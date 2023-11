King Faisal Specialist Hospital & Research Centre Conclui com Sucesso sua Participação Como Parceiro Estratégico de Saúde na Global Health Exhibition 2023

RIADE, Arábia Saudita, Nov. 07, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Global Health Exhibition, realizada de 29 a 31 de outubro de 2023, foi um sucesso extraordinário para o King Faisal Specialist Hospital & Research Centre (KFSH&RC).



Como Parceiro Estratégico de Saúde, o KFSH&RC apresentou iniciativas inovadoras destinadas a aprimorar a eficiência operacional em domínios médicos cruciais, abrangendo a jornada de atendimento ao paciente, pesquisa espacial, estudos genéticos, técnicas de radioterapia de última geração, avanços no transplante de órgãos (incluindo o primeiro transplante de doador vivo totalmente robótico do mundo), gerenciamento de capacidade e produção de radiofármacos para alcançar a autossuficiência dentro do Reino.

No dia inaugural, Sua Excelência Dr. Majid Al Fayyadh fez um discurso de abertura com foco no futuro promissor do Turismo Médico no Reino, ressaltando os esforços contínuos do KFSH&RC para aprimorar os serviços para pacientes internacionais. “A jornada transformadora do KFSH&RC em uma instituição sem fins lucrativos, focada principalmente no atendimento de pacientes da região do Golfo, teve início em 2021. No seu ano inaugural, o hospital recebeu 250 pacientes e, desde então, pudemos observar um impressionante crescimento anual de 40%. Nosso objetivo é ampliar o nosso atendimento para 10.000 pacientes até 2030."

O Dr. Yaseen Mallawi, Diretor Executivo Interino - Prestação de Cuidados de Saúde no KFSH&RC, participou de um painel de discussão abordando "Desafios para acelerar a transformação do Setor de Saúde Saudita", onde enfatizou o compromisso do hospital em priorizar o bem-estar funcional dos pacientes dentro de um sistema de saúde baseado em valores.

Muhannad Al Kadi, Diretor de Comunicações Corporativas e Marketing do KFSH&RC, expressou sua satisfação com o sucesso do fórum, afirmando: "Foi um prazer poder nos reunir com líderes do setor para compartilhar nossa visão e testemunhar o impacto das nossas colaborações. A Global Health Exhibition tem sido uma plataforma notável para avaliar novas oportunidades que irão reforçar ainda mais o cenário da saúde no Reino e além."

Os especialistas do KFSH&RC participaram ativamente de vários painéis de discussão. O Dr. Dieter Broering, Diretor Executivo do Centro de Excelência em Transplante de Órgãos, compartilhou insights sobre o potencial das tecnologias cirúrgicas de ponta para reformular os cuidados de saúde. O Dr. Mohammed Alhamid, Diretor do Centro de Inteligência em Saúde, fez um discurso instigante sobre os cuidados de saúde com base em IA lançando luz sobre o futuro da inteligência em saúde.

Além disso, o evento foi um marco significativo para o KFSH&RC ao celebrar seu 100º procedimento Car-T Cell, uma conquista notável no Oriente Médio. O hospital também recebeu o prestigiado prêmio de "Best Public Services Call Centre of The Year – Critical" no Annual Middle East Call Centre 2023 Awards.

Além da participação no Global Health Exhibition, o KFSH&RC firmou Memorandos de Entendimento fundamentais. O hospital fez uma parceria com a Sabic, líder global em produtos químicos diversificados, para impulsionar o desenvolvimento e a inovação de produtos de saúde. O King Faisal Specialist Hospital International Holding Company, o braço de investimento do KFSH&RC, estabeleceu uma parceria estratégica com a Solutions by STC para aprimorar o cenário das empresas de negócios de saúde e identificar áreas de crescimento mútuo no setor.

Foram firmados outros Memorandos de Entendimento com a Microsoft Arabia, com foco na sustentabilidade e inovação para o aprimoramento do atendimento ao paciente, e com a Fundação Hevolution, enfatizando o avanço da pesquisa sobre longevidade e envelhecimento. O KFSH&RC também fez uma parceria com a Illumina e firmou um memorando de entendimento com a Johnson & Johnson, com a visão principal de revolucionar o treinamento cirúrgico na região.

Informações para Contato:

kfshrc@mcsaatchi.com

Foto deste comunicado disponível em

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d1fbe6f1-ca8c-4648-b5cc-d0face002bb9

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/4186aff8-a70d-418f-805f-7c56627ef4c7

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f07ba549-9d99-43b8-abfb-c884ff5814ad