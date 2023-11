Osisko publie ses résultats du troisième trimestre de 2023

Produits trimestriels records de 62,1 millions de dollars et solides flux de trésorerie générés par les activités d’exploitation de 43,5 millions de dollars

MONTRÉAL, 08 nov. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Redevances Aurifères Osisko Ltée (la « Société » ou « Osisko ») (TSX et NYSE : OR) annonce aujourd’hui ses résultats financiers consolidés pour le troisième trimestre de 2023. Les montants sont présentés en dollars canadiens, sauf indication contraire.

Faits saillants – troisième trimestre (T3) de 2023

23 292 onces d’équivalent d’or 1 (« OEO ») gagnées (23 850 OEO au T3 2022);

(« OEO ») gagnées (23 850 OEO au T3 2022); Produits provenant des redevances et des flux de 62,1 millions de dollars (53,7 millions de dollars au T3 2022);

Flux de trésorerie générés par les activités d’exploitation 2 de 43,5 millions de dollars (51,1 millions de dollars au T3 2022);

de 43,5 millions de dollars (51,1 millions de dollars au T3 2022); Perte nette 2 de 20,0 millions de dollars, ou 0,11 $ par action de base (bénéfice net de 28,0 millions de dollars, ou 0,15 $ par action de base au T3 2022), principalement en raison d'une charge de dépréciation hors trésorerie et d'une radiation sur les actifs liés à la mine de diamants Renard, totalisant ensemble 32,4 millions de dollars (26,2 millions de dollars, net d’impôts);

de 20,0 millions de dollars, ou 0,11 $ par action de base (bénéfice net de 28,0 millions de dollars, ou 0,15 $ par action de base au T3 2022), principalement en raison d'une charge de dépréciation hors trésorerie et d'une radiation sur les actifs liés à la mine de diamants Renard, totalisant ensemble 32,4 millions de dollars (26,2 millions de dollars, net d’impôts); Bénéfice ajusté 3 de 22,4 millions de dollars, ou 0,12 $ par action de base 3 (25,8 millions de dollars, ou 0,14 $ par action de base au T3 2022);

de 22,4 millions de dollars, ou 0,12 $ par action de base (25,8 millions de dollars, ou 0,14 $ par action de base au T3 2022); Acquisition d’une redevance aurifère de 3 % NSR et d’une redevance cuprifère de 1 % NSR sur le projet cuivre-or Costa Fuego détenu par Hot Chili Limited pour 15,0 millions de dollars US (19,9 millions de dollars);

Patriot Battery Metals Inc. a publié sa première estimation de ressources minérales pour la pegmatite à spodumène CV5 sur sa propriété Corvette détenue à 100 %, située dans la région de l'Eeyou Istchee Baie James au Québec, sur laquelle Osisko détient une redevance à échelle variable de 1,5 à 3,5 % sur les métaux précieux, et de 2,0 % sur tous les autres produits, incluant le lithium, sur la majeure partie (estimée à environ 80 % - 95 % par Osisko) de l'estimation des ressources minérales;

Nomination de M. Paul Martin à titre de chef de la direction intérimaire; et

Déclaration d’un dividende trimestriel de 0,06 $ par action ordinaire payé le 16 octobre 2023 aux actionnaires inscrits aux registres à la fermeture des bureaux le 29 septembre 2023.

Paul Martin, chef de la direction intérimaire d'Osisko, a commenté : « Si l'on tient compte des divers défis auxquels ont été confrontés certains de nos principaux partenaires d'exploitation au cours du troisième trimestre, nous sommes satisfaits de notre performance globale. Alors que nous entamons les trois derniers mois de l'année, et comme nous l'avons déjà mentionné, nous nous dirigeons maintenant vers le bas de notre fourchette de perspectives d’OEO pour 2023. Il convient de noter en particulier le flux diamantifère Renard, où la situation demeure fluide. Ainsi, contrairement à ce qui était prévu auparavant, Osisko peut maintenant s'attendre à une contribution en OEO de la mine au cours du quatrième trimestre, mais cela dépendra en grande partie des prix des diamants bruts et sera de beaucoup inférieure à ce qui avait été budgété à l'origine pour la période. Enfin, Osisko est demeurée très active sur l’aspect du développement corporatif, tant au cours du troisième trimestre qu'après celui-ci, ayant d'abord conclu la transaction Costa Fuego, puis, la semaine dernière, ayant annoncé l'acquisition d'une redevance de 1,0 % NSR sur le projet Namdini de Shandong Gold au Ghana, où la première production d'or est attendue vers la fin de 2024. »

Après le 30 septembre 2023

Le 27 octobre 2023, Stornoway Diamonds (Canada) Inc. (« Stornoway ») a annoncé la suspension des opérations à la mine Renard en raison de l'incertitude croissante du prix des diamants et le placement de Stornoway sous la protection de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies.

Le 30 octobre 2023, Osisko a annoncé l'acquisition d'une redevance de 1,0 % NSR couvrant le projet aurifère Namdini au Ghana. Osisko a conclu la transaction avec Savannah Mining Limited (« Savannah »), acquérant un intérêt direct dans 50 % de la redevance de 2,0 % NSR de Savannah, pour une contrepartie totale de 35,0 millions de dollars US (excluant les taxes et impôts applicables).

Déclaration d’un dividende trimestriel de 0,06 $ par action ordinaire payable le 15 janvier 2024 aux actionnaires inscrits aux registres à la fermeture des bureaux le 29 décembre 2023.

Personne qualifiée

Le contenu scientifique et technique du présent communiqué a été révisé et approuvé par Guy Desharnais, Ph.D., géo., vice-président, évaluation de projets chez Redevances Aurifères Osisko Ltée, et « personne qualifiée » en vertu du Règlement 43-101 sur l’information concernant les projets miniers (le « Règlement 43-101 »).

À propos de Redevances Aurifères Osisko Ltée

Redevances Aurifères Osisko Ltée est une société de redevances intermédiaire de métaux précieux détenant un portefeuille axé sur l’Amérique du Nord de plus de 180 redevances, flux de métaux et conventions d’achat de la production de métaux précieux, incluant 23 actifs en production. Le portefeuille d’Osisko s’appuie sur son actif clé, une redevance de 5 % sur les revenus nets de fonderie sur la mine Canadian Malartic, l’une des plus importantes mines aurifères au Canada.

Osisko est une société constituée sous le régime des lois de la province de Québec, son siège social étant situé au 1100, avenue des Canadiens-de-Montréal, bureau 300, Montréal (Québec) H3B 2S2.

Notes :

(1) Onces d’équivalent d’or

Les onces d’équivalent d’or sont calculées trimestriellement et comprennent les redevances, les flux et les ententes d’écoulement. L’argent (Ag) provenant d’ententes de redevances et de flux a été converti en onces d’équivalent d’or en multipliant le nombre d’onces d’argent par le prix moyen de l’argent pour la période, puis divisé par le prix moyen de l’or pour la période. Les diamants, les autres métaux et les redevances en trésorerie ont été convertis en onces d’équivalent d’or en divisant le produit associé par le prix moyen de l’or pour la période.

Prix moyen des métaux et taux de change

Trois mois terminés

le 30 septembre Neuf mois terminés

le 30 septembre 2023 2022 2023 2022 Or (i) 1 928 $ 1 729 $ 1 932 $ 1 824 $ Argent (ii) 23,57 $ 19,23 $ 23,31 $ 21,92 $ Taux de change ($ US/$ Can) (iii) 1,3414 1,3056 1,3477 1,2892



(i) Prix pm en dollars américains selon le London Bullion Market Association.

(ii) Prix en dollars américains selon le London Bullion Market Association.

(iii) Taux quotidien de la Banque du Canada.

(2) Pour les activités d’exploitation poursuivies

(3) Mesures non conformes aux IFRS

La Société a inclus certaines mesures de performance dans ce communiqué de presse, lesquelles ne sont pas des mesures normalisées prescrites en vertu des Normes internationales d’information financières ou International Financial Reporting Standards (IFRS), incluant (i) la marge monétaire (en dollars et en pourcentage), (ii) le bénéfice ajusté et (iii) le bénéfice ajusté par action. La présentation de ces mesures non conformes aux IFRS vise à fournir de l’information supplémentaire et ne doivent pas être considérées seules ou comme substituts aux mesures de performance préparées en conformité avec les IFRS. Ces mesures ne suggèrent pas nécessairement des profits d’opérations ou flux de trésorerie issus des opérations, tel que déterminé selon les IFRS. Comme les opérations d’Osisko sont principalement axées sur les métaux précieux, la Société présente la marge monétaire parce qu’elle croit que certains investisseurs utilisent cette information, ainsi que des mesures déterminées comme conformes aux normes IFRS, afin d’évaluer la performance de la Société en comparaison avec d’autres sociétés minières de l’industrie des métaux précieux qui présentent les résultats de façon similaire. Toutefois, d’autres sociétés peuvent calculer ces mesures non conformes aux IFRS de façon différente.

Marge monétaire (en dollars et en pourcentage des produits)

La marge monétaire (en dollars) représente les produits provenant des activités d’exploitation poursuivies moins les coûts des ventes (excluant l’épuisement). La marge monétaire (en pourcentage des produits) représente la marge monétaire (en dollars) divisée par les produits provenant des activités d’exploitation poursuivies.

Trois mois terminés

le 30 septembre

Neuf mois terminés

le 30 septembre

2023 2022 2023 2022 $ $ $ $ Droits de redevances Produits 37 410 34 456 115 911 104 028 Moins : coût des ventes (excluant l’épuisement) (193 ) (490 ) (533 ) (772 ) Marge monétaire (en dollars) 37 217 33 966 115 378 103 256 Épuisement (5 972 ) (7 312 ) (18 430 ) (20 369 ) Profit brut 31 245 26 654 96 948 82 887 Droits de flux Produits 24 659 19 205 66 245 51 867 Moins : coût des ventes (excluant l’épuisement) (4 144 ) (3 917 ) (12 105 ) (10 572 ) Marge monétaire (en dollars) 20 515 15 288 54 140 41 295 Épuisement (10 922 ) (6 849 ) (24 926 ) (16 941 ) Profit brut 9 593 8 439 29 214 24 354 Droits de redevances et de flux

Marge monétaire totale (en dollars) 57 732 49 254 169 518 144 551 Divisée par : produits totaux 62 069 53 661 182 156 155 895 Marge monétaire (en pourcentage des produits) 93,0 % 91,8 % 93,1 % 92,7 % Total – profit brut 40 838 35 093 126 162 107 241



Bénéfice ajusté et bénéfice ajusté par action de base

Le bénéfice ajusté est défini comme : le bénéfice net (perte nette) ajusté en fonction de certains éléments : le gain (la perte) de change, la dépréciation d’actifs (incluant la dépréciation d’actifs financiers et d’investissements dans des sociétés associées), les gains (pertes) à la cession d’actifs, le gain latent (perte latente) sur placements, la quote-part de la perte d’entreprises associées, la charge (recouvrement) d’impôts sur le résultat différés, les coûts de transaction ainsi que d’autres éléments comme les gains (pertes) hors caisse.

Le bénéfice ajusté par action de base est obtenu en divisant le bénéfice ajusté par le nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation pour la période.

Trois mois terminés

le 30 septembre

Neuf mois terminés

le 30 septembre

2023 2022 2023 2022 (en milliers de dollars canadiens, à l’exception des montants par action) $ $ $ $ (Perte nette) bénéfice net des activités poursuivies (19 999 ) 28 014 18 810 62 877 Ajustements : Dépréciation des droits de redevances et de flux 17 490 - 24 119 - Perte de crédit attendues et radiation sur les autres placements 17 349 276 37 480 1 180 Perte (gain) de change 3 399 (14 260 ) 3 424 (22 729 ) Perte latente sur placements 2 513 758 4 482 12 172 Quote-part de la perte (gain) d’entreprises associées 4 754 1 143 (8 268 ) (383 ) Charge d’impôts sur le résultat différé (3 146 ) 9 888 7 584 23 261 Bénéfice ajusté 22 360 25 819 87 631 76 378 Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation (en milliers) 185 516 184 839 185 159 179 101 Bénéfice ajusté par action de base 0,12 0,14 0,47 0,43



Énoncés prospectifs

Certains énoncés contenus dans ce communiqué de presse peuvent être considérés comme des énoncés prospectifs, au sens du United States Private Securities Litigation Reform Act of 1995, et comme de l’information prospective au sens des lois applicables sur les valeurs mobilières canadiennes. Les énoncés prospectifs sont des énoncés qui ne sont pas des faits historiques et qui font référence, sans s’y limiter, à des événements futurs, des estimations de production des actifs d’Osisko (incluant l’augmentation de production), au développement dans les délais attendus des propriétés minières sur lesquelles Osisko détient des redevances, flux de métaux, ententes d’écoulement de métaux et des investissements, aux attentes de la direction concernant la croissance d’Osisko, aux résultats d’exploitation, aux estimations des recettes futures, aux coûts de production, à la valeur comptable des actifs, à la capacité de continuer à verser un dividende, aux exigences de capital supplémentaire, aux perspectives et occasions d’affaires, à la demande future et à la fluctuation du cours des matières premières (incluant les perspectives sur l’or, l’argent, les diamants, autres matières premières), au marché des devises et aux conditions de marchés générales. De plus, les énoncés et estimations (incluant les données des tableaux) liés aux réserves et ressources minérales, et aux onces d’équivalent d’or sont des énoncés prospectifs car ils impliquent l’évaluation implicite, fondée sur certaines estimations et hypothèses, et aucune assurance ne peut être donnée que les onces d’équivalent d’or seront réalisées. Les énoncés prospectifs sont des énoncés qui ne sont pas des faits historiques et qui peuvent généralement, mais pas forcément, être identifiés par l’emploi de mots comme « est prévu », « prévoit », « planifie », « anticipe », « croit », « a l’intention », « estime », « projette », « potentiel », « échéancier », et autres expressions semblables ou des variations (incluant les variantes négatives de ces mots ou phrases), ou qui peuvent être identifiés par des affirmations à l’effet que certaines actions, événements ou conditions « se produiront », « pourraient » ou « devraient » se produire. Les énoncés prospectifs sont assujettis à des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs, la plupart desquels Osisko ne contrôle pas, et les résultats réels pourraient différer sensiblement des résultats prévus dans les énoncés prospectifs. Ces facteurs de risque comprennent, sans s'y limiter, (i) en ce qui concerne les propriétés dans lesquelles Osisko détient une redevance, un flux ou un autre droit ; les risques liés : (a) aux exploitants des propriétés, (b) au développement dans les délais prévus, à l'obtention des permis, à la construction, au début de la production, à l'accroissement de la production (y compris les défis opérationnels et techniques) en temps opportun, (c) aux différences dans le débit et le moment de la production par rapport aux estimations des ressources minérales ou aux prévisions de production des exploitants, (d) aux différences dans le taux de conversion des ressources en réserves minérales et à la capacité de remplacer les ressources, (e) l'issue défavorable de toute contestation ou litige concernant les titres de propriété, les permis ou licence d’exploitation, (f) les risques et incertitudes associés aux activités d'exploration, de développement et d'exploitation minière, y compris, mais sans s'y limiter, les conditions géologiques et métallurgiques inhabituelles ou inattendues, les ruptures de pente ou les effondrements, les inondations et autres catastrophes naturelles ou les troubles civils ou autres risques non assurés; en ce qui concerne les facteurs externes : (a) les fluctuations des prix des matières premières qui supportent des redevances, des flux, des ententes d’écoulement de métaux et des investissements détenus par Osisko, (b) les fluctuations de la valeur du dollar canadien par rapport au dollar américain, (c) les changements de réglementation des gouvernements nationaux et locaux, y compris les régimes de permis et de licences et les politiques fiscales; les règlements et les développements politiques ou économiques dans l'un ou l'autre des pays où sont situées les propriétés sur lesquelles Osisko détient une redevance, un flux ou un autre droit, ou par l'entremise desquelles elles sont détenues, (d) la disponibilité continue du capital et du financement et les conditions générales de l'économie, du marché ou des affaires, et (e) les réponses des gouvernements concernés à l'éclosion de la COVID-19 et l'efficacité de ces réponses, et l'impact potentiel du COVID-19 sur les affaires, les activités et la situation financière d'Osisko; en ce qui concerne les facteurs internes : (a) les occasions d'affaires qui peuvent ou non devenir disponibles pour Osisko, ou qui sont poursuivies par Osisko ou (b) l'intégration des actifs acquis. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse sont fondés sur des hypothèses que la direction juge raisonnables, notamment l'absence de changement significatif dans les revenus et les actifs courants de la Société en ce qui concerne la détermination de son statut de PFIC; l'absence de tout autre facteur qui pourrait faire en sorte que les actions, les événements ou les résultats diffèrent de ceux anticipés, estimés ou prévus et, en ce qui concerne les propriétés dans lesquelles Osisko détient une redevance, un flux ou un autre droit, (i) l'exploitation continue des propriétés par les propriétaires ou les exploitants de ces propriétés d'une manière conforme aux pratiques antérieures et à la divulgation publique (y compris les prévisions de production), (ii) l'exactitude des déclarations publiques et des divulgations faites par les propriétaires ou les exploitants de ces propriétés sous-jacentes (y compris les prévisions de développement des propriétés sous-jacentes qui ne sont pas encore en production), (iii) l'absence de développement défavorable concernant toute propriété importante, (iv) l'exactitude des déclarations et des estimations relatives aux réserves et aux ressources minérales faites par les propriétaires et les exploitants et (v) la mise en œuvre d'un plan adéquat d'intégration des actifs acquis.

Pour plus de détails au sujet des risques, incertitudes et hypothèses, veuillez consulter la plus récente notice annuelle d’Osisko déposée auprès des commissions en valeurs mobilières canadiennes et disponible en versions électroniques sous le profil de l’émetteur d’Osisko sur SEDAR+, au www.sedarplus.com, et auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC ») aux États-Unis, sur EDGAR, au www.sec.gov. Osisko souhaite avertir que la liste des risques et incertitudes cités précédemment n’est pas exhaustive. Les investisseurs et autres devraient considérer prudemment les facteurs ci-dessus ainsi que les incertitudes qu’ils représentent et le risque qu’ils impliquent. Osisko considère que ses hypothèses sont raisonnables compte tenu de l’information disponible, mais aucune garantie ne peut être fournie quant au fait que ces attentes seront exactes, comme les résultats réels peuvent différer de façon importante des résultats prévus, comme les énoncés prospectifs incluent dans ce communiqué de presse ne sont pas une garantie de performance future et l’on ne devrait pas s’y fier indûment. Ces énoncés ne sont valides qu’en date de ce communiqué de presse. Osisko décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser tout énoncé prospectif, que ce soit à la suite de la réception de nouveaux renseignements, de la survenance d’événements futurs ou autrement, à l’exception de ce qui est exigé par la loi.

Redevances Aurifères Osisko Ltée Bilans consolidés Au 30 septembre 2023 et au 31 décembre 2022 (Non audités) (les montants dans les tableaux sont présentés en milliers de dollars canadiens) 30 septembre 31 décembre 2023 2022 $ $ Actifs Actifs courants Trésorerie 70 754 90 548 Placements à court terme 6 509 - Sommes à recevoir 7 315 11 700 Autres actifs 4 047 2 546 88 625 104 794 Actifs non courants Placements dans des entreprises associées 314 633 319 763 Autres placements 99 454 73 504 Redevances, flux et autres intérêts 1 553 282 1 378 253 Goodwill 111 204 111 204 Autres actifs 8 920 8 783 2 176 118 1 996 301 Passifs Passifs courants Comptes créditeurs et charges à payer 7 557 6 825 Dividendes à payer 11 108 10 121 Obligations locatives 1 141 921 19 806 17 867 Passifs non courants Obligations locatives 7 127 6 701 Dette à long terme 315 390 147 950 Impôts sur le résultat différés 96 235 86 572 438 558 259 090 Capitaux propres Capital-actions 2 094 048 2 076 070 Surplus d’apport 78 661 77 295 Cumul des autres éléments du résultat global 43 658 47 435 Déficit (478 807 ) (463 589 ) 1 737 560 1 737 211 2 176 118 1 996 301

Redevances Aurifères Osisko Ltée États consolidés des résultats Pour les trois et neuf mois terminés les 30 septembre 2023 et 2022 (Non audités) (les montants dans les tableaux sont présentés en milliers de dollars canadiens, à l’exception des montants par action) Trois mois terminés le

30 septembre

Neuf mois terminés le

30 septembre

2023 2022 2023 2022 $ $ $ $ Produits 62 069 53 661 182 156 155 895 Coût des ventes (4 337 ) (4 407 ) (12 638 ) (11 344 ) Épuisement (16 894 ) (14 161 ) (43 356 ) (37 310 ) Bénéfice brut 40 838 35 093 126 162 107 241 Autres charges d’exploitation Générales et administratives (1 ,697 ) (5 186 ) (25 214 ) (14 962 ) Développement des affaires (1 337 ) (1 203 ) (4 130 ) (3 884 ) Dépréciation des droits de redevances et de flux (17 490 ) - (24 119 ) - Bénéfice d’exploitation 10 314 28 704 72 699 88 395 Produits d’intérêts 1 115 3 054 5 348 6 020 Charges financières (6 086 ) (5 480 ) (12 401 ) (16 949 ) (Perte) gain de change (3 390 ) 14 482 (3 543 ) 23 011 Quote-part du résultat d’entreprises associées (4 754 ) (1 143 ) 8 268 383 Autres pertes, montant net (19 862 ) (1 034 ) (41 962 ) (13 352 ) (Perte) bénéfice avant les impôts sur le

résultat (22 663 ) 38 583 28 409 87 508 Recouvrement (charge) d’impôts sur le résultat 2 664 (10 569 ) (9 599 ) (24 631 ) (Perte nette) bénéfice net des activités poursuivies (19 999 ) 28 014 18 810 62 877 Perte nette des activités abandonnées - (244 655 ) - (268 475 ) (Perte nette) bénéfice net (19 999 ) (216 641 ) 18 810 (205 598 ) (Perte nette) bénéfice net attribuable aux : Actionnaires de Redevances Aurifères Osisko ltée (19 999 ) (158 647 ) 18 810 (141 162 ) Participations ne donnant pas le contrôle - (57 994 ) - (64 436 ) (Perte nette) bénéfice net par action des activités poursuivies attribuable aux actionnaires de Redevances Aurifères Osisko ltée De base et dilué(e) (0,11 ) 0,15 0,10 0,35 (Perte nette) bénéfice net par action attribuable aux actionnaires de Redevances Aurifères Osisko ltée De base et dilué(e) (0,11 ) (0,86 ) 0,10 (0,79 )