eGain è stata nominata Visionaria del Gartner® Magic Quadrant™ edizione 2023 per il CRM Customer Engagement Center

La valutazione si basa sulla completezza della visione e sulla capacità di esecuzione

SUNNYVALE, California, Nov. 08, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- eGain Corporation (NASDAQ: EGAN), la piattaforma di automazione della conoscenza per il coinvolgimento dei clienti, ha annunciato di essere stata nominata Visionaria nel Gartner Magic Quadrant per il CRM Customer Engagement Center. Pubblicato il 1°novembre 2023, il rapporto ha valutato 12 fornitori in base a 15 criteri.



Alimentata dalla conoscenza e dall'IA generativa, la Customer Engagement Suite di eGain è una soluzione pluripremiata per il coinvolgimento omnichannel e digital-first. Comprende tre hub ricchi di funzionalità - Knowledge Hub, Conversation Hub e Analytics Hub - costruiti su una piattaforma di esperienza composita.

Ashu Roy, CEO di eGain ha dichiarato: “Siamo lieti di essere stati nominati Visionari nel rapporto Gartner. I nostri clienti apprezzano l'innovazione leader di mercato e la facilità dei modelli consumo, come dimostrato dal recente lancio di AssistGPT di eGain ™”.

GARTNER e MAGIC QUADRANT sono marchi registrati di Gartner, Inc. e/o delle sue affiliate negli Stati Uniti e a livello internazionale e sono utilizzati qui con l’autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Gartner non sponsorizza alcun fornitore, prodotto o servizio descritto nelle sue pubblicazioni di ricerca e non consiglia agli utenti della tecnologia di scegliere solo i fornitori con le valutazioni più alte o altre classificazioni. Le pubblicazioni di ricerca di Gartner contengono i pareri dell’organizzazione di ricerca di Gartner e non devono essere interpretate come dichiarazioni ufficiali. Gartner declina tutte le garanzie, espresse o implicite, in relazione a questa ricerca, comprese le garanzie di commerciabilità o di idoneità per uno scopo particolare.

