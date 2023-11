L’Alliance Promotion Microbiote accueille Ferring Pharmaceuticals, Pelican Health et Polepharma en tant que nouveaux membres

Lyon- France – 9 novembre 2023 – L’Alliance Promotion Microbiote (APM), acteur majeur dédié au développement, à la production et à la commercialisation d’innovations thérapeutiques basées sur le microbiote, annonce aujourd’hui trois nouveaux membres. Déjà forte de 20 membres, l’APM accueille aujourd'hui Ferring Pharmaceuticals, Pelican Health et Polepharma, trois acteurs reconnus dans le monde du microbiote pour leur contribution à l’émergence de nouvelles solutions thérapeutiques et diagnostics pour les patients.

Ferring Pharmaceuticals est un groupe biopharmaceutique qui se caractérise par une forte activité de recherche et un engagement à aider les personnes du monde entier à fonder une famille et à vivre une vie meilleure. Basée à Saint-Prex en Suisse et fondé en 1950, Ferring est un leader en médecine reproductive et en santé maternelle, ainsi que dans les domaines spécialisés de la gastro-entérologie et de l'urologie. Fort de plus de 50 ans d’expérience, Ferring développe des traitements couvrant la conception jusqu'à la naissance pour les mères et les bébés. Société privée, Ferring compte plus de

7 000 collaborateurs répartis dans plus de 50 pays et commercialise ses produits dans plus de 100 pays. www.ferring.com



Pelican Health se spécialise dans la médecine de précision, offrant des solutions innovantes pour l'analyse du microbiome intestinal à des fins diagnostiques. Consciente des limitations des méthodes actuelles, souvent complexes, invasives et coûteuses, Pelican Health propose une alternative innovante, un dispositif de classe IIa de la taille d'une gélule pharmaceutique, ingestible, non invasif et simple à utiliser, permettant des prélèvements multiples, offrant ainsi une approche précise, économique et adaptable à grande échelle. www.pelican-health.com



Polepharma est la filière industrielle (bio)pharmaceutique française. C’est aujourd’hui la première coopération industrielle du médicament en Europe, entre des terres d’excellence et les acteurs de la filière. Polepharma structure la filière et accompagne sa transformation depuis 20 ans. Elle compte aujourd’hui plus de 445 membres en France, représentant 26 milliards de chiffre d’affaires à l’export, et 80 000 emplois en France. La France s’est fixée pour priorité d’assurer sa souveraineté sanitaire. Pour y arriver, elle doit regagner son leadership européen et accélérer la transition de son industrie (bio)pharmaceutique. Seule une action collective permettra de relever ces défis. www.polepharma.com



Hervé Affagard, Président de l’Alliance Promotion Microbiote déclare « C'est avec une immense satisfaction que nous accueillons Ferring Pharmaceuticals, Pelican Health et Polepharma au sein de notre association dédiée au microbiote. Rassemblant des profils variés, ces acteurs partagent une ambition commune : exploiter les promesses des innovations dérivées du microbiote qui joueront un rôle déterminant pour améliorer la santé des patients dans le monde. L'APM continue sa croissance avec fierté, accueillant des entités privées et publiques qui, à nos yeux, représentent la clé d'une filière dynamique et en pleine expansion. »

Dr Philippe Niez, Directeur médical Ferring France/Belgique mentionne « Ferring, aux côtés de ses partenaires scientifiques, travaille à comprendre le microbiome humain tout en explorant le potentiel de réhabilitation du microbiome intestinal pour aider les gens à vivre mieux, et en explorant son potentiel pour développer des moyens innovants de diagnostiquer, traiter et prévenir les maladies. Ainsi c’était important pour Ferring de rejoindre l’APM afin d’échanger avec ses membres en participant aux diverses discussions concernant ce domaine. »

Thomas Soranzo, CEO et co-fondateur de Pelican Health ajoute « Nous nous joignons avec enthousiasme à l'APM, association au cœur de la révolution actuelle du microbiote, fruit des recherches scientifiques françaises ayant engendré des entreprises innovantes. Nous avons hâte de collaborer proactivement avec les membres et de contribuer aux discussions et décisions politiques, réglementaires et économiques en lien avec l’industrie du microbiote. »

Fabien Riolet, Directeur général de Polepharma témoigne « Depuis 5 ans nous organisons un évènement annuel dédié à la recherche translationnelle et des applications de la science des microbiotes. Le microbiome a un fort potentiel dans le développement de produits à visée diagnostic et thérapeutique, et cela passera par la convergence des développeurs publics et privés experts du microbiome, avec les acteurs du développement et de la production pharmaceutique. Rejoindre l’APM est pour nous l’étape complémentaire et nécessaire, pour contribuer à l'animation de cet écosystème. »

Ensemble, les membres de l'APM contribuent à structurer l'écosystème européen pour accélérer le passage de la recherche fondamentale au lancement sur le marché d’innovations thérapeutiques issues du microbiote (microbiotes et consortia de bactéries), afin de répondre à des besoins médicaux importants et d’améliorer la qualité de vie de millions de patients. Pour en savoir plus sur l’APM ou pour devenir membre, contactez-nous via notre site internet : frenchmicrobiome.org



À propos de l’Alliance Promotion Microbiote

Créée en 2022, Alliance Promotion Microbiote une organisation à but non lucratif et indépendante, réunit plus de 20 acteurs majeurs du secteur public et privé. Du laboratoire au chevet du patient, l’APM couvre toute la chaîne de valeur de l’industrie du microbiote. Son objectif : positionner la France comme leader européen dans le développement, la production et la commercialisation d’innovations thérapeutiques basées sur le microbiote. Les membres de l’Alliance Promotion Microbiote sont Bioaster, Biocodex, Biofortis, Biose Industrie, Cynbiome, Eligo Bioscience, EverImmune, Ferring Pharmaceuticals, GMT Science, INRAE, INSERM, Lallemand Health Solutions, Lyonbiopôle Auvergne-Rhône-Alpes, Luxia Scientific, Pelican Health, MaaT Pharma, Polepharma, Medicen Paris Région, Nexbiome, Novobiome, Seventure Partners, Skyepharma et TargEDys.

