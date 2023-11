Der nigerianische Anwalt Zannah Bukar Mustapha erhält den prestigeträchtigen Global Citizen Award

LONDON, Nov. 12, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Der international anerkannte Menschenrechtler, Philanthrop und Gründer der Future Prowess Foundation School für Waisen und benachteiligte Kinder, Zannah Bukar Mustapha , wurde 2023 mit dem Global Citizen Award ausgezeichnet. Die jährliche Ehrung wird von Henley & Partners , einer führenden internationalen Beratungsfirma für Aufenthalts- und Staatsbürgerschaftsfragen, in Zusammenarbeit mit der Andan Foundation , einer gemeinnützigen Hilfsorganisation aus der Schweiz, vergeben.



Die prestigeträchtige Auszeichnung ehrt Personen, die außergewöhnlichen Mut und Engagement für eine bessere Gestaltung und die Unterstützung der Weltgemeinschaft zeigen. Sie wurde im Rahmen eines Gala-Empfangs während der 17. jährlichen Global Citizenship Conference im Shangri-La Hotel DIFC in Dubai, VAE, verliehen. Unter den Teilnehmenden waren Regierungschefs, politische Entscheidungsträger, führende Wissenschaftler, Privatkundenberater, Family Offices sowie viele wohlhabende Unternehmer und Investoren.

Herr Mustapha spielte eine entscheidende Rolle bei der Vermittlung der Freilassung von mehr als 100 Schulmädchen aus Chibok, die im April 2014 von der islamischen Rebellengruppe Boko Haram in einem abgelegenen Teil Nigerias entführt worden waren, was den Anstoß zu der internationalen Kampagne #BringBackOurGirls gab. Die Schule, die er 2007 in Maiduguri – der Hauptstadt des Bundesstaates Borno und dem Brennpunkt der Boko-Haram-Rebellion – gegründet hat, bietet Kindern auf beiden Seiten des Konflikts kostenlose Bildung, Mahlzeiten, Uniformen und medizinische Versorgung. Damit setzt er ein Zeichen für die Versöhnung, die er in der Region herbeiführen möchte.

Der Chairman von Henley & Partners und Gründer der Andan Foundation Dr. Christian H. Kaelin bezeichnet Herrn Mustapha als einen äußerst würdigen und inspirierenden Empfänger der Auszeichnung. „Als Vorkämpfer für die Sicherheit und das Recht auf Bildung aller vertriebenen und verwaisten Kinder, die von der brutalen Gewalt in Nordnigeria betroffen sind, hat Herr Mustapha Visionen, außergewöhnlichen Mut und Innovation bewiesen. Er treibt den Wandel voran, und leistet mit seinen Aktivitäten und Perspektiven einen wertvollen Beitrag zu einer gerechteren, friedlicheren und toleranteren Welt. Er ist ein echter Game Changer, der Unterschiede zwischen den Geschlechtern, politischen und religiösen Gruppen überbrückt, indem er Kindern auf beiden Seiten des Konflikts die Möglichkeit gibt, zusammenzukommen und unter demselben Dach zu lernen. Wir brauchen mehr Zannah Mustaphas auf der Welt.“

Die Vergabe des Global Citizen Award erfolgt auf der Grundlage einer Mehrheitsentscheidung des Global Citizen Award Committee. Die Auszeichnung selbst besteht aus einer speziell angefertigten skulpturalen Medaille , die von dem führenden italienischen Künstler Antonio Nocera entworfen wird, einer vom Vorsitzenden des Global Citizen Award-Komitees unterzeichneten Urkunde und einem Geldpreis in Höhe von 25.000 USD, der für die humanitären Bemühungen des Preisträgers bestimmt ist. Darüber hinaus verpflichtet sich Henley & Partners, ein Jahr lang eng mit dem Preisträger zusammenzuarbeiten, seiner Arbeit eine Plattform zu geben und das ausgewählte Projekt über das Netzwerk der Firma mit mehr als 40 Büros weltweit zu unterstützen.

Seit seiner Gründung hat der Global Citizen Award viele bemerkenswerte Persönlichkeiten geehrt . Der erste Preisträger war der deutsche Unternehmer Harald Höppner, der das humanitäre Flüchtlingshilfeprojekt Sea-Watch ins Leben gerufen hat. Weitere frühere Preisträger sind Dr. Imtiaz Sooliman, Gründer der Gift of the Givers Stiftung, Afrikas größter Katastrophenhilfeorganisation, und Monique Morrow, Mitbegründerin von The Humanized Internet , einem Projekt zur digitalen Identität, das den geschätzten 1,1 Milliarden Menschen auf der Welt, die ihre legale Identität nicht nachweisen können, neue Hoffnung gibt. Diep Vuong, Mitbegründerin und Präsidentin der Pacific Links Foundation , wurde für ihre Arbeit in Südostasien ausgezeichnet, wo sie sich für die Rechte der durch Menschenhandel versklavten Menschen einsetzt, und Prof. Dr. Padraig O'Malley erhielt seinen Global Citizen Award in Anerkennung seiner Arbeit zur Konfliktlösung und Versöhnung im Irak, in Nordirland und Südafrika.

Herr Mustapha bedankte sich bei Henley & Partners und der Andan Foundation für die Anerkennung seiner Arbeit und sagte: „Die Vernetzung der Menschheit in der globalen Datensphäre ist heute unbestreitbar. Dieser Bereich bietet grenzenlose Möglichkeiten. Im Gegensatz dazu nimmt die Verbundenheit zwischen Angehörigen verschiedener Ethnien und Bevölkerungsgruppen immer mehr ab. Nur das Konzept der Weltbürgerschaft kann hier Abhilfe schaffen.“

