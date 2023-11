Marimekko Oyj, Osavuosikatsaus 8.11.2023 klo 8.00

MARIMEKKO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.–30.9.2023: Marimekon liikevaihto kasvoi ja liikevoitto parani kolmannella vuosineljänneksellä

Kolmas vuosineljännes lyhyesti

Marimekon liikevaihto kasvoi 9 prosenttia ja oli 47,9 miljoonaa euroa (44,1). Liikevaihtoa nosti erityisesti tukkumyynnin kasvu sekä kansainvälisesti että Suomessa.

Liikevaihto Suomessa nousi yhteensä 6 prosenttia, kun kertaluonteiset kampanjatoimitukset kasvattivat kotimaan tukkumyyntiä ja vähittäismyynti ylsi lähes vertailukauden ennätystasolle. Kansainvälinen liikevaihto kasvoi 13 prosenttia.

Liikevoitto oli 12,9 miljoonaa euroa (11,1) ja vertailukelpoinen liikevoitto 13,1 miljoonaa euroa (11,1) eli 27,4 prosenttia liikevaihdosta (25,2).

Liikevoittoa nostivat erityisesti liikevaihdon kasvu mutta myös suhteellisen myyntikatteen parantuminen. Liikevoittoa puolestaan laski kiinteiden kustannusten kasvaminen.

Tammi-syyskuu lyhyesti

Yhtiön liikevaihto kasvoi 5 prosenttia ja oli 123,5 miljoonaa euroa (118,1). Liikevaihtoa nosti erityisesti kansainvälisen tukkumyynnin kasvu.

Kansainvälinen liikevaihto kasvoi 10 prosenttia. Liikevaihto Suomessa oli vertailukauden tasolla.

Liikevoitto oli 23,3 miljoonaa euroa (23,4) ja vertailukelpoinen liikevoitto 23,7 miljoonaa euroa (23,4) eli 19,2 prosenttia liikevaihdosta (19,8).

Liikevaihdon kasvu paransi liikevoittoa. Liikevoittoa puolestaan laskivat korkeammat kiinteät kustannukset ja suhteellisen myyntikatteen aleneminen.

Taloudellinen ohjeistus vuodeksi 2023

Marimekko-konsernin liikevaihdon arvioidaan vuonna 2023 kasvavan edellisvuodesta (2022: 166,5 miljoonaa euroa). Vertailukelpoisen liikevoittomarginaalin ennakoidaan olevan arviolta noin 16–19 prosenttia (2022: 18,2 prosenttia). Vuoden 2023 näkymiin volatiliteettia aiheuttavat erityisesti kuluttajien luottamuksen ja ostovoiman kehitys, globaalit toimitusketjujen häiriöt sekä yleinen inflaatiokehitys.

Liikevaihdon ja tuloksen kehitykseen liittyviä merkittäviä epävarmuustekijöitä on kuvattu tarkemmin osavuosikatsauksen kohdassa Merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät.

Avainluvut

(Milj. euroa)

7–9/

2023 7–9/

2022 Muutos,

% 1–9/

2023 1–9/

2022 Muutos,

% 1–12/

2022 Liikevaihto 47,9 44,1 9 123,5 118,1 5 166,5 Kansainvälinen myynti 19,7 17,4 13 55,1 49,9 10 68,3 osuus liikevaihdosta, % 41 39 45 42 41 Käyttökate (EBITDA) 15,2 13,5 13 30,2 30,7 -2 39,9 Vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) 15,4 13,5 15 30,6 30,7 0 40,0 Liikevoitto 12,9 11,1 16 23,3 23,4 0 30,2 Liikevoittomarginaali, % 27,0 25,2 18,9 19,8 18,2 Vertailukelpoinen liikevoitto 13,1 11,1 18 23,7 23,4 1 30,4 Vertailukelpoinen liikevoittomarginaali, % 27,4 25,2 19,2 19,8 18,2 Kauden tulos 10,3 8,9 17 17,5 18,7 -6 22,7 Tulos/osake, euroa 0,25 0,22 17 0,43 0,46 -6 0,56 Vertailukelpoinen tulos/osake, euroa 0,26 0,22 19 0,44 0,46 -4 0,56 Liiketoiminnan rahavirta 5,4 7,0 -23 8,4 8,4 0 20,1 Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), % 32,0 35,6 31,5 Omavaraisuusaste, % 53,2 48,3 49,2 Nettovelka/käyttökate (rullaava 12 kk) 0,34 0,25 0,03 Bruttoinvestoinnit 0,5 0,5 -13 1,2 0,8 46 1,0 Henkilöstö kauden lopussa 451 432 4 459 joista Suomen ulkopuolella 76 63 21 76 Brändimyynti 1 92,4 108,5 -15 280,8 298,6 -6 382,3 josta Suomen ulkopuolella 54,7 72,5 -25 191,5 206,5 -7 251,9 kansainvälisen myynnin osuus, % 59 67 68 69 66 Myymälöiden lukumäärä 166 151 10 154

Taulukossa esitetyt muutosprosentit on laskettu tarkoista luvuista ennen lukujen pyöristämistä miljooniksi euroiksi. Vertailukelpoinen tulos/osake -tunnusluvussa on huomioitu vastaavat erät kuin vertailukelpoisessa liikevoitossa verovaikutus huomioiden. Vaihtoehtoisten tunnuslukujen täsmäytys IFRS-tilinpäätöslukuihin ja vertailukelpoisiin eriin liittyvä johdon harkinta on esitetty osavuosikatsauksen taulukko-osassa.

1 Vaihtoehtoisena ei-IFRS-tunnuslukuna esitetään brändimyynti, joka kuvaa Marimekko-brändin tavoittavuutta eri jakelukanavien kautta. Brändimyynti on epävirallinen arvio Marimekko-tuotteiden myynnistä kuluttajahinnoin, ja se lasketaan lisäämällä yhtiön oman vähittäiskaupan liikevaihtoon muiden jakelijoiden arvioitu Marimekko-tuotteiden vähittäismyyntiarvo, joka perustuu yhtiön toteutuneeseen tukkumyyntiin ja lisenssituottoihin. Brändimyynti ei sisällä arvonlisäveroa, eikä tunnuslukua tilintarkasteta. Osa lisenssikumppaneista toimittaa tarkan vähittäismyyntitiedon, jolloin brändimyynti raportoidaan sen mukaisesti. Muissa lisenssisopimuksissa on käytetty Marimekon omia eri markkinoiden vähittäismyyntikertoimia.

Toimitusjohtaja Tiina Alahuhta-Kasko osavuosikatsauksen yhteydessä:

”Hyvä kehityksemme jatkui kolmannella neljänneksellä. Liikevaihtomme kasvoi sekä Suomessa että kansainvälisesti ja liikevoittomme parani. Aasiassa avattiin yhdeksän Marimekko-myymälää. Jatkamme kannattavan kasvumme skaalaamista määrätietoisesti.

Marimekon liikevaihto kasvoi kolmannella neljänneksellä yhdeksän prosenttia ja oli 47,9 miljoonaa euroa (44,1). Liikevaihtoa nosti erityisesti tukkumyynnin kasvu kaikilla markkina-alueilla. Globaali tukkumyynti kasvoi yhteensä 17 prosenttia. Monikanavainen vähittäismyynti oli vertailukauden hyvällä tasolla. Kansainvälinen liikevaihto kasvoi heinä-syyskuussa yhteensä 13 prosenttia. Suomessa liikevaihto nousi kuusi prosenttia kertaluonteisten kampanjatoimitusten kasvattaessa kotimaan tukkumyyntiä.

Vertailukelpoinen liikevoittomme parani heinä-syyskuussa 18 prosenttia ja ylsi 13,1 miljoonaan euroon (11,1) ollen 27,4 prosenttia liikevaihdosta (25,2). Liikevoittoa paransivat erityisesti liikevaihdon kasvu mutta myös suhteellisen myyntikatteen parantuminen. Jatkoimme päättäväisesti strategiamme mukaisia kasvupanostuksiamme ja näin kiinteät kustannuksemme nousivat suunnitelmiemme mukaisesti.

Tammi-syyskuussa liikevaihtomme kasvoi viisi prosenttia ja oli 123,5 miljoonaa euroa (118,1). Vertailukelpoinen liikevoittomme yhdeksältä kuukaudelta oli 23,7 miljoonaa euroa (23,4) eli 19,2 prosenttia liikevaihdosta (19,8).

Vuodenvaihteessa alkaneen strategiakautemme 2023–2027 aikana Marimekko keskittyy skaalaamaan liiketoimintaansa ja kasvuaan erityisesti kansainvälisillä markkinoilla. Lähestymme tärkeimpiä markkinoitamme avainkaupunkien kautta. Tavoitteemme on rakentaa avainkaupunkeihin monikanavainen ekosysteemi sekä vahva paikallinen Marimekko-yhteisö ja tavoittaa näin kuluttajat heille tärkeissä kanavissa ja hetkissä. Kolmannella neljänneksellä vahvistimme asemaamme erityisesti Aasiassa ja Skandinaviassa.

Elokuussa esittelimme Kööpenhaminan muotiviikolla vuoden 2024 kesämallistomme, joka juhlistaa kansainvälisesti tunnetuinta designikoniamme, Maija Isolan suunnittelemaa ja ensi vuonna 60 vuotta täyttävää Unikko-kuosia. Tanskan designmuseon sisäpihalla pidetty kaikille avoin ulkoilmanäytös ilahdutti suurilukuista joukkoa Marimekon ystäviä, mediaa ja alan ammattilaisia. Syyskuussa Tukholmassa avautui Marimekon uusimman, dynaamisesti muuntautuvan myymäläkonseptin mukaisesti remontoitu lippulaivamyymälä, ja katsauskauden jälkeen lokakuussa juhlimme avajaisia Kööpenhaminan-lippulaivamyymälässä. Tukholman ja Kööpenhaminan myymälät ovat strategisia investointeja, joilla on tärkeä rooli Marimekon bränditunnettuuden ja -positioinnin rakentamisessa sekä monikanavaisen myynnin kasvattamisessa Skandinaviassa.

Kansainvälisen kasvumme tärkein maantieteellinen alue strategiakaudella on Aasia. Kasvavat markkinat, vahva brändin sopivuus ja toimivaksi todettu loose franchise -partnerimalli luovat hyvän perustan Marimekon monikanavaisen kasvun kiihdyttämiselle Aasiassa, jossa jo ensimmäisellä vuosipuoliskolla avattiin kuusi Marimekko-myymälää. Kolmannella neljänneksellä eri puolilla Aasiaa avattiin yhdeksän uutta partneriomisteista Marimekko-myymälää. Näistä kolme sijaitsee Marimekolle uusilla markkinoilla Singaporessa ja Vietnamissa. Katsauskauden jälkeen avautui myös ensimmäinen Marimekko-myymälä Malesiassa. Singapore on Kaakkois-Aasiassa globaalisti tärkeä metropoli, josta brändin läsnäolon vaikutus ulottuu myös laajemmin Aasiaan. Vietnam ja Malesia ovat puolestaan nopeasti kasvavia markkinoita, ja uskomme, että juuri nyt on hyvä aika mennä mukaan näille kiinnostavia kasvumahdollisuuksia tarjoaville markkinoille.

Heikommasta yleisestä markkinatilanteesta huolimatta jatkunut liiketoimintamme hyvä kehitys ja vahva taloudellinen asemamme mahdollistavat meille kilpailukykyämme vahvistavien sekä pitkän aikavälin kasvuamme tukevien panostusten tekemisen. Uskomme, että brändin haluttavuus, vahva kaupallinen osaaminen ja ketteryys ovat aineksia menestykselle myös heikentyneessä yleisessä kulutuskysyntäympäristössä. Jatkamme innolla Marimekon tulevaisuuden rakentamista yhdessä jatkuvasti laajentuvan Marimekko-yhteisön, kasvavan osakkeenomistajien joukon, koko henkilöstömme ja partneriemme kanssa.”

Markkinanäkymät ja kasvutavoitteet 2023

Maailmantalouden yleiseen kehitykseen liittyvät epävarmuustekijät kuten taloudellisen taantuman riski, yleinen kustannusinflaatio, korkojen nousu ja energiakriisi sekä geopoliittiset jännitteet vaikuttavat kuluttajien luottamukseen, ostovoimaan ja käyttäytymiseen ja voivat näin vaikuttaa Marimekon liiketoimintaan vuonna 2023 erityisesti tärkeällä kotimarkkinalla Suomessa. Erilaiset poikkeustilanteet, kuten Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa, voivat aiheuttaa tuotanto- ja logistiikkaketjuihin merkittäviäkin häiriöitä, jotka voivat vaikuttaa negatiivisesti yhtiön myyntiin, kannattavuuteen ja kassavirtaan.

Marimekolle tärkeä kotimarkkina Suomi edustaa perinteisesti noin puolta yhtiön liikevaihdosta. Myynnin Suomessa odotetaan kasvavan edellisvuodesta. Vuoden 2023 tukkumyyntiin Suomessa vaikuttavat positiivisesti kertaluonteiset kampanjatoimitukset, joiden kokonaisarvon arvioidaan olevan edellisvuotta merkittävästi suurempi. Toimitukset painottuvat voimakkaasti toiselle vuosipuoliskolle. Myyntiin Suomessa vaikuttaa voimakkaasti yleisen talouden sekä erityisesti kuluttajien luottamuksen ja ostovoiman kehitys.

Aasian-Tyynenmeren alue on Marimekon toiseksi suurin markkina, ja sillä on tärkeä rooli yhtiön kansainvälisessä kasvussa. Japani on Marimekolle selvästi merkittävin maa tällä alueella, ja siellä on jo varsin kattava Marimekko-myymälöiden verkosto. Kaikki Marimekko-myymälät ja suurin osa Marimekko-verkkokaupoista Aasiassa ovat partneriomisteisia. Liikevaihdon Aasian-Tyynenmeren alueella odotetaan kasvavan vuonna 2023, samoin kuin koko kansainvälisen liikevaihdon. Vuonna 2023 tavoitteena on avata arviolta 15–20 uutta Marimekko-myymälää ja -shop-in-shopia, ja valtaosa suunnitelluista avauksista sijoittuu Aasiaan.

Marimekon liiketoiminnan kausiluonteisuudesta johtuen euromääräinen liikevaihto- ja -tuloskertymä painottuu perinteisesti tilikauden toiselle vuosipuoliskolle. Vuonna 2023 Marimekon liikevaihdon arvioidaan kasvavan. Vuoden ensimmäisen neljänneksen liikevaihto jäi ennakoidusti vertailukaudesta kotimaan tukkumyynnin heikommista näkymistä ja alemmista lisenssituotoista johtuen. Lisäksi ensimmäisen neljänneksen liikevaihtoa vuonna 2022 nostivat vuoden 2021 viimeiseltä vuosineljännekseltä osin vuoden 2022 ensimmäiselle neljännekselle siirtyneet tukkutoimitukset Aasian-Tyynenmeren alueella. Lisenssituottojen koko vuodelta 2023 arvioidaan kasvavan vuoden 2022 ennätystasosta.

Yleinen kustannusinflaatio vaikuttaa myös Marimekkoon edelleen vuonna 2023. Marimekon alalle tyypillinen varhainen sitoutuminen tuotetilauksiin toimittajakumppaneilta tarkoittaa, että muutokset kustannuksissa vaikuttavat yhtiöön viiveellä. Poikkeustilanteiden seurauksena osin entisestään aikaistunut varhainen sitoutuminen heikentää yhtiön mahdollisuuksia optimoida tuotetilauksia ja reagoida kysynnän sekä kuluttajakäyttäytymisen nopeisiin muutoksiin nostaen myös varastojen hallintaan ja suhteelliseen kannattavuuteen liittyviä riskejä. Myös kotimaan tukkumyynnin kertaluonteiset kampanjatoimitukset lisäävät varastoriskejä. Marimekko työskentelee aktiivisesti tuotanto- ja logistiikkaketjujen toimivuuden varmistamiseksi, yleisesti nousseiden kustannuksien negatiivisten vaikutuksien vähentämiseksi sekä parantaakseen varastojen hallintaa.

Marimekko kehittää liiketoimintaansa pitkällä aikavälillä ja yhtiön tavoitteena on strategiakaudella 2023–2027 skaalata kasvuaan erityisesti kansainvälisillä markkinoilla. Vuonna 2023 kiinteiden kulujen odotetaan nousevan edellisvuodesta. Markkinointikustannuksien odotetaan kasvavan (2022: 9,2 miljoonaa).

Yhtiö seuraa tarkasti yleistä taloudellista tilannetta, kuluttajien luottamuksen ja ostovoiman kehittymistä sekä Venäjän hyökkäyssodan ja muiden mahdollisten poikkeustilanteiden vaikutuksia ja sopeuttaa toimintaansa ja suunnitelmiaan olosuhteiden mukaan.

Marimekko on suomalainen lifestyle-designyritys, joka tunnetaan ennen kaikkea omaleimaisista kuvioista ja väreistä. Yhtiön tuotevalikoimaan kuuluu korkealuokkaisia vaatteita, laukkuja ja asusteita sekä kodintavaroita sisustustekstiileistä astioihin. Kun Marimekko vuonna 1951 perustettiin, sen ennennäkemättömät painokankaat antoivat sille vahvan ja ainutlaatuisen identiteetin. Vuonna 2022 yhtiön liikevaihto oli 167 miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 30,4 miljoonaa euroa. Marimekko-myymälöitä on noin 150 eri puolilla maailmaa, ja verkkokauppa palvelee asiakkaita 35 maassa. Keskeisiä markkinoita ovat Pohjois-Eurooppa, Aasian-Tyynenmeren alue ja Pohjois-Amerikka. Konsernin palveluksessa on noin 460 henkeä. Yhtiön osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.marimekko.com

