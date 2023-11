Rires et entraide à l’affiche du « Stand Up For Mums », au Soho Theatre

LONDRES, 10 nov. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Momcozy , qui accompagne plus de 3 millions de mamans dans le monde, vient faire rire le Royaume-Uni avec son spectacle « Stand Up for Mums », prévu le 19 novembre. Ce stand-up, qui se tiendra dans l’emblématique Soho Theatre de Londres, accueillera les mères et futures mères au cours d’un après-midi placé sous le signe de la joie et du partage d’expériences.



En présence des humoristes Jacob Hawley, Esther Manito, Michael Akadiri et Lily Phillips, et de Hatty Ashdown en maîtresse de cérémonie, Momcozy invite les mamans, nouvelles ou sur le point de le devenir, à prendre part à une rencontre qui célèbre la maternité, ses lubies, ses excentricités et sa réalité sans artifice. Cet événement fera la part belle au rire et aux anecdotes sur la maternité.

Détails concernant l’événement :

Où et quand ? 19 novembre, 13 h–16 h GMT au Soho Theatre, 21 Dean Street, dans le très animé quartier de Soho à Londres.

19 novembre, 13 h–16 h GMT au Soho Theatre, 21 Dean Street, dans le très animé quartier de Soho à Londres. Entrée : Entrée gratuite, en priorité pour les futurs parents et ceux ayant des bébés âgés de 0 à 24 mois.

Au-delà des rires, les spectateurs pourront également repartir avec de nombreux cadeaux, allant de soutiens-gorge d’allaitement gratuits à des tire-laits et des masseurs de lactation Momcozy.

Les personnes intéressées peuvent se rendre sur la page d’accueil de « Stand Up For Mums » pour s’inscrire et réserver leur place. Les personnes qui ne peuvent pas assister à l’événement peuvent participer en ligne en commentant la publication « Stand Up for Mums », sur la Page Instagram et Facebook , du 15 au 22 novembre, pour tenter de gagner des prix intéressants.

« La maternité est un parcours complexe, rempli d’expériences uniques, d’anecdotes impertinentes et de moments de larmes. Chaque récit contribue à cette riche mosaïque », déclare une représentante de Momcozy au sujet de « Stand Up For Mums ». « La maternité n’est pas quelque chose de codifié, alors célébrons chaque voix, chaque expérience et chaque rire partagé, au sein de ce beau chaos qu’est le fait d’être mère. »

À propos de Momcozy

Depuis 2018, Momcozy s’efforce d’apporter le summum du confort aux mamans avec ses tire-laits portables, soutiens-gorge d’allaitement et autres produits de soin de maternité.

La marque accompagne 3 millions de mamans de plus de 40 pays dans l’expérience de la grossesse et de la périnatalité.

S’inscrivant dans une démarche d’innovation continue, Momcozy affiche son engagement à créer des designs douillets nés de l’amour. En pleine expansion, Momcozy reste fidèle à sa mission de rendre la vie des mamans du monde entier plus facile et plus confortable.

Coordonnées : Tim Brown tim198515@gmail.com