Antonio Pascotto presenta il libro Romanzo digitale al Palazzo delle Esposizioni a Roma

Il giornalista Antonio Pascotto presenterà il prossimo 27 novembre presso il Palazzo delle Esposizioni a Roma il libro “Romanzo digitale”

Il giornalista Antonio Pascotto presenterà il prossimo 27 novembre presso il Palazzo delle Esposizioni a Roma il libro "Romanzo digitale", opera che riflette sul rapporto tra uomo e tecnologia, tra passato, presente e futuro.

Chi si ricorda ancora dei calendari a blocchetto?

Quelli dai quali tutte le mattine si staccava il foglio del giorno precedente con una ritualità irrinunciabile. Quante volte abbiamo sbirciato tra le pagine dei giorni ancora lontani con la speranza di poter immaginare il futuro ttraverso quella carta leggera che ci accompagnava tra settimane, mesi, anni. Il futuro. Un immenso enigma che fin dalla notte dei tempi l'uomo tenta di svelare con ogni mezzo, ma che si è sempre fatto beffe di chi pensava di poterlo divinare, sorprendendo l'umanità con improbabili colpi di scena degni del miglior commediografo.

Ed è proprio in questo futuro che Antonio Pascotto ci accompagna tra le pagine de suo nuovo libro: “Romanzo Digitale”, edito per i tipi di Edizioni Jolly Roger. Un diario che ripercorre momenti vissuti e anni impossibili da dimenticare, scanditi dalla musica, dalla letteratura e dai grandi interrogativi che ci siamo sempre posti. Pagine che attraversano un passato lontano, per poi giungere a quello più recente segnato dalla Pandemia come da una ferita ancora aperta che – lo sappiamo – lascerà dietro di sé una cicatrice che nemmeno il tempo riuscirà mai ad attenuare.

Il futuro, scandito dai passi sempre più veloci di una tecnologia in continua parabola ascendente, che dalla semplice elaborazione dati affidata a elementari algoritmi giunge fino ai confini della Creazione con l'Intelligenza Artificiale, capace di generare un pensiero proprio, esattamente come tratteggiato da pochi visionari (ma non troppo) autori della migliore fantascienza. Il tutto filtrato attraverso la sensibilità dell'uomo e il suo inguaribile ottimismo che guarda all'iperconnessione con lo scetticismo di chi sa che probabilmente, anche stavolta, riusciremo a uscirne non troppo malconci.

Ma sarà davvero così?

«Romanzo digitale» è un racconto per immagini. Quelle che iniziano con la pandemia, che ha accelerato la fase di transizione da un mondo all'altro. E quelle che si proiettano verso un futuro molto vicino. Realtà e immaginazione si mescolano in un via vai di momenti già vissuti e di altri che devono ancora arrivare ma che sono oramai alle porte, alternandosi con le pagine dei diari del protagonista che partono dal 2020 per arrivare fino al 2033. Una serie di riflessioni sul mondo che cambia ma anche sul passato. Una sorta di viaggio nel tempo.

Proprio il tempo è il filo conduttore delle pagine di questo libro, dove i ricordi descrivono emozioni che riemergono alla vigilia di grandi cambiamenti. C'è una relazione tra tempo e futuro. Il tempo che misura le ore e i giorni e quello che ancora deve arrivare. Il tempo trascorso e quello che regaliamo agli algoritmi quando restiamo incollati ai telefonini per ore. O quello, sempre più veloce, impiegato dalle macchine dotate di intelligenza artificiale per svolgere un particolare compito. Il tempo che abbiamo ancora a disposizione, ma non per molto, per tutelare l'ambiente ed evitare la catastrofe. Il tempo che oscilla come un pendolo.

L'immagine di copertina, appositamente realizzata dal grafico e cartoonist Gianni Giudici (che sarà presente all'evento), sintetizza al meglio la connessione tra passato, presente e futuro in un'ineluttabile scorrere di numeri, che dai foglietti del vecchio calendario si trasformano nelle file interminabili di Zero e Uno di un codice binario presente in ogni azione immaginata o compiuta.

L'autore

Antonio Pascotto è un giornalista che lavora a Mediaset dal 1993. Attualmente è caporedattore della redazione TgCom24. Ha pubblicato diversi libri, tra i quali “La televisione senza palinsesto. Contenuti nella tivù dell’era digitale” nel 2007, “Alberto Sordi. Il cinema e gli altri” nel 2008, “L’informazione connessa” nel 2012 e “Il mondo senza Internet.

Connessioni e ossessioni. Dallo scandalo Facebook alla quiete digitale” nel 2019.

La casa editrice

Edizioni Jolly Roger è una giovane Casa Editrice indipendente con sede in Toscana che permette di pubblicare il proprio libro nel cassetto accedendo gratuitamente a servizi professionali di impaginazione, grafica, stampa, promozione e distribuzione.

https://antoniopascotto.it/?p=1706

https://www.ibs.it/romanzo-digitale-dalla-pandemia-all-libro-antonio-pascotto/e/9788831938884

