Advogado nigeriano Zannah Bukar Mustapha recebe o prestigiado Global Citizen Award

LONDRES, Nov. 12, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Defensor das causas humanitárias reconhecido internacionalmente, filantropo e fundador da Future Prowess Foundation School para órfãos e crianças menos privilegiadas, Zannah Bukar Mustapha foi nomeado o ganhador de 2023 do Global Citizen Award , uma homenagem anual apresentada pela empresa líder em consultoria de residência e cidadania internacional Henley & Partners , em parceria com a organização humanitária suíça sem fins lucrativos Andan Foundation .



O prestigiado prêmio, que homenageia uma pessoa que demonstra coragem e compromisso excepcionais para melhorar e apoiar a comunidade global, foi entregue em uma recepção de gala durante a 17a Global Citizenship Conference anual no Shangri-La Hotel DIFC em Dubai, Emirados Árabes Unidos, com a presença de líderes de governo, formuladores de políticas, acadêmicos importantes, consultores de clientes privados, escritórios familiares, bem como muitos empresários e investidores ricos.

O Sr. Mustapha desempenhou um papel fundamental na mediação da libertação de mais de 100 meninas da escola de Chibok que foram sequestradas pelo grupo de insurgência islâmica Boko Haram em uma região remota da Nigéria em abril de 2014, dando origem à campanha internacional #BringBackOurGirls. A escola que ele fundou em 2007 em Maiduguri - capital do estado de Borno e epicentro da rebelião do Boko Haram - oferece educação, refeições, uniformes e assistência médica gratuitamente para crianças de ambos os lados do conflito como um sinal da reconciliação que ele espera alcançar na região.

Presidente da Henley & Partners e fundador da Andan Foundation, o Dr. Christian H. Kaelin diz que o Sr. Mustapha é um ganhador do prêmio que ele considera muito digno e inspirador. "Como defensor dos direitos à segurança e à educação de todas as crianças refugiadas e órfãs afetadas pela violência brutal no norte da Nigéria, o Sr. Mustapha demonstrou visão, coragem excepcional e inovação na promoção de mudanças, e suas ações e perspectivas são uma contribuição valiosa para alcançar um mundo mais justo, pacífico e tolerante. Ele é um verdadeiro "divisor de águas", superando as divisões de gênero, políticas e religiosas, ajudando crianças de ambos os lados do conflito a se unirem e aprenderem sob o mesmo teto. Precisamos de mais pessoas como Zannah Mustapha no mundo."

O processo de seleção do Global Citizen Award é baseado em uma decisão majoritária do Comitê do Global Citizen Award. O prêmio em si consiste em uma medalha escultural personalizada, desenhada pelo renomado artista italiano Antonio Nocera, um certificado de premiação assinado pelo Presidente do Comitê do Global Citizen Award e um prêmio em dinheiro de US$ 25.000, que será destinado a apoiar os esforços humanitários do premiado. Além disso, a Henley & Partners se compromete a trabalhar em estreita colaboração com o premiado durante o período de um ano, divulgando seu trabalho e apoiando o projeto selecionado por meio da rede de mais de 40 filiais da empresa em todo o mundo.

Desde sua criação, o Global Citizen Award homenageou muitos indivíduos notáveis . O primeiro ganhador foi o empresário alemão Harald Höppner, que criou o projeto Sea-Watch de ajuda humanitária a refugiados. Outros ganhadores anteriores foram o Dr. Imtiaz Sooliman, fundador da Gift of the Givers Foundation, a maior organização de assistência a desastres da África, e Monique Morrow, cofundadora da The Humanized Internet , um projeto de identidade digital que visa trazer esperança para cerca de 1,1 bilhão de pessoas no mundo que não podem provar sua identidade legal. Diep Vuong, cofundadora e presidente da Pacific Links Foundation , foi premiada por seu trabalho no sudeste asiático, fazendo campanha pelos direitos das pessoas escravizadas pelo tráfico humano, e o Prof. Dr. Padraig O'Malley recebeu o Global Citizen Award em reconhecimento ao seu trabalho de resolução de conflitos e reconciliação no Iraque, na Irlanda do Norte e na África do Sul.

Agradecendo à Henley & Partners e à Andan Foundation pelo reconhecimento de seu trabalho, o Sr. Mustapha disse: "Agora, a interconexão da humanidade na esfera global de dados é inegável, e constitui um reino expansivo com possibilidades ilimitadas. Em contrapartida, a união entre raças, etnias e cidadãos tem se tornado cada vez mais delicada. Apenas a cidadania global pode trazer a cura".

