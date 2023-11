Communiqué de presse









Sodexo parmi les meilleurs en matière d’inclusion LGBTIQ+ dans le Workplace Pride Global Benchmark 2023 pour la 4ème année consécutive.

Issy-les-Moulineaux, 13 novembre 2023

Sodexo est heureux d’annoncer l’obtention du statut d’Advocate dans le Workplace Pride Global Benchmark 2023 pour la 4ème année consécutive. Cette reconnaissance prestigieuse souligne la performance et l’engagement de Sodexo à maintenir des standards élevés en matière d'inclusion LGBTQ+ parmi les grandes entreprises internationales.



Sodexo a maintenu son score très élevé de 91,90 %, se classant parmi les meilleures entreprises et organisations du Benchmark. Ce score réaffirme la position de leader de Sodexo dans deux catégories : les entreprises de services et les entreprises du secteur privé. Sodexo continue ainsi d'ouvrir la voie de l'inclusion pour les personnes LGBTQ+ pour ses collaborateurs, mais également dans la société.

Le Workplace Pride Global Benchmark mesure les normes d'inclusion LGBTIQ+ au sein des organisations et entreprises. Il consiste en un examen et une analyse détaillée de huit leviers essentiels pour l'inclusion des personnes LGBTIQ+ sur le lieu de travail : politique et communication, réseaux d'employés, sensibilisation sur le lieu de travail, soutien et avantages, inclusion et engagement, expertise et suivi des progrès, engagement de l'entreprise et des fournisseurs, impact sur la Société.

“Nos collaborateurs veulent être reconnus pour ce qu’ils sont. Être une entreprise attractive pour les talents et un employeur de choix, c’est être allié, ce qui implique de reconnaitre la diversité dans tous ses aspects : chacun est source de créativité et d’innovation. Lorsque vous travaillez chez Sodexo, vous appartenez à un collectif, vous donnez du sens à vos actions et vous pouvez grandir à votre manière”, Annick de Vanssay, Directrice des Ressources Humaines du Groupe Sodexo.

"Cette reconnaissance démontre, année après année, notre engagement toujours plus grand à créer un lieu de travail inclusif et à soutenir nos employés LGBTQ+. Nous sommes honorés par cette récompense et restons déterminés non seulement à promouvoir une culture d'inclusion au sein de Sodexo, mais aussi élargir nos efforts afin de promouvoir des changements positifs pour la communauté LGBTQ+ dans la société." Patrick Sochnikoff, Directeur de la diversité, de l'équité et de l'inclusion du Groupe Sodexo

Au sujet de Workplace Pride

Le Workplace Pride Global Benchmark a été publié pour la première fois en 2014 sous la forme d'une enquête annuelle qui permet aux participants de suivre leurs progrès. Développé sous la direction de Workplace Pride, avec le soutien de l'Université de Leiden, d’employeurs majeurs et d’ONG de divers pays, le Benchmark est la référence en matière d'inclusion des personnes LGBTIQ+ sur le lieu de travail à l'échelle mondiale. Il fournit aux dirigeants les données nécessaires pour mesurer et améliorer l'inclusion des personnes LGBTIQ+ sur le lieu de travail au sein de leurs organisations à travers le monde.

À propos de Sodexo

Créé en 1966 à Marseille par Pierre Bellon, Sodexo est le leader mondial en matière d’alimentation durable et d’expériences de qualité, à tous les moments de la vie : éducation, travail, soin et divertissement. Le Groupe se distingue par son indépendance, son actionnariat familial de contrôle et son modèle de croissance responsable. Son portefeuille d’activités intègre, d’une part, des services Sodexo de Restauration et de Facilities Management et, d’autre part, des solutions Pluxee d’Avantages aux salariés, activité pour laquelle le Groupe a annoncé un projet de spin-off et de cotation début 2024. Cette offre diversifiée répond à tous les enjeux du quotidien avec un double objectif : améliorer la qualité de vie de nos collaborateurs et de tous ceux que nous servons, et contribuer au développement économique et social ainsi qu’à la protection de l’environnement dans les territoires où nous exerçons nos activités. Offrir un meilleur quotidien à chacun pour construire une vie meilleure pour tous est notre raison d’être.

Sodexo est membre des indices CAC Next 20, CAC 40 ESG, CAC SBT 1.5, FTSE 4 Good et DJSI

Chiffres clés Sodexo

22,6 milliards d’euros de chiffre d’affaires consolidé pour l’exercice 2023

430,000 employés au 31 août 2023

#1 employeur privé basé en France dans le monde 45 pays

80 millions de consommateurs au quotidien

14.3 milliards d'euros de capitalisation boursière (au 25 octobre 2023)









