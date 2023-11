Comedy-Show „Stand Up For Mums“ rockt das Soho Theatre mit Spaß und Gemeinschaftsgefühl

LONDON, Nov. 10, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Momcozy , Begleiter von über 3 Millionen Müttern weltweit, bringt mit der Show „ Stand Up for Mums “ am 19. November Empathie und gute Laune ins Vereinigte Königreich. Die Stand-up-Comedy-Veranstaltung wird im Londoner Soho Theatre stattfinden und soll Müttern und werdenden Müttern einen Nachmittag voller Freude und gemeinsamer Erlebnisse bescheren.



Mit den Comedians Jacob Hawley, Esther Manito, Michael Akadiri und Lily Phillips sowie der Moderatorin Hatty Ashdown lädt Momcozy werdende und frischgebackene Mütter dazu ein, das zu feiern, was Mutterschaft ausmacht – ihre Launen, ihre Macken und die Tücken des Alltags. Die Veranstaltung verspricht Fröhlichkeit und Gemeinschaftsgeist auf dem Weg zur Mutterschaft.

Einzelheiten zur Veranstaltung:

Wann und wo: 19. November, 13:00 bis 16:00 Uhr GMT in The Soho Theatre, 21 Dean St., mitten in Londons pulsierendem Stadtteil Soho.

Eintritt: Kostenlos, werdende Eltern und Eltern mit Babys im Alter von 0 bis 24 Monaten werden bevorzugt.

Neben jeder Menge Spaß können die Teilnehmer auch eine Reihe von Preisen mit nach Hause nehmen, von kostenlosen Still-BHs bis hin zur Chance auf Momcozy-Milchpumpen und -Laktationsmassagegeräte.

Interessierte können sich auf der Startseite von „Stand Up For Mums“ registrieren und ihren Platz reservieren. Diejenigen, die nicht dabei sein können, haben die Möglichkeit, online teilzunehmen und spannende Preise zu gewinnen. Dazu müssen sie vom 15. bis 22. November ihre Gedanken zum Thema „Stand Up for Mums“ auf den Instagram - und Facebook -Seiten von Momcozy teilen.

„Mutterschaft ist eine lebensverändernde Reise, die mit einzigartigen Erfahrungen angefüllt ist – dabei ergibt sich durch jede Geschichte – von witzigen Begebenheiten bis hin zu tränenreichen Momenten – ein kunterbuntes Bild", so ein Vertreter von Momcozy bei „Stand Up For Mums“. „Für Mutterschaft gibt es kein Drehbuch, daher feiern wir jede Stimme, jede Erfahrung und jedes gemeinsame Lachen im wunderschönen Chaos des Mutterseins.“

Über Momcozy

Seit 2018 bietet Momcozy Müttern den besten Komfort mit tragbaren Milchpumpen, Still-BHs und anderen Pflegeprodukten.

Momcozy begleitet Frauen von der Schwangerschaft bis zur frühen Mutterschaft und wird von 3 Millionen Müttern in über 40 Ländern geschätzt.

Mit kontinuierlicher Innovation und dem aufrichtigen Engagement, ansprechende Designs zu kreieren, nehmen Präsenz und Einfluss von Momcozy zu, um das Leben von Müttern auf der ganzen Welt zu erleichtern.

Kontaktinformationen: Tim Brown tim198515@gmail.com