CNH rafforza l'offerta di trattori compatti ampliando gli accordi con LS Tractor

Confermiamo il nostro impegno in questo segmento di prodotto attraverso una partnership industriale che rafforza le nostre capacità e ci permette di offrire una gamma più competitiva di trattori compatti agli agricoltori di tutto il mondo.



Basildon, 8 novembre 2023

CNH Industrial annuncia l'intenzione di ampliare la partnership di lunga durata con LS Tractor, la divisione trattori agricoli dell'OEM LS Mtron. La lettera d'intenti e l'accordo di cooperazione tecnica sottoscritti puntano a rafforzare l'attuale collaborazione con LS Tractor e ad ampliare l'offerta di prodotti, e guadagnare quota di mercato, migliorando il posizionamento dell'azienda nel segmento dei trattori compatti.

L'accordo definisce i termini, le condizioni finanziarie e industriali per la localizzazione della produzione di alcuni modelli di trattori compatti nel sito produttivo di CNH a Greater Noida, India, e il sito produttivo di LS Tractor in Corea del Sud. Ciò consentirà di accrescere le capacità produttive di CNH, i componenti e la progettazione di LS Tractor per velocizzare l’ingresso sul mercato e offrire nuove soluzioni ai clienti.

CNH prevede che l'ampliamento dell'offerta di trattori compatti costruiti presso lo stabilimento di Greater Noida consentirà all'azienda di raggiungere un mercato più vasto, sfruttando allo stesso tempo la forza e la competitività della propria base di fornitori indiani.

LS Tractor è l'attuale distributore commerciale del marchio New Holland Agriculture di CNH in Corea del Sud e vanta una collaborazione di oltre quattro decenni con i nostri marchi storici. Alleanze strategiche come questa rafforzano la nostra capacità di offrire una scelta più ampia e soluzioni su misura in grado di soddisfare le esigenze specifiche dei clienti nel settore agricolo.

Dichiarazioni previsionali

Tutte le dichiarazioni che non riguardano eventi storici contenute in questo comunicato stampa, inclusi i punti di forza in termini di competitività; strategia di business; posizione finanziaria futura o risultati operativi futuri; i budget; le proiezioni relative a ricavi, risultati, utili/(perdite) per azione, investimenti, dividendi, liquidità, struttura del capitale o altre voci finanziarie; costi; e piani e obiettivi di management riguardanti le attività e i prodotti, sono dichiarazioni previsionali. Le dichiarazioni previsionali includono anche dichiarazioni riguardanti le future performance di CNH Industrial e delle sue controllate su base individuale. Tali dichiarazioni possono includere espressioni quali "è possibile", "prevedere", "aspettarsi", "avere l’intenzione di", "stimare", "ritenere", "prospettiva", "continuare", "rimanere", "essere in linea", "progettare", "target", "obiettivo", "previsione", "proiezione", "potenzialità" "piano" o espressioni analoghe. Le dichiarazioni previsionali non sono garanzia di prestazioni future. Al contrario, si basano su aspettative e assunzioni attuali e comportano rischi noti e non noti, incertezze e altri fattori, molti dei quali sono al di fuori del nostro controllo e sono difficili da prevedere. Se uno o più di tali rischi e incertezze si materializzassero (o si verificassero con un grado di gravità tale che la Società non può prevedere) o altre presupposizioni alla base di qualsiasi dichiarazione previsionale si dimostrassero inesatte, incluse le presupposizioni relative ai piani strategici, i risultati effettivi o gli sviluppi potrebbero differire sostanzialmente da qualunque risultato o sviluppo futuri espressi o impliciti nelle dichiarazioni previsionali. Fattori, rischi e incertezze che potrebbero portare i risultati effettivi a differire significativamente da quelli contenuti nelle dichiarazioni previsionali includono, tra gli altri: condizioni economiche in ciascuno dei nostri mercati, compresa la significativa incertezza causata dalla guerra in Ucraina; la durata e gli impatti economici, operativi e finanziari della pandemia globale COVID-19; interruzioni della produzione e della catena logistico-produttiva, inclusi vincoli di capacità del settore, disponibilità dei materiali e ritardi e vincoli logistici su scala globale; i molteplici fattori che influenzano la fiducia dei consumatori e la domanda globale di capital goods e di prodotti correlati; cambiamenti delle politiche governative in ambito bancario, monetario e fiscale; leggi e normative, in particolare quelle concernenti fattori correlati al settore dei capital goods quali, ad esempio, agricoltura, ambiente, politiche di risanamento del debito e sussidi, industria e commercio e sviluppo delle infrastrutture; politiche dei governi sul commercio internazionale e sugli investimenti, incluse sanzioni, quote d’importazione, controllo dei capitali e delle tariffe; volatilità nel commercio internazionale causata dall'imposizione di tariffe, sanzioni, embarghi e guerre commerciali; misure intraprese dai concorrenti nei vari settori in cui il Gruppo opera; sviluppo e utilizzo di nuove tecnologie e vincoli tecnologici; l’interpretazione o l’adozione di nuove esigenze di conformità rispetto alle emissioni dei motori, alla sicurezza o altri aspetti dei nostri prodotti; relazioni industriali; tassi di cambio e d’interesse; inflazione e deflazione; prezzi dell’energia; prezzi delle commodity agricole e aumenti dei prezzi dei materiali; attività edilizia e altre attività nel settore delle costruzioni; la capacità del Gruppo di reperire finanziamenti o rifinanziare il debito esistente; la pressione sui prezzi dei macchinari nuovi e usati; la risoluzione di procedimenti legali e verifiche pendenti su un’ampia gamma di argomenti, inclusi i contenziosi con la rete di vendita e i fornitori, le controversie sui diritti della proprietà intellettuale, la garanzia sui prodotti e i reclami per prodotti difettosi, regolamenti circa le emissioni e/o il consumo di carburante e questioni contrattuali; violazioni della sicurezza, attacchi alla sicurezza informatica, guasti tecnologici e altre interruzioni dell’infrastruttura tecnologica di CNH Industrial e dei suoi fornitori e della rete di distribuzione; violazioni della sicurezza in relazione ai nostri prodotti; i piani pensione del Gruppo e altre obbligazioni relative a benefici successivi al rapporto di lavoro; instabilità politica e civile; volatilità e deterioramento dei mercati del capitale e finanziari, incluse altre pandemie, attacchi terroristici in Europa ed altrove; la nostra capacità di realizzare i benefici previsti dalle nostre iniziative di business come parte del nostro piano strategico; la nostra incapacità di realizzare, o un ritardo nella realizzazione di tutti i benefici previsti dalle nostre acquisizioni, joint venture, alleanze strategiche o cessioni e altri rischi ed incertezze simili nonché la capacità del Gruppo di gestire i rischi connessi a quanto sopra citato.

Le dichiarazioni previsionali si basano su assunzioni relative ai fattori descritti nel presente comunicato stampa, che talvolta si basano su stime e dati ricevuti da terzi. Tali stime e dati vengono spesso rivisti. I risultati consuntivi potrebbero differire significativamente dalle dichiarazioni previsionali a causa di una serie di rischi e incertezze, molti dei quali fuori dal controllo di CNH Industrial. CNH Industrial declina espressamente ogni intenzione o obbligo di fornire, aggiornare o rivedere qualsiasi dichiarazione previsionale di questo comunicato al fine di rispecchiare qualsivoglia cambiamento nelle aspettative o qualsivoglia variazione negli eventi, nelle condizioni o nelle circostanze su cui queste dichiarazioni previsionali si basano. Ulteriori informazioni relative a CNH Industrial, inclusi i fattori che potrebbero potenzialmente influenzare in modo rilevante i risultati finanziari del Gruppo, sono incluse nelle relazioni finanziarie e negli altri documenti del Gruppo depositati presso la U.S. Securities and Exchange Commission ("SEC"), la Autoriteit Financiële Markten ("AFM") e la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ("CONSOB").

Tutte le future dichiarazioni previsionali scritte e orali di CNH Industrial, o di persone che agiscono per conto di CNH Industrial, sono espressamente qualificate come idonee nella loro interezza in forza delle dichiarazioni cautelative qui contenute o sopra citate.

CNH Industrial (NYSE: CNHI / MI: CNHI) è una Società leader globale nel settore dei macchinari e dei servizi. Guidata dal suo purpose Breaking New Ground, incentrato su Innovation, Sustainability e Productivity, l’Azienda fornisce la direzione strategica, le capacità di R&S e gli investimenti che rendono possibile il successo dei suoi brand globali e regionali. A livello globale Case IH e New Holland Agriculture forniscono applicazioni agricole a 360°, dai macchinari alle attrezzature insieme alle tecnologie digitali che le migliorano; CASE e New Holland Construction Equipment, offrono una linea completa di prodotti per le costruzioni che aumentano la produttività del settore. I brand della Società che concentrano le attività a livello regionale includono: STEYR, per trattori agricoli; Raven, leader nell'agricoltura digitale, nella tecnologia di precisione e nello sviluppo di sistemi autonomi; Flexi-Coil, specializzata in sistemi di lavorazione del terreno e semina; Miller, produttore di apparecchiature per applicazioni; Kongskilde, per la fornitura di attrezzature per la lavorazione del terreno, la semina, la gestione del fieno e del foraggio; ed Eurocomach, produttore di un'ampia gamma di mini e midi escavatori per il settore delle costruzioni, comprese le soluzioni elettriche

Forte di oltre due secoli di storia, CNH Industrial è da sempre all’avanguardia nei settori in cui opera e continua a promuovere l’innovazione con passione ed entusiasmo, favorendo l’efficienza e il successo dei clienti. In quanto azienda autenticamente globale, gli oltre 40.000 dipendenti di CNH Industrial lavorano tutti insieme per creare un ambiente di lavoro all’insegna della diversità e dell’inclusione, con l’obiettivo comune di aiutare i clienti a coltivare e a costruire un mondo migliore.

Per maggiori informazioni e per consultare gli ultimi report finanziari e sulla sostenibilità, visita

cnhindustrial.com

Per le ultime notizie da CNH Industrial e dai suoi brand, vai sul sito: media.cnhindustrial.com

Contatti stampa:

Marilù Brancato Mariangela Vicenti Tel: +39 345 397 2860 Tel: +39 334 39 29 738 Email: mediarelations@cnhind.com

Allegato