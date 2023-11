Ce partenariat ouvre la voie à l’expansion géographique du cabinet, ainsi qu’au développement de ses services et de ses parts de marché

NEW YORK, 13 nov. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le cabinet Dave Cantin Group (ci-après « DCG » ou « la Société »), acteur majeur du conseil aux concessions automobiles de détail et leurs propriétaires, annonce ce jour une participation minoritaire importante de Kaltroco, une société d’investissement privée détenue par Steve Koltes, cofondateur de CVC, dans son capital. Fondée en 1994, Kaltroco est une société d’investissement axée sur les entreprises privées, engagée en faveur de la croissance à long terme des moyennes entreprises de qualité supérieure. Les détails financiers n’ont pas été divulgués.



Le portefeuille conseil de DCG représente un volume de transactions brutes dépassant 1 milliard de dollars par an. La Société est intervenue sur des centaines de transactions depuis sa création en 2017. La participation de Kaltroco appuiera la prochaine phase de croissance et de développement de DCG, à l’heure où le cabinet renforce sa position de leader dans le domaine du conseil automobile. Les plans d’investissement stratégique de la Société prévoient une expansion continue dans des secteurs verticaux connexes tels que l’industrie du motocycle (comme Harley-Davidson), celle des véhicules récréatifs (ou VR), celle des sports motorisés, ou celle des poids lourds, mais aussi une plus large expansion géographique et le lancement d’offres de conseil renforcées.

« Ce partenariat avec Kaltroco change la donne pour notre cabinet et constitue un facteur de différentiation clé en matière de conseil aux concessionnaires » a déclaré Dave Cantin, président et directeur général de DCG, avant de poursuivre : « Si DCG fait déjà partie des plus grandes sociétés de conseil axées sur les concessionnaires en Amérique du Nord, nous sommes convaincus que la participation de Kaltroco dans notre capital stimulera davantage notre trajectoire de croissance, au même titre que son réseau et ses conseils stratégiques. Nous observons aujourd’hui une demande énorme pour nos services, induite par le besoin en conseil de planification des plans de relève et d’audit des propriétaires de concessions publics, privés et institutionnels, venant se greffer aux missions de conseil en courtage et de vente. Notre développement jouera aussi bien en faveur de nos clients que de nos employés, et nous sommes enchantés de traverser cette prochaine phase de notre croissance avec le concours des équipes de Kaltroco ».

« Nous sommes particulièrement impressionnés par tout ce que Dave et son équipe ont accompli au cours des six années à peine écoulées depuis la fondation de DCG. Nous sommes très enthousiastes à l’idée des nombreuses opportunités de croissance continue pour le cabinet, et nous sommes impatients d’accompagner la direction dans la poursuite de ses principaux objectifs de création de valeur au cours des prochaines années », a observé Kenneth Hammond, directeur des investissements chez Kaltroco. Et de conclure : « Kaltroco accompagne les entreprises de services à croissance rapide avec des modèles de service uniques et innovateurs depuis longtemps. Dès nos premières conversations avec Dave et son équipe, il nous est apparu que DCG se veut un véritable pionnier dans son secteur. Son approche de service réfléchie et différentielle délivre des avantages uniques à leurs clients de la sphère concession automobile. Nous avons hâte de travailler avec Dave et toute l’équipe, et cherchons à tirer profit des nombreuses et séduisantes opportunités du secteur. »

DCG a été fondée en 2017 par M. Cantin, qui a occupé divers postes de direction dans l’industrie automobile pendant plus de vingt ans. Tirant ses racines profondes dans l’industrie automobile, DCG emploie l’une des plus grandes équipes, et parmi les plus expérimentées de l’industrie. La société a récemment renforcé son équipe de direction avec l’arrivée de Brian Gordon à la direction commerciale et marketing, et celle de Stephen Jones à la direction du développement, tandis que Brian Traugott et Tony Karabon ont été promus au rang de co-vice-présidents exécutifs. Tous les membres de l’équipe de haute direction de DCG sont actionnaires de l’entreprise, faisant ainsi état de leur engagement partagé à long terme envers la croissance et le succès du cabinet.

Dans cette opération, M. Baird a occupé le poste de conseiller financier exclusif de DCG, et une équipe de Hogan Lovells placée sous la direction de Bill Curtin a supervisé le conseil juridique du côté de DCG.

À propos de Dave Cantin Group

Domicilié à New York, Dave Cantin Group (ou DCG) est un cabinet de conseil de premier plan dédié aux groupes automobiles de détail et leurs propriétaires. La Société conseille également diverses industries connexes, et notamment l’automobile, les motocycles, les sports motorisés, les poids lourds et les véhicules récréatifs. DCG répond aux besoins financiers, transactionnels et consultatifs de ses clients tout au long du cycle de vie des concessions. Son expérience en matière de missions de conseil en courtage et de vente en lien avec des opérations de fusion - acquisition est particulièrement importante. Par le biais de sa division média, DCG réalise le podcast automobile le plus téléchargé, Dealer News Today. L’organisme partenaire à but non lucratif du cabinet, DCG Giving, finance la recherche et le traitement contre le cancer chez l’enfant et l’adolescent dans les communautés américaines au moyen de subventions au groupe de recherche en oncologie pédiatrique Children’s Oncology Group. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.davecantingroup.com.

À propos de Kaltroco

Kaltroco est une société d’investissement privée qui s’engage à accompagner la croissance à long terme des moyennes entreprises de qualité supérieure. Fondée en 1994, Kaltroco est détenue et financée par la famille d’un fondateur associé de l’une des principales sociétés de capital-investissement du monde. Grâce à son large réseau mondial et à sa longue expérience d’investissement dans des entreprises multisectorielles à divers stades de développement, Kaltroco est en mesure de soutenir les ambitions de croissance des équipes de direction des entreprises de son portefeuille à l’échelle nationale et internationale. Axée sur le partenariat, la philosophie de Kaltroco est ancrée dans une approche de participation au capital distinctive et pérenne, qui permet un exceptionnel alignement avec les actionnaires de la direction, les membres de la famille et les propriétaires fondateurs dans la poursuite de leurs objectifs de création de valeur à long terme.

Contacts Médias

pour Dave Cantin Group :

Katie Merx

kmerx@lambert.com

313.510.5090

ou

Jennifer Hurson

jhurson@lambert.com

845.507.0571

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible à l’adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/23873f1a-37aa-4975-8a74-0bdfeba1d0bd