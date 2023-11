Lightspeed lance sa série Luminaries avec la marque d’hôtels-boutiques conceptuels Life House

Une nouvelle série de vidéos sur le leadership éclairé présente les réflexions des meilleurs entrepreneurs des secteurs de la vente au détail, de la restauration et de l’hôtellerie.

MONTRÉAL, 09 nov. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lightspeed Commerce Inc. (NYSE | TSX : LSPD) a annoncé aujourd’hui le lancement de sa série sur le leadership éclairé Luminaries. Le premier épisode, tourné à Miami, met en scène Peter Litvinenko, responsable de la restauration des hôtels Life House . Propulsant les meilleures entreprises au monde, Lightspeed est la plateforme intégrée de point de vente et de paiement qui permet aux entrepreneurs ambitieux d’accélérer leur croissance, d’offrir la meilleure expérience client et de devenir une destination incontournable dans leur industrie.



Des conversations éclairantes avec les meilleurs de l’industrie

Lightspeed Luminaries est une série vidéo de leadership éclairé qui célèbre la crème de la crème du monde des affaires, en se penchant sur ce qui distingue les individus à l’origine des grandes marques. Couvrant la restauration et l’hôtellerie, la vente au détail et le golf, chaque épisode présente un client visionnaire de Lightspeed qui fait bouger les choses dans son domaine, avec pour objectif de faire profiter d’autres chefs d’entreprise de ses connaissances et de son expérience.

Épisode 1 : Créer un lien entre la marque et les activités avec Peter Litvinenko de Life House

Dans le premier épisode de Luminaries, nous nous rendons à Little Havana, à Miami, en Floride, pour visiter Life House, un client de Lightspeed spécialisé dans les hôtels-boutiques au design contextuel à travers les États-Unis. Tourné dans l’établissement de Little Havana à Miami, en Floride, ce premier reportage montre Peter Litvinenko, responsable de la restauration, expliquant l’importance d’une relation symbiotique entre les opérations et le marketing.

« La mission de Life House est de rendre les voyages accessibles à un plus grand nombre de personnes », note M. Litvinenko. « Les hôtels peuvent être dispendieux; ils sont souvent peu abordables. Les gens sont attirés par les Airbnb ou les hôtels-boutiques parce qu’ils sont le reflet du caractère du quartier. Nous ciblons ce type de propriété et travaillons avec eux, en y ajoutant un certain degré de raffinement grâce à la technologie. C’est notre recette secrète. »

Fondée par Rami Zeidan en 2017, Life House adopte une approche personnelle du voyage. Chaque établissement célèbre le quartier dans lequel il se trouve dans les moindres détails. De l’embauche locale à la création d’un parfum pour chaque lieu, Life House s’inscrit dans l’histoire de chacun de ses espaces, offrant à ses hôtes un chez-soi à l’extérieur de leur domicile, qui laisse une impression durable.

« Ce que Life House a réalisé est un modèle pour les marques modernes », souligne JP Chauvet, chef de la direction de Lightspeed. « Ils rendent le voyage accessible, créent des espaces imprégnés du charme local et ne font aucun compromis sur la qualité de l’expérience. Le savoir-faire de Peter et son souci du détail y contribuent grandement. Lightspeed est fière de faire partie de leur stratégie et de soutenir leur croissance impressionnante à travers les États-Unis. »

« Nous recherchions un partenaire de point de vente susceptible d’évoluer avec nous », explique M. Litvinenko. « Nous avons examiné attentivement qui avait la capacité de prendre en charge différentes intégrations, de travailler avec différents partenaires dans notre écosystème et aussi de rendre son interface API compatible avec notre logiciel PMS. Ce qui est remarquable pour moi, c’est la qualité de notre collaboration avec Lightspeed. »

Lightspeed crée l’étincelle

Célébrant les perspectives et l’expérience durement acquise par les géants de l’industrie, Luminaries est une série qui porte bien son nom, offrant l’inspiration, l’influence et les idées. Ces vidéos, qui constituent une ressource pour d’autres leaders, présentent les acteurs majeurs de l’industrie qui explorent des sujets et des thèmes en rapport avec les enjeux auxquels sont confrontés les dirigeants aujourd’hui. Découvrez la suite de la série Luminaries de Lightspeed en 2024. Le premier épisode est maintenant accessible sur YouTube .

À propos de Life House

Life House est une société basée à New York et à Los Angeles qui s’occupe de la marque, de la gestion et des logiciels d’hôtels. L’entreprise a pour objectif d’aider les hôtels indépendants de petite et moyenne taille à atteindre leur plein potentiel et à fonctionner de manière plus fiable grâce à une stratégie de marque réfléchie et à des opérations axées sur la technologie, ce qui se traduit ultimement par une meilleure expérience client et par des hôtels plus faciles à détenir et à exploiter. La marque a été récompensée à plusieurs reprises au cours de la dernière année : la HOT List 2023 de Conde Nast Traveler et la IT List 2023 de Travel + Leisure pour Life House, Berkshires et South of Fifth, ainsi que les Readers' Choice Awards 2022 de Conde Nast Traveler et le AD Design Hotel 2021 du Architectural Digest pour Life House Nantucket, entre autres. Life House a également été nommée « Most Innovative Company in Travel » en 2022 par Fast Company.

Pour plus d’informations, veuillez visiter: lifehousehotels.com

À propos de Lightspeed

Propulsant les commerces qui sont le moteur de l'économie mondiale, la plateforme de commerce tout-en-un de Lightspeed aide les commerçants à innover afin de simplifier, adapter et offrir des expériences clients exceptionnelles. La solution infonuagique transforme et unifie les opérations en ligne et hors ligne, les ventes omnicanales, l'expansion avec de nouveaux emplacements, les paiements internationaux, le financement et la connexion aux réseaux de fournisseurs.

Fondée à Montréal, au Canada, en 2005, Lightspeed est inscrite à la fois à la Bourse de New York (NYSE : LSPD) et à la Bourse de Toronto (TSX : LSPD). Avec des équipes en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique, la société dessert des entreprises des secteurs de la vente au détail, de la restauration et du golf dans plus d'une centaine de pays.

Pour plus d’informations, veuillez visiter: fr.lightspeedhq.com

