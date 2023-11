Les Canadiens peuvent maintenant s’offrir à domicile une expérience de restaurant asiatique de qualité avec les repas surgelés et les sauces P.F. Chang’s Menu à la maison(MC) 

MISSISSAUGA, Ontario, 07 nov. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Canadiens qui désirent une réelle aventure culinaire pour les papilles non pas au restaurant, mais à la maison, peuvent maintenant déguster les saveurs audacieuses de P.F. Chang’sMC, le numéro un des restaurants asiatiques décontractés aux États-Unis.1



Les consommateurs canadiens peuvent dorénavant trouver dans leur épicerie préférée les sauces ainsi que les repas surgelés en portions individuelles ou multiples P.F. Chang’s Menu à la maisonMC et s’offrir ainsi la qualité restaurant dans leur assiette. Développés en collaboration avec les restaurants et les chefs cuisiniers de P.F. Chang’sMC, les produits Menu à la maison de P.F. Chang’sMC ne contiennent que des ingrédients de première qualité et des saveurs audacieuses; la gamme comprend notamment :

Quatre délicieuses sauces polyvalentes fièrement préparées au Québec : la sauce au sésame, la sauce chili sucrée et les sauces teriyaki et kung pao. Parmi les ingrédients phares qui leur apportent des saveurs incroyables, on retrouve la sauce soya naturellement brassée, la cassonade et le jus d’ananas. De la marinade aux sautés, en passant par les trempettes, ces sauces inspirées du restaurant sont prêtes à relever savoureusement de nombreux plats et repas.

Quatre bols-repas en portions individuelles : brocoli et bœuf, lo mein au poulet, pad thaï au poulet et porc d’inspiration coréenne, tous préparés avec des ingrédients simples, mais merveilleusement savoureux. Les Canadiens peuvent maintenant se régaler d’un délicieux repas dans un format surgelé, pratique et rapide.

Quatre repas surgelés à portions multiples et faciles à préparer à la poêle : les sautés de bœuf et brocoli, de low mein au poulet, de riz frit au poulet et de bœuf de style mongol, rien de plus simple pour créer une expérience d’inspiration gastronomique dans sa propre cuisine.



« Aux États-Unis, la gamme de produits P.F. Chang’s Menu à la maisonMC comprend un grand choix de sauces, de vinaigrettes, de hors-d’œuvre, de plats surgelés, et bien davantage; ce qui démontre l’enthousiasme que suscitent nos produits et nos saveurs auprès des consommateurs, de dire Myriam Ouaiss, directrice principale de marque chez Conagra Brands. En offrant les repas surgelés et les sauces P.F. Chang’s Menu à la maisonMC aux Canadiens, nous voulons qu’ils puissent également déguster un repas à la maison comme s’ils étaient dans leur restaurant de cuisine asiatique préféré. »

Les sauces et les repas surgelés P.F. Chang’s Menu à la maisonMC sont offerts dans de nombreux points de vente et épiceries, notamment Sobeys, Walmart, Loblaws et Metro, mais l’éventail de choix varie en fonction des détaillants et des régions.

Pour des idées de repas et de recettes d’inspiration asiatique incluant les sauces P.F. Chang’s Menu à la maisonMC, consultez le site https://www.readyseteat.ca.

À propos de Conagra Brands Inc.

Conagra Brands, Inc (NYSE : CAG), dont le siège social se trouve à Chicago et les bureaux canadiens à Mississauga, est l’une des plus importantes sociétés productrices de produits alimentaires de marque en Amérique du Nord. Guidée par un esprit entrepreneurial, Conagra Brands combine un riche héritage de production d’excellents produits alimentaires avec un accent particulier sur l’innovation. Le portefeuille de l’entreprise évolue de manière à satisfaire les préférences alimentaires changeantes des consommateurs. Les marques emblématiques de Conagra, comme Orville Redenbacher’s®, Marie Callender’s®, Hunt’s®, Healthy Choice®, Slim Jim®, POGO® et VH®, ainsi que les marques émergentes comme Angie’s® BOOMCHICKAPOP®, Earth Balance®, et Gardein® offrent des produits pour toute occasion. Pour de plus amples renseignements, consultez le site www.conagrabrands.ca.

À propos de P.F. Chang’sMC

Fondée en 1993 par Philip Chiang et Paul Fleming, P.F. Chang’s est la première marque culinaire asiatique à unités multiples reconnue à l’échelle internationale qui honore et célèbre la tradition ancestrale de plus de 2 000 ans de la cuisine au wok et la place au cœur de l’expérience de leur clientèle. Inspirés de la cuisine chinoise, les menus que propose aujourd’hui P.F. Chang’s s’inspirent des saveurs de toute l’Asie et rendent hommage aux cultures et aux recettes du Japon, de la Corée, de la Thaïlande et bien davantage. P.F. Chang’s compte plus de 300 restaurants dans 22 pays et aéroports américains, dont trois établissements au Canada : Edmonton (Alberta), Winnipeg (Manitoba) et Laval (Québec). Pour de plus amples renseignements, consultez le site www.pfchangs.com.

Pour un complément d’information sur les produits P.F. Chang’s Menu à la maisonMC au Canada, consultez le site https://www.readyseteat.ca/fr/marques/pf-changs.

P.F. CHANG’S et P.F. CHANG’s MENU À LA MAISON sont des marques de P.F. Chang’s China Bistro, Inc. et utilisées sous licence.

1 Données compilées par la société Technomic Ignite sur la taille du marché et de l’industrie pour l’année 2022.

Pour un complément d’information, veuillez communiquer avec :

Sarah El-Bakri, Harbinger

selbakri@harbingerideas.com

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/0fff0deb-2725-4411-b1a7-bd502ae64098