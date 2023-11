Residents Asked to Participate in CUNA Budgeting Brainstorming Event [Tambien en Español]

Press release from CUNA:

CUNA (Comunidad Unida del Norte de Arcata/Community United of North Arcata) is excited to announce a Participatory Budgeting Brainstorming Event for Valley West/ North Arcata Businesses and Workers Wednesday, November 8th and Thursday, November 9th from 4:00 to 7p.m. at Steps Dance and Art Studio in the Valley West Shopping Center located at 5000 Valley West Blvd.

CUNA, a grassroots project working towards building a better represented Valley West, has begun round two of our Participatory Budget Process! Come let your voices be heard and deepen democracy as we engage with this community driven design where residents/workers decide how to spend $25,000 allocated by the City of Arcata for beautification and community connectivity for the Valley West community. We would like to invite Valley West/North Arcata businesses and workers to come share their ideas with us! Food and beverages will be provided.

For more information call (707) 633-3867 (English) or (707) 633-8831 (Español) or email us at [email protected] or visit our website or facebook page.

CUNA Facebook: https://www.facebook.com/groups/870242630798538/

CUNA Website: https://www.cunacomestogether.com

City of Arcata Valley West Improvement homepage:

https://www.cityofarcata.org/958/Valley-West-Improvements

CUNA, Comunidad Unida del Norte de Arcata/Community United of North Arcata, is a project of Playhouse Art working towards building a better represented Valley West community.

[En Español:]

CUNA (Comunidad Unida del Norte de Arcata/Community United of North Arcata) CUNA se complace en anunciar un evento de lluvia de ideas sobre presupuesto participativo para las empresas y trabajadores de Valley West / North Arcata el miércoles 8 y jueves 9 de noviembre de 4:00 a 7 p.m. en Steps Dance and Art Studio en el Centro Comercial Valley West ubicado en 5000 Valley West Blvd.

CUNA, un proyecto de base que trabaja para construir un Valley West mejor representado, ha comenzado la segunda ronda de Proceso de Presupuestos Participativos! Venga a que sus voz sea escuchada y a profundizar en la democracia participando en este diseño impulsado por la comunidad donde los residentes / trabajadores deciden cómo gastar $ 25,000 asignados por la Ciudad de Arcata para el embellecimiento y la conectividad de la comunidad de Valley West / Arcata Norte. ¿Qué mejoras quiere ver? ¡Nos gustaría invitar a las empresas y trabajadores de Valley West que vengan a compartir sus ideas con nosotros! Se proporcionarán alimentos y bebidas.

Para más información llame (707) 633-3867 (Inglés) o (707) 633-8831 (Español) o envíenos un correo electrónico a [email protected] o visite nuestro sitio web o página de facebook.

CUNA Facebook: https://www.facebook.com/groups/870242630798538/

CUNA Website: https://www.cunacomestogether.com

Página de inicio de mejoras City of Arcata Valley West:

https://www.cityofarcata.org/958/Valley-West-Improvements

CUNA, Comunidad Unida del Norte de Arcata/Community United of North Arcata, es un proyecto de Playhouse Arts que trabaja para construir una comunidad de Valley West mejor representada.