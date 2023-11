Aduro Clean Technologies nomme Marie Grönborg au conseil d’administration

SARNIA, Province de l’Ontario, 09 nov. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- ci-après Aduro Clean Technologies Inc. (« Aduro » ou la « Société ») (CSE : ACT) (OTCQX : ACTHF) (FSE : 9D50), un développeur canadien de technologies brevetées basées sur l’eau pour recycler chimiquement les plastiques et transformer le pétrole brut lourd et les huiles renouvelables en matières premières et en carburants de plus grande valeur, a le plaisir d’annoncer la nomination de Marie Grönborg en tant que membre du conseil d’administration de la Société.



Marie Grönborg est titulaire d’une maîtrise en génie chimique et possède près de 30 ans d’expérience internationale dans les secteurs de la chimie et des technologies propres. Madame Grönborg a été PDG de la société suédoise TreeToTextile, une société de technologie textile basée à Stockholm, détenue conjointement par H&M, Stora Enso, IKEA et LSCS Invest, qui a développé une nouvelle technologie durable et rentable pour produire des fibres cellulosiques artificielles pour l’industrie textile. Avant de rejoindre TreeToTextile, Madame Grönborg a été PDG de Purac, un fournisseur de solutions clés en main de traitement de l’eau et de production de biogaz. Madame Grönborg a également été vice-présidente exécutive et membre de l’équipe de direction du groupe Perstorp, une société de produits chimiques spécialisés axée sur les marchés mondiaux des résines et revêtements, des fluides techniques et de la nutrition animale.

Outre ses fonctions opérationnelles, Madame Grönborg siège actuellement au conseil d’administration de l’entreprise sidérurgique suédoise SSAB qui produit le premier acier non fossile au monde, avec Permascand, un fournisseur de solutions électrochimiques destinées à la transition écologique mondiale, et avec Eolus, une société internationale dont l’activité principale consiste à concevoir et à construire des installations pour les énergies renouvelables et le stockage de l’énergie, en se concentrant principalement sur l’énergie éolienne, l’énergie solaire et le stockage dans des batteries.

« Je suis ravie de rejoindre Aduro en tant que membre du conseil d’administration et je suis particulièrement enthousiaste à l’idée de contribuer à la réalisation du potentiel d’Aduro et de sa technologie révolutionnaire Hydrochemolytic », a indiqué Madame Grönborg. « C’est un privilège de faire partie d’un projet qui se concentre sur l’apport de nouvelles solutions afin d’améliorer la durabilité et de permettre l’économie circulaire dans l’industrie chimique, là où sont mes racines. »

« Nous sommes ravis d’accueillir Marie Grönborg au sein du conseil d’administration d’Aduro. Sa vaste expérience dans les secteurs de la chimie et des technologies propres fait d’elle un atout inestimable », a déclaré Ofer Vicus, PDG d’Aduro. « Nous nous réjouissons de travailler avec elle alors que notre société ne cesse d’évoluer et de faire progresser notre technologie Hydrochemolytic™. »

Madame Grönborg va remplacer Chris Parr qui a démissionné de son poste de membre du conseil d’administration de la Société. La Société remercie Monsieur Parr pour ses services rendus en tant que membre du conseil d’administration, notamment pour son rôle clé dans l’acquisition d’Aduro Energy Inc. réalisée en 2021. Malgré sa démission du conseil d’administration, Monsieur Parr a accepté de rester consultant auprès de la Société, en lui fournissant des services de conseil en entreprise, de financement d’entreprise et d’autres services de conseil associés, selon les besoins.

À propos d’Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologies est un développeur de technologies brevetées à base d’eau destinées à recycler chimiquement les déchets plastiques, convertir le pétrole brut lourd et le bitume en huile plus légère et à plus forte valeur et transformer les huiles renouvelables en combustibles à plus forte valeur ou en produits chimiques renouvelables. La technologie Hydrochemolytic™ de la Société exploite l’eau en tant qu’agent critique dans une plateforme chimique qui fonctionne à des températures et des coûts relativement bas, une approche qui change la donne et transforme les matières premières à faible valeur en ressources pour le XXIe siècle.

