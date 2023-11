nesto figure parmi les lauréates du palmarès Technologie Fast 50(MC) de Deloitte pour 2023

MONTREAL, 08 nov. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- nesto , le principal prêteur hypothécaire numérique au Canada, s'est distingué dans le cadre du palmarèsTechnologie Fast 50MC de Deloitte pour la croissance rapide de ses revenus, son sens entrepreneurial et son audace en matière d'innovation.



Célébrant son 26e anniversaire, le programme honore les 50 entreprises technologiques canadiennes dont la croissance est la plus rapide, en fonction du pourcentage de croissance de leurs revenus au cours des quatre dernières années.

Les lauréates du palmarès Technologie Fast 50MC de Deloitte sont des sociétés ouvertes et fermées qui transforment le secteur des technologies.

« Depuis 2018, nesto est fidèle à sa mission d'offrir une expérience de financement hypothécaire positive, transparente et simplifiée du début à la fin. Nous sommes devenus le plus grand prêteur hypothécaire numérique du Canada, avec des milliards en origination hypothécaire », a déclaré le PDG et cofondateur de nesto, Malik Yacoubi. « Notre croissance a été rendue possible par une équipe exceptionnelle issue de tous les horizons - qui s'est engagée à offrir la meilleure expérience hypothécaire possible à la grandeur du Canada.

« Nous sommes reconnaissants envers les nombreuses institutions financières canadiennes qui soutiennent les prêts hypothécaires nesto et tirent parti de nesto Mortgage Cloud pour offrir une expérience hypothécaire simplifiée à leurs clients. Cette diversification de nos revenus entre B2C et B2B est un facteur essentiel de croissance constante pour l'avenir de nesto. Et surtout, nous remercions tous les Canadiens et Canadiennes qui nous ont fait confiance pour la plus importante transaction financière de leur vie. Ce n'est que le début », a déclaré Damien Charbonneau, cofondateur et directeur des opérations de nesto.

« La croissance remarquable des revenus affichée par l’exceptionnelle cohorte de lauréates du palmarès Technologie Fast 50 de cette année est une source d’inspiration, surtout lorsque l’on considère les incertitudes qui prévalent dans l’économie et le marché, a commenté Anders McKenzie, associé et leader national du palmarès Technologie Fast 50 de Deloitte Canada. Propulsées par une innovation, une créativité, une résilience et une adaptabilité exemplaires, ainsi que par un leadership d’affaires supérieur, ces entreprises ouvrent la voie en tant que catalyseurs dans leurs secteurs respectifs et offrent croissance et valeur à l’économie canadienne, tant au pays qu’à l’étranger. »

Pour être admissibles au palmarès Technologie Fast 50 de Deloitte, les entreprises doivent exercer leurs activités depuis au moins quatre ans, avoir généré des revenus d’au moins 50 000 $ en 2019 et d’au moins 5 M$ en 2022, avoir leur siège social au Canada, posséder une technologie exclusive, mener des activités de recherche et développement au Canada, et investir au moins 5 % de leurs revenus bruts dans la recherche et le développement.

À propos du palmarès Technologie Fast 50MC de Deloitte

Le palmarès Technologie Fast 50 de Deloitte est le principal palmarès de sociétés technologiques au Canada. Le palmarès, qui en est à sa 26e année, souligne la croissance des affaires, l’innovation et l’entrepreneuriat dans quatre catégories différentes : Technologie Fast 50, Entreprises—Leaders du secteur, Technologie propre et Sociétés prometteuses. Le palmarès reconnaît également des sociétés du palmarès nord-américain Technology Fast 500, qui cible les sociétés de technologies prospères aux États-Unis et au Canada. Les commanditaires du palmarès de 2023 sont Deloitte, RBCx, Osler, EDC, CCI, TMX, Clarity et Lafond. Pour obtenir plus de renseignements, visitez www.fast50.ca .

À propos de nesto

nesto est la plus importante plateforme numérique de prêts hypothécaires au Canada, avec une équipe dévouée d'experts hypothécaires qualifiés bénéficiant des technologies de pointe. nesto a pour mission d'offrir une expérience de financement hypothécaire positive, transparente et simplifiée du début à la fin. Cette mission s’accomplit en offrant aux Canadiens une expérience de financement hypothécaire numérique de premier plan tout en permettant aux autres prêteurs hypothécaires d'améliorer et de simplifier leurs opérations de financement hypothécaire avec nesto Mortgage Cloud.

