Twinkl Nederland viert pakjesavond met 1 miljoen gratis bronnen als cadeau

AMSTERDAM, NETHERLANDS, November 29, 2023 / EINPresswire.com / -- Twinkl, de leidende wereldwijde uitgever op het gebied van onderwijs, nodigt alle leraren, ouders en kinderen van harte uit om dit jaar samen met Twinkl Nederland Sinterklaas te vieren . Om deze gelegenheid nog specialer te maken, biedt Twinkl Nederland meer dan een miljoen gratis bronnen en vele creatieve ideeën voor een Sinterklaasfeest, Kerstversiering, handgemaakte cadeaus en nog veel meer.Degenen die van knutselen in de klas houden, zullen het assortiment kunst en handwerk van Twinkl zeer nuttig vinden. Er zijn ook tijdbesparende hulpmiddelen voor het maken van versieringen, om meer gedaan te krijgen. Deze bronnen kunnen thuis of in de klas worden gebruikt, precies op tijd voor Sinterklaas en Kerst.Het uitgebreide assortiment educatieve hulpmiddelen en feestelijke bronnen van Twinkl omvat lesplannen, werkbladen, activiteiten en spelletjes. Deze zijn allemaal zorgvuldig ontworpen om het onderwijs en het leerproces in de klas of thuis te ondersteunen. Met recepten, cadeau-ideeën en feestelijke decoraties om een magisch Sinterklaasfeest te vieren. Alle Twinkl Originals eBooks kunnen ook worden gedownload op pakjesavond. De uitgever moedigt ouders en leraren aan om zoveel verhalen en activiteiten als ze willen te downloaden op 5 december, en het lezen en leren leuk te maken voor de kleintjes tijdens dit feestelijke seizoen. Om kinderen de kans te geven naar de verhalen te luisteren terwijl ze worden voorgelezen, is de Twinkl Originals-app ook beschikbaar.Iedereen in onderstaande landen kan op 5 december toegang krijgen tot alle bronnen op Twinkl door naar www.twinkl.nl/sign-up te gaan en een account aan te maken.- Nederland- België- Suriname- Curaçao- Sint Maarten- Aruba- Saba- Bonaire- St EustatiusEr is geen speciale code nodig om aan het aanbod gebruik te maken. Bovendien wordt er geen betalingsinformatie verzameld bij het verkrijgen van dit aanbod. Er is ook geen verplichting om Twinkl te blijven gebruiken nadat het aanbod is afgelopen. Dit gratis aanbod is slechts één dag beschikbaar. Voor extra informatie over dit aanbod en toegang tot feestelijke bronnen en eBooks, neem gerust een kijkje op het blog van Twinkl.Als u vragen heeft of meer informatie nodig heeft over dit aanbod, neem dan contact op met Twinkl via onderstaande gegevens.