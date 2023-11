Réunion des experts Java à la conférence virtuelle de Payara visant à promouvoir la programmation Java en entreprise

« Favoriser l’innovation dans l’entreprise avec Jakarta EE », la conférence aura lieu le 14 décembre 2023.

LONDRES, 13 nov. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Payara Services, leaders de la technologie des serveurs d’application, sont fiers d’annoncer que leur conférence virtuelle avant-gardiste sur l’entreprise et la technologie se tiendra en décembre prochain. Cet événement est consacré à l’innovation dans Jakarta EE, l’extension avancée des spécifications Java conçues pour les applications d’entreprise. Ce programme d’une journée est unique dans le sens où il est accessible à tous les niveaux de connaissance de Java. Il met également l’accent sur la formation des professionnels JAVA et des chefs d’entreprise à la puissance et au potentiel de Jakarta EE.



Steve Millidge, PDG et fondateur de Payara, et directeur de projet sur Jakarta EE, a souligné : « L’initiative de réunir la communauté Java mondiale à l’occasion de notre conférence virtuelle témoigne de notre engagement à encourager l’innovation en entreprise par la programmation Java. Notre objectif est d’inspirer les développeurs, décideurs et leaders de l'industrie, et de leur donner les moyens d’agir en leur présentant le potentiel exceptionnel de Jakarta EE. Nous sommes ravis de mener cette initiative et d’offrir des perspectives sur les opportunités infinies au sein de l’écosystème JAVA ».

« Jakarta EE est en train de transformer la capacité des entreprises à mettre en œuvre des architectures et des applications cloud-native afin de répondre à l’évolution rapide des demandes des entreprises, a ajouté Mike Milinkovich, directeur exécutif de l’Eclipse Foundation. Alors que le logiciel open source Java joue un rôle de plus en plus déterminant dans le domaine de la programmation, Payara continue d’être un partenaire de taille dans la construction de cet écosystème. Nous sommes ravis de les compter parmi nos partenaires et nous nous réjouissons de participer à ce qui ne manquera pas d’être un événement productif. »

La conférence virtuelle de Payara accueillera des intervenants de renom, y compris Michael Redlich, adepte de Java et rédacteur en chef de Java News chez InfoQ, qui discutera des avancées de Jakarta EE 11, en soulignant son évolution au-delà de Java EE. Tanja Obradovic, responsable du programme Jakarta EE, fera la lumière sur le succès de la collaboration open-source au sein de l’Eclipse Foundation, et apportera des perspectives précieuses sur la modernisation de Java pour les entreprises. James Governor, analyste principal chez Red Monk, abordera l’avenir de Java en tant que langage essentiel de programmation et d’exécution à usage général pour les entreprises et les sociétés SaaS, lors de son intervention intitulée : Java: The Never-ending Story (ou Java : une histoire sans fin).

La conférence sera agrémentée de témoignages de clients de la plateforme Payara, tels que CDL, qui partageront leur expérience en matière de migration depuis WebLogic vers Payara. Une table ronde de clients prévoit des débats avec les garde-côtes américains, les concepteurs de solutions Web Kyran et l’agence gouvernementale allemande Bundesagentur für Arbeit, qui utilisent tous les services de Payara.

Payara est une entreprise mondiale spécialisée dans la création de logiciels d'infrastructure open source innovants. Ces logiciels comprennent notamment Payara Server Enterprise, un runtime Jakarta EE et MicroProfile facile à utiliser qui prend en charge les systèmes de production indispensables avec des déploiements sécurisés, et Payara Cloud, une solution de déploiement cloud Jakarta EE tout-en-un entièrement automatisée qui annule à la fois le besoin de serveurs d'applications et la nécessité de maîtriser Docker et Kubernetes. Payara vise à fournir un environnement stable, évolutif et sécurisé pour l'exécution d'applications Java, ce qui en fait un choix idéal pour les déploiements en entreprise.

