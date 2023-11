Une analyse indépendante confirme la qualité commerciale de la silice pyrogénée du Réacteur de Silice Pyrogénée de HPQ

Comparer aux procédés conventionnels, HPQ peut fabriquer de silice la pyrogénée:



MONTRÉAL, 08 nov. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- HPQ Silicium inc. (« HPQ » ou « la Société ») (TSX-V: HPQ) (OTCQB: HPQFF) (FRA: O08), une entreprise technologique spécialisée dans l'ingénierie verte des matériaux à base de silice et de silicium, a le plaisir d’informer ses actionnaires des plus récents développements de son initiative Silice Pyrogénée, dirigée par sa filiale en propriété exclusive, HPQ Silica Polvere Inc. (HPQ Polvere).

Une analyse indépendante effectuée à l'Université McGill confirme que le réacteur Silice Pyrogénée de HPQ Polvere produit un matériel hydrophile, de qualité commerciale avec une surface spécifique élevée et une excellente efficacité d'épaississement.

L’ANALYSE INDÉPENDANTE CONFIRME LA QUALITÉ COMMERCIALE DE LA SILICE PYROGÉNÉE D’HPQ

Le fournisseur de technologie PyroGenesis Canada Inc. PyroGenesis Canada inc. (TSX: PYR) (NASDAQ: PYR) (FRA: 8PY) (Pyrogenesis) a envoyé des matériaux fabriqués à l'aide du Réacteur de Silice Pyrogénée (RSP), échelle laboratoire, exclusif de HPQ Polvere et deux qualités différentes de Silice Pyrogénée, disponibles dans le commerce, à un laboratoire tiers indépendant (Université McGill) pour une analyse de leurs caractéristiques structurelles et chimiques. Les informations obtenues ont permis la réalisation d’une Fiche Technique (FT) [1].

Le point saillant de l’analyse est qu’elle confirme que la Silice Pyrogénée produite par HPQ, fabriqué avec des paramètres de fonctionnement moins qu’optimaux, est de qualité commerciale avec les caractéristiques clés suivantes :

Elle est hydrophile,

Elle possède une surface spécifique élevée (135-185 m2/g) et

Elle a une excellente efficacité épaississante.



« Il s'agit d'une étape majeure pour HPQ », a déclaré M. Bernard Tourillon, président et chef de la direction de HPQ Silica Polvere Inc. et HPQ Silicon Inc. « Les résultats valident non seulement que nous pouvons fabriquer de la silice pyrogénée hydrophile de qualité commerciale directement à partir du quartz en une seule étape, en utilisant uniquement la puissance du plasma, mais ils représentent également une indication claire des résultats de tests que nous attendons de nombreuses parties qui ont demandé des échantillons dans le cadre de leurs accords de non-divulgation (AND). »

LES TESTS ÉCHELLE LABORATOIRE VALIDE LE POTENTIEL PERTURBATEUR DU RSP DE HPQ

Fabriquer de la silice Pyrogénée de qualité commerciale directement du quartz étant déjà un avantage perturbateur substantiel, les tests à l'échelle du laboratoire du RSP de HPQ Polvere ont fourni à PyroGenesis les données opérationnelles nécessaires pour créer le tableau suivant qui présente les avantages significatifs par rapport aux procédés conventionnels.



Tableau 1 : Avantages perturbateur du procédé de HPQ par rapport aux processus conventionnels

Les données des derniers tests montrent une réduction prévue de la consommation d'énergie pour la production de Silice Pyrogénée à l'aide du RSP, les estimations théoriques montrent que nous pouvons nous attendre à une réduction de la consommation d'énergie de 87,5 % à 90 % par rapport aux procédés conventionnels. Étant donné que l'énergie représente l'un des coûts variables les plus importants dans les processus de production traditionnels de la Silice Pyrogénée, HPQ Polvere, avec son Réacteur de Silice Pyrogénée exclusif, bénéficie ainsi donc d'un avantage économique substantiel par rapport aux fabricants traditionnels.

De plus, la modélisation indique qu'en utilisant notre procédé, les émissions CO 2 éq peuvent être réduites de 84 à 88 % par rapport aux procédés traditionnels, dépassant ainsi le potentiel de réduction de 50 % que nous avions mentionné pour la première fois dans notre communiqué de juillet 2023.

Cette capacité unique peut contribuer à minimiser considérablement l'impact environnemental associé à la fabrication de la Silice Pyrogénée et les taxes carbone associées, ce qui représente un autre avantage économique substantiel pour HPQ Polvere. En Europe, où le prix actuel par tonne d'émissions de CO 2 pour les produits manufacturés et importés est d'environ 90 euros [6], les producteurs traditionnels de Silice Pyrogénée pourraient potentiellement réduire le coût de leur taxe carbone d'environ 630 euros par tonne [7] simplement en passant au procédé de HPQ Polvere.

Enfin, les procédés traditionnels de fabrication de Silice Pyrogénée produisent en moyenne 2,4 kg de chlorure d'hydrogène (HCI) par kg de Silice Pyrogénée produite [4]. Le HCI étant un sous-produit dangereux, les coûts Capex et Opex associés à sa gestion peuvent être importants. Comme le procédé RSP ne produit aucun HCI, cela représente un autre avantage économique supplémentaire substantiel pour HPQ Polvere.

À propos de PyroGenèse Canada

PyroGenesis Canada inc. une société de haute technologie, est le chef de file mondial en matière de conception, développement, fabrication et commercialisation de procédés et de produits de plasma et de solutions responsables réduisant les gaz à effet de serre (GES) constituant des alternatives économiquement viables aux procédés conventionnels polluants. PyroGenesis a créé des technologies de plasma brevetées de pointe qui sont consultées et adoptées par de nombreux chefs de file de l’industrie, valant plusieurs milliards de dollars, dans quatre marchés d’importance : la granulation du minerai de fer, l’aluminium, la gestion des déchets et la fabrication d’additifs. Avec une équipe d’ingénieurs, de scientifiques et de techniciens expérimentés travaillant à partir de notre bureau de Montréal et de nos installations de fabrication de 3 800 m² et 2 940 m², PyroGenesis maintient son avantage concurrentiel en demeurant à la fine pointe du développement technologique et de la commercialisation. Nos opérations sont certifiées ISO 9001 : 2015 et AS9100D. Pour plus d’information, veuillez consulter notre site www.pyrogenesis.com.

À propos de HPQ Silicium

HPQ Silicium inc. (TSX-V : HPQ) est une société québécoise Émetteur industriel de catégorie 1 coté à la Bourse de Croissance TSX.

HPQ développe, avec le soutien des fournisseurs technologiques de classe mondiale tel que PyroGenesis Canada Inc. et NOVACIUM SAS, de nouveaux procédés verts essentiels pour fabriquer les matériaux critiques nécessaires pour atteindre les objectifs de zéro émissions de GES.

Les activités de HPQ se concentrent sur les cinq (5) piliers et objectifs suivants :

1) Devenir un producteur vert et à faible coût (Capex et Opex) de silice pyrogénée en utilisant le RÉACTEUR DE SILICE PYROGÉNÉE, un procédé exclusif à HPQ développé pour HPQ par PyroGenesis. 2) Devenir un producteur vert à faible coût (Capex et Opex) de silicium de haute pureté (2N+ à 4N) en utilisant son « Réacteur de Réduction de Quartz » (RRQ) PUREVAPTM, un procédé exclusif à HPQ développé pour HPQ par PyroGenesis. 3) Devenir un producteur de matériaux d’anodes à base de silicium de haute pureté (3N & 4N) de taille micrométrique avec l’aide de NOVACIUM SAS. 4) Développement d’un procédé modulaire et compact pour la production sur demande d’hydrogène par hydrolyse du silicium et d’autres matériaux. 5) Réaliser le nécessaire pour devenir le premier producteur de nano matériaux en silicium à partir de morceaux de silicium de haute pureté en utilisant le « Réacteur de Silicium Nano » (« RSiN ») PUREVAP™, un procédé exclusif à HPQ développé pour HPQ par PyroGenesis.





Pour en savoir davantage, veuillez consulter le site www.hpqsilicon.com.

