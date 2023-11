Science Nord et l’Institut canadien des mines, de la métallurgie et du pétrole (ICM) lancent un jeu minier numérique dans tout le Canada

SUDBURY, Ontario, 09 nov. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Grâce à une collaboration entre Science Nord et l’Institut canadien des mines, de la métallurgie et du pétrole (ICM), les jeunes Canadiens peuvent désormais découvrir le monde de l’exploitation minière moderne à travers un nouveau jeu numérique. Évolution minière est un jeu qui emmène les joueurs dans un monde virtuel où ils peuvent collecter les trésors de la Terre pour construire des mines et améliorer la technologie, tout en apprenant le rôle important que joue l’exploitation minière dans l’avenir vert du Canada.



Développé par D&D Skunkworks, ce jeu permet aux joueurs d’exploiter l’énergie solaire, éolienne et hydraulique pour améliorer leur mine et à développer la communauté virtuelle qui l’entoure. À mesure que le jeu avance, les joueurs gagnent des crédits financiers, sociaux et environnementaux qu’ils peuvent utiliser pour développer leur exploitation et devenir une légende de l’industrie minière. Tout au long du jeu, des alertes et des conseils utiles apparaissent pour assurer le respect des bonnes pratiques minières. Le jeu contient des données et des images fournies par de véritables professionnels de l’exploitation minière au Canada, qui ont contribué à l’authenticité et au contenu du jeu.

Évolution minière a été conçu pour mieux sensibiliser le public aux apports essentiels de l’exploitation minière à la société. Alors que l’industrie minière continue d’évoluer, Science Nord et ICM souhaitent faire comprendre à la prochaine génération l’influence de l’exploitation minière et le rôle essentiel qu’elle joue dans la construction d’un avenir plus vert et plus durable.

Science Nord est un chef de file parmi les centres des sciences dans la procuration d’expériences scientifiques éducatives et divertissantes, et l’ICM est une autorité de confiance et de source collective qui vise à faire progresser les connaissances de l’industrie minérale. Ensemble, les deux organisations souhaitent mettre en lumière les contributions essentielles de l’industrie minière à la société, le large éventail de carrières qu’offre le secteur minier et le rôle essentiel que joue l’industrie minière dans la construction d’un avenir plus vert et plus durable.

Évolution minière s’inscrit dans le cadre du projet En profondeur de Science Nord. En profondeur est un projet global dont l’objectif est de faire connaître l’exploitation minière moderne et les minéraux essentiels aux habitants du Nord de l’Ontario et à tous les Canadiens. Pour en savoir plus, visitez godeeper.ca.

En plus du jeu, des ressources bilingues complémentaires ont été développées à l’intention des éducateurs, dont des liens vers des programmes d’études, des plans de cours et des activités. Évolution minière est un jeu gratuit disponible en anglais ou en français, à télécharger tant sur les ordinateurs que sur les appareils mobiles, et à jouer avec ou sans connexion internet. Pour télécharger le jeu, il suffit de le chercher dans l’App Store, le Google Play Store ou de visiter le site https://mineevolution.ca/fr/le-jeu/.

Citations

« Nous sommes très heureux de faire connaître le monde de l’exploitation minière moderne et d’inspirer les jeunes Canadiens de manière aussi amusante qu’interactive. C’est une première pour Science Nord et nous sommes honorés d’avoir développé ce jeu unique en son genre avec nos partenaires de l’ICM. Je tiens aussi à remercier nos développeurs de jeux, D&D Skunkworks, qui nous ont aidés à concrétiser cette idée novatrice. Grâce à ce jeu, les utilisateurs apprendront que l’industrie minière est sécuritaire, qu’elle utilise des technologies de pointe et qu’elle défend constamment la durabilité de l’environnement. Évolution minière démontre que l’industrie minière est un élément essentiel pour notre avenir et qu’elle regorge d’opportunités de carrière. J’encourage tout le monde à télécharger le jeu pour en apprendre davantage sur l’importance de l’exploitation minière pour tous les Canadiens. »

Ashley Larose MSc, directrice générale – Science Nord

« L’ICM est ravi de s’associer à Science Nord pour introduire Évolution minière dans toutes les classes du Canada. Nous sommes persuadés que cet amusant jeu en ligne, qui initie les élèves à l’exploitation minière au Canada, est un outil pédagogique dynamique qui éveillera la curiosité et favorisera une meilleure compréhension de l’importance de notre industrie et de ses méthodes axées sur le développement durable. » Angela Hamlyn, Directrice exécutive – L’Institut canadien des mines, de la métallurgie et du pétrole (ICM)

Un extrait multimédia accompagnant ce communiqué est disponible en cliquant sur lien ci-dessous.

À propos de Science Nord

Science Nord est l’attraction touristique la plus populaire du nord de l’Ontario et une ressource éducative à la disposition des enfants et des adultes de toute la province. Science Nord entretient les deuxième et huitième plus grands centres scientifiques au Canada. Les attractions de Science Nord comprennent un centre des sciences, un théâtre IMAX®, un planétarium numérique, une galerie de papillons, une salle d’expositions spéciales et Terre dynamique, site du Big Nickel. Science Nord et l’Université Laurentienne se sont associés pour développer le premier et le seul programme global de vulgarisation scientifique de l’Amérique du Nord, un programme d’études supérieures conjoint de maîtrise et de diplôme d’études supérieures. Dans le cadre de son mandat, Science Nord offre des expériences scientifiques dans l’ensemble du nord de l’Ontario, y compris des activités de vulgarisation dans les écoles et lors de festivals, des camps scientifiques d’été et plus encore, et a une base permanente à Thunder Bay qui assure la liaison avec le Nord-Ouest. Science Nord est un organisme du gouvernement de l’Ontario. Pour obtenir des renseignements, visitez le site sciencenord.ca.

À propos de l’ICM

L’Institut canadien des mines, de la métallurgie et du pétrole (ICM) a été, au cours des 121 dernières années, une voix autorisée en matière d’expertise de premier plan de l’industrie au Canada. Fort de l’expertise de nos sociétés, de nos comités, de nos membres institutionnels et de notre réseau de sections locales à travers le pays, l’ICM se consacre à l’avancement des savoirs, à la facilitation de l’innovation, à la célébration de l’excellence et à la promotion de pratiques durables dans l’ensemble des industries canadiennes des minéraux, des métaux, des matériaux et des hydrocarbures. De l’exploration à la remise en état, les membres de l’ICM contribuent chaque jour à façonner la qualité, la sécurité, la productivité et la viabilité écologique de notre industrie.

