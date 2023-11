Le CN annonce un nouveau service intermodal au port de Gulfport

Le nouveau service depuis le port de Gulfport, au Mississippi, offre des options d’importation et d’exportation de marchandises réfrigérées et sèches entre le Midwest américain et le Canada

MONTRÉAL, 08 nov. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le CN (TSX : CNR) (NYSE : CNI) a annoncé aujourd’hui qu’il a signé un protocole d’entente avec l’autorité portuaire de l’État du Mississippi à Gulfport et Ports America, établissant un nouveau service intermodal. Celui-ci sera mis à l’essai dans les prochaines semaines.

« Nous sommes fiers de nous associer à l’autorité portuaire de l’État du Mississippi à Gulfport et à Ports America pour lancer ce nouveau service, qui fournira aux expéditeurs de nouvelles options de connectivité maritime pour l’acheminement de marchandises entre la côte du golfe du Mexique, le Midwest américain et le Canada. En collaborant avec des partenaires, le CN continuera à optimiser l’utilisation de la capacité de son réseau dans le Sud afin de favoriser sa croissance durable et rentable. »

Dan Bresolin, vice-président Intermodal, CN

« Pour Ports America, cette entente est une grande source de fierté. En tirant parti de la portée et du réseau remarquables du CN à différents endroits en Amérique du Nord, nous offrirons à nos clients un accès direct à de nouveaux marchés et à de nouvelles occasions d’affaires. Il s’agit d’une avancée importante dans notre engagement visant à fournir un service de classe mondiale à notre clientèle et à créer de la valeur pour nos intervenants. Nous sommes ravis de travailler avec le port de Gulfport et le CN pour offrir des solutions de transport sans rupture et efficaces qui favoriseront la croissance et renforceront notre réseau intérieur. »

Rob Kusiciel, vice-président directeur et chef des affaires commerciales, Ports America

« Nous sommes très heureux de développer notre relation avec Ports America en y intégrant le CN, ce qui nous permettra de tirer d’autant plus profit de nos avantages stratégiques ici, au port de Gulfport. Le CN est un chef de file dans l’industrie du transport frigorifique tandis que le port de Gulfport est l’un des plus grands importateurs de fruits verts aux États-Unis, donc à nos yeux, ce partenariat va de soi et recèle un énorme potentiel. »

Jon Nass, directeur général et président-directeur général au port de Gulfport

Le protocole d’entente a notamment pour objectif d’établir et de développer une vision de pratiques exemplaires grâce à des améliorations de la productivité dans la chaîne d’approvisionnement ainsi que de collaborer dans la mise en œuvre de ces améliorations afin de tirer parti des parts de marché et de les accroître.

À propos du CN

Le CN est un chef de file mondial du transport et un partenaire commercial majeur. Essentiel à l’économie, aux clients et aux collectivités qu’il dessert, le CN achemine annuellement en toute sécurité plus de 300 millions de tonnes de ressources naturelles, de produits manufacturés et de produits finis partout en Amérique du Nord. Le réseau du CN relie les côtes est et ouest du Canada au sud des États-Unis par un réseau ferroviaire de 18 600 milles. Le CN et ses filiales contribuent à la prospérité des collectivités et au commerce durable depuis 1919. Le CN maintient son engagement à l’égard des programmes de responsabilité sociale et de gérance de l’environnement.

À propos de Ports America

Ports America est le plus important exploitant de terminaux et manutentionnaire aux États-Unis, exerçant ses activités dans plus de 33 ports et 70 emplacements. Forte de plus de 100 ans d’expérience par l’entremise de ses prédécesseurs, l’entreprise offre entre autres les services suivants : transport par conteneurs, de marchandises en vrac et en rupture de charge et de cargaisons militaires et liées à un projet; terminaux de croisière de calibre mondial; installations intermodales; réparation et entretien; et opérations automobiles et de manutention horizontale de pointe. Ports America donne un avantage concurrentiel distinctif à ses clients, qui peuvent compter sur son expertise dans la gestion de cargaisons en tout genre et sur son ingéniosité à titre de fournisseur de solutions logistiques de confiance.

Énoncés prospectifs du CN

Certains énoncés contenus dans le présent communiqué constituent des « énoncés prospectifs » au sens de la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis et aux termes des lois canadiennes régissant le commerce des valeurs mobilières. Ces énoncés, de par leur caractère prospectif, impliquent des risques, des incertitudes et des hypothèses. Le CN prévient que ses hypothèses pourraient ne pas s’avérer et qu’en raison de la conjoncture économique actuelle, ces hypothèses, qui étaient raisonnables au moment où elles ont été formulées, comportent un degré plus élevé d’incertitude. Les énoncés prospectifs peuvent se reconnaître à l’emploi de termes comme « croit », « prévoit », « s’attend à », « présume », « perspective », « planifie », « vise » ou d’autres termes semblables. Les énoncés prospectifs sont fondés sur l’information disponible à la date où ils sont formulés. Le CN ne peut être tenu de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs pour tenir compte d’événements futurs ou de changements de situations ou de prévisions, à moins que ne l’exigent les lois applicables sur les valeurs mobilières. Si le CN décidait de mettre à jour un énoncé prospectif, il ne faudrait pas en conclure que le CN fera d’autres mises à jour relatives à cet énoncé, à des questions connexes ou à tout autre énoncé de nature prospective. On pourra trouver une description des principaux facteurs de risque dans la section « Rapport de gestion » des rapports annuels et intermédiaires du CN ainsi que dans la Notice annuelle et le formulaire 40-F déposés par la Compagnie auprès des organismes de réglementation du commerce des valeurs mobilières au Canada et aux États-Unis et qui sont accessibles sur le site Web du CN.