanti opportunità del settore”.

DCG è stata fondata nel 2017 da Dave Cantin, che vanta oltre vent'anni in ruoli di leadership nell'industria automobilistica. Con radici profonde nell'industria automobilistica, DCG è supportata da uno dei team più ampi ed esperti del settore. La Società ha recentemente rafforzato il suo team dirigenziale con l'aggiunta di Brian Gordon come Chief Business and Marketing Officer, Stephen Jones come Chief Development Officer e le promozioni di Brian Traugott e Tony Karabon a Co-Vicepresidenti esecutivi. Tutti i membri del team dirigenziale di DCG sono azionisti dell'azienda, a testimonianza del loro impegno condiviso e a lungo termine per la crescita e il successo della Società.

Baird è stato il consulente finanziario esclusivo di DCG e un team di Hogan Lovells guidato da Bill Curtin è stato il consulente legale di DCG per l'operazione.

Informazioni su Dave Cantin Group

Con sede a New York, NY, il Dave Cantin Group (DCG) è uno dei principali consulenti dei gruppi automobilistici al dettaglio e dei loro proprietari. La Società è attiva anche in una serie di settori adiacenti, tra cui quello automobilistico, motociclistico, sport di potenza, autocarri pesanti e veicoli ricreativi. DCG soddisfa le esigenze finanziarie, operative e di consulenza dei suoi clienti durante l'intero ciclo di vita della concessionaria, con un'esperienza particolarmente approfondita come consulente sia sul lato dell'acquisto che su quello della vendita nel processo di M&A. Attraverso la sua divisione media, DCG produce il podcast automobilistico numero 1 tra quelli scaricati, Dealer News Today. Il partner no-profit dell'azienda, DCG Giving, finanzia la ricerca e il trattamento del cancro infantile e adolescenziale nelle comunità a livello nazionale attraverso il sostegno al Children's Oncology Group. Per maggiori informazioni, visitare www.davecantingroup.com.

Informazioni su Kaltroco

Kaltroco è una società di investimento privato impegnata a sostenere la crescita a lungo termine di aziende di alta qualità del middle-market. Fondata nel 1994, Kaltroco è di proprietà e finanziata dalla famiglia di uno dei soci fondatori di una delle principali società di private equity del mondo. Sfruttando la sua vasta rete globale e la profonda esperienza di investitore in aziende di diversi settori e in varie fasi di sviluppo, Kaltroco è in grado di sostenere le ambizioni di crescita sia nazionale che internazionale dei team di gestione delle società in portafoglio. L'approccio di Kaltroco, orientato alla partnership, è radicato nella sua base di capitale distintiva e sempreverde, che consente un allineamento particolarmente forte con gli azionisti dirigenti e i proprietari familiari e fondatori nel perseguire i loro obiettivi di creazione di valore a lungo termine.

Contatti per i media

Per Dave Cantin Group:

Katie Merx

kmerx@lambert.com

313.510.5090

o

Jennifer Hurson

jhurson@lambert.com

845.507.0571

Una foto che accompagna questo annuncio è disponibile all’indirizzo: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/23873f1a-37aa-4975-8a74-0bdfeba1d0bd