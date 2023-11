Curitiba élue ville intelligente de 2023 lors du congrès international Smart City Expo

BARCELONE, Espagne, 09 nov. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- La ville de Curitiba a été désignée Ville Intelligente de 2023 cet après-midi lors du gala de remise des prix World Smart City Awards qui s'est tenu dans le cadre du congrès international Smart City Expo (ou SCEWC en anglais), événement organisé par la Fira de Barcelona. Les prix récompensent les initiatives et les projets les plus remarquables dans le domaine de l'innovation et de la transformation urbaine. Le jury a choisi la ville brésilienne pour son approche de la planification urbaine intelligente, de la croissance socio-économique et de la durabilité environnementale et dont la population est le point focal.



L'édition de cette année a inclus un prix spécial du « Leadership » en reconnaissance des efforts continus déployés visant à stimuler l'innovation urbaine à l'échelle internationale. Les lauréats 2023 sont Anna Lisa Boni, adjointe au maire de Bologne et secrétaire générale d'Eurocities de 2014 à 2021, et Claudio Orrego, gouverneur de la région métropolitaine de Santiago du Chili.

Le prix de la « Mobilité » a été décerné à la municipalité métropolitaine de Konya pour son projet de restauration d'anciens tramways dans la ville de Meram (Turquie) afin de les mettre à la disposition exclusive des cyclistes, dans le but d'accroître la sensibilisation au vélo et de développer un nouveau moyen de transport.

Le lauréat de la catégorie « Sécurité et Résilience » est Gangnam-gu (République de Corée) pour sa politique active de soutien aux groupes sociaux marginalisés. Enfin, le prix de la catégorie « Technologies habilitantes » a été décerné à Tampere (Finlande) pour le développement d'un projet numérique à la fois urbain et social qui exploite les informations de sa plateforme « Données et Perspectives » permettant de prendre des décisions non seulement fondées sur des données tangibles mais qui constituent des services urbains utiles.

Projets environnementaux et de gestion

Le prix « Énergie et Environnement » a été décerné à Bordeaux (France) pour la conception d'un ensemble d'outils permettant d'obtenir des indicateurs fiables sur la température de confort dans la ville. Le lauréat de la catégorie « Gouvernance et Économie » est l'initiative US Mayor Roundtable des États-Unis qui a été le fer de lance d'une transformation numérique dont le focus est la modernisation des villes avec une attention particulière portée aux communautés mal desservies grâce à une approche centrée sur l'être humain.

La ville intelligente de Dhahran de Saudi Aramco (Arabie saoudite), une plateforme qui intègre les avantages de l'IdO et de l'IA pour gérer les installations et les services, a remporté le prix de la catégorie « Infrastructure et Bâtiment », tandis que Breda (Pays-Bas) a remporté celui de la catégorie « Vie et Inclusion », pour son application visant à faciliter l'accès des personnes handicapées en milieu urbain et aux événements.

Dans la catégorie « Innovation », deux lauréats ont été récompensés : l'initiative SPIRE menée par l'ONU et l'Initiative urbaine européenne pour la renaturation des sols urbains pollués à Baia Mare (Roumanie), et ECO-HEROES pour son programme de formation professionnelle dans le domaine de l'écotourisme à Marrakech (Maroc).

Pour les demandes médias, veuillez contacter:

Salvador Bilurbina

Courriel : sbilurbina@firabarcelona.com

Téléphone : +34628162674

Une photo accompagnant cette annonce est disponible à l'adresse : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c0f68e09-54c7-427f-ba87-6b803057de7c