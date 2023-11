Bombardier Défense livre un septième avion Global pour la solution de surveillance aéroportée GlobalEye de Saab

L’avion Global de Bombardier apporte ses formidables performances aux plateformes de surveillance aéroportée GlobalEye de Saab, une solution dotée de capteurs pour tous les domaines aériens, maritimes et terrestres

Les avions d’affaires modernes sont de plus en plus reconnus comme atouts stratégiques par les forces armées du monde entier



MONTRÉAL, 12 nov. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier Défense a l’honneur d’annoncer la septième livraison d’un avion Global à la société de défense et de sécurité Saab, prêt à être transformé pour la solution aéroportée de de contrôle et de détection précoce (AEW&C) de Saab connue sous le nom de GlobalEye. Cette nouvelle livraison est annoncée alors que les deux sociétés participent au salon aéronautique de Dubaï 2023, où Bombardier présente ses polyvalents avions d’affaires Global et Challenger au marché du Moyen-Orient et où Saab présente les capacités de premier ordre de GlobalEye.

L’avion Global de Bombardier joindra la Force aérienne suédoise et deviendra le deuxième avion GlobalEye de Saab au sein de la flotte militaire de la Suède. La livraison de sept avions de Bombardier dans le cadre du programme GlobalEye souligne une collaboration fructueuse et témoigne de la solide réputation de longue date de Bombardier dans la fabrication d’avions spécialisés pour l’industrie de la défense.

« De plus en plus de pays se préparent pour le futur en choisissant des avions d’affaires modernes, plus efficaces, comme atouts stratégiques pour leur flotte militaire, a déclaré Jean-Christophe Gallagher, vice-président exécutif, Ventes d’avions et Bombardier Défense. Avec la progression rapide des technologies, les avions d’affaires comme ceux de notre famille d’avions Global peuvent facilement intégrer l’équipement et les capacités qui étaient traditionnellement l’apanage des avions commerciaux. »

En plus d’offrir de plus faibles coûts d’exploitation que les avions commerciaux, les avions d’affaires Global présentent des capacités de décollage et d’atterrissage qui permettent de les exploiter sur de plus nombreuses destinations stratégiques. L’agilité assurée par la certification d’approche à angle prononcé et la conception évoluée de l’aile des avions Global constituent des avantages pour les plateformes de surveillance aéroportées, conçues pour la surveillance long-courrier aérienne, maritime et terrestre.

Ainsi, la solution GlobalEye de Saab profite de certaines caractéristiques essentielles des avions d’affaires Global, dont une endurance opérationnelle de plus de 11 heures, une avionique de pointe et des périodicités de maintenance de premier ordre. Combinés à beaucoup d’espace en cabine pour les postes de travail et l’équipement de mission, ce qui assure des conditions idéales pour l’équipage, les avions Global conviennent parfaitement aux missions de conscience situationnelle sur de vastes régions.

