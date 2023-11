Sondage IEDM-Ipsos : une majorité des Canadiens est en faveur du captage de carbone et des projets de corridors énergétiques

MONTRÉAL, 09 nov. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Deux Canadiens sur trois appuient la création de « corridors énergétiques », selon un sondage Institut économique de Montréal-Ipsos publié ce matin.



« D’un bout à l’autre du pays, les Canadiens et les Canadiennes reconnaissent que la prospérité de notre pays passe par notre capacité à échanger et accéder aux ressources énergétiques à l’échelle nationale », a déclaré Renaud Brossard, directeur principal des communications à l’IEDM. « Qu’il s’agisse de transporter de l’électricité, du pétrole ou du gaz naturel, les Canadiens sont favorables à la création de droits de passage afin de simplifier le processus. »

Le concept de « corridors énergétiques » fait référence à un droit de passage accordé dans le cadre de projets interprovinciaux de transport d’énergie, tels que les pipelines et les lignes de transport d’électricité.

Ce sont l’Alberta et les provinces des Prairies qui sont les plus favorables aux corridors énergétiques, à raison de 73 pour cent et 71 pour cent respectivement. Dans chaque région du pays, le taux d’appui est supérieur à 60 pour cent.

Le sondage a également révélé que les Canadiens et les Canadiennes sont largement en faveur du captage et du stockage souterrain du carbone.

« Les Canadiens reconnaissent à juste titre que le captage du CO 2 dans l’atmosphère et son stockage en profondeur sous terre peut contribuer grandement à la réduction de nos émissions de gaz à effet de serre », a déclaré M. Brossard. « Et bien que ces technologies soient relativement récentes, c’est en découvrant leur potentiel que les gens comprennent à quel point ces innovations peuvent être importantes. »

Une fois que la technologie leur est expliquée, six Canadiens sur dix conviennent que le captage et le stockage souterrain du carbone peuvent contribuer de manière significative à la lutte contre les changements climatiques. C’est dans les provinces des Prairies que le taux d’appui est le plus élevé, atteignant 67 %.

Des efforts de sensibilisation sont encore nécessaires, dans la mesure où un Canadien sur deux avoue être peu familier avec ce type de technologies.

Le sondage a également révélé que :

Plus de la moitié des Québécois sont favorables à la relance du projet de pipeline d’exportation de gaz naturel liquide de GNL Québec, et seulement trois sur dix s’y opposent.

Plus de sept Québécois sur dix appuient la construction de nouveaux barrages et de nouveaux parcs éoliens pour faire face à la pénurie imminente d’électricité.

Les Québécois sont partagés quant au redémarrage ou à la construction de nouvelles installations nucléaires pour faire face à la pénurie d’électricité qui menace la province.





Le sondage a été réalisé auprès d’un échantillon représentatif de 1161 Canadiennes et Canadiens âgés de 18 ans et plus, du 18 au 21 octobre 2023. Les résultats sont considérés comme exacts à plus ou moins 3,3 points de pourcentage, 19 fois sur 20.

Vous pouvez consulter les résultats de ce sondage IEDM-Ipsos ici : https://www.iedm.org/wp-content/uploads/2023/11/sondage-projets-energetiques-2023.pdf.

