Revieve® stellt den Bericht „Navigating Retail's Future: Connecting Dots for Success“ vor, der einen umfassenden Überblick über die Einzelhandelslandschaft im Jahr 2023 und darüber hinaus bietet

CHICAGO und HELSINKI, Finnland, Nov. 07, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Revieve®, das führende Unternehmen für personalisierte digitale Markenerlebnisse, hat heute seinen neuesten Bericht „Navigating Retail's Future: Connecting Dots for Success in 2023 and Beyond“ (Navigation durch die Zukunft des Einzelhandels: Verbindung der Punkte für den Erfolg im Jahr 2023 und darüber hinaus) vorgestellt. Dieser umfassende Bericht dient als Fahrplan für Unternehmen, die in der dynamischen und sich schnell entwickelnden Welt des Einzelhandels erfolgreich sein wollen.



In der sich ständig verändernden Einzelhandelslandschaft von heute liegt der Schwerpunkt darauf, nahtlose und unverwechselbare Kundenerlebnisse zu bieten – online oder persönlich. „Navigating Retail's Future“ ist mehr als nur eine Sammlung von Statistiken; es ist ein Kompass zum Verständnis der aktuellen Lage des Einzelhandels. Der Bericht hebt die Strategien und Technologien hervor, die das Kundenengagement neu gestalten, und bietet umsetzbare Erkenntnisse, die Unternehmen in den kommenden Jahren zum Erfolg verhelfen.

Die Evolution des Einzelhandels: In der heutigen Welt des Einzelhandels suchen die Kunden nach nahtlosen Online- und persönlichen Erfahrungen. 22 % der Verbraucher bevorzugen virtuelles Einkaufen und immersive Begegnungen. Der Einzelhandel reagiert darauf, indem er seine digitale Präsenz ausbaut. Beeindruckende 81 % der Einzelhändler planen, ihre Online-Präsenz in den nächsten 12 Monaten zu verbessern.

TechXzellenz im Einzelhandel: Der Bericht von Revieve bietet einen tiefen Einblick in die neuesten Trends im Einzelhandel und das Verbraucherverhalten und liefert Statistiken, Fallstudien und Expertenmeinungen, um Unternehmen ein umfassendes Verständnis der Einzelhandelslandschaft im Jahr 2023 zu vermitteln.

Fesselnde „Phygital“-Erlebnisse: In der Welt des Einzelhandels geht es nicht nur um Produkte und Dienstleistungen, sondern auch darum, außergewöhnliche Erlebnisse zu schaffen, die die Verbraucher auf innovative Weise ansprechen. Bis 2025 stellen sich fast 60 % der Verbraucher vor, dass mehr als die Hälfte der Einzelhandelsflächen für immersive Begegnungen genutzt werden.

Personalisierung ist der Schlüssel: Mehr denn je konzentrieren sich Marken und Einzelhändler darauf, die einzigartigen Interessen jedes einzelnen Verbrauchers zu würdigen. Dieser Ansatz unterstützt die Kunden auf ihrer Reise der Selbstentdeckung und ermutigt sie, ihre Individualität selbstbewusst zu leben.

Automatisierung ist wichtig: Automatisierung ist ein mächtiges Werkzeug, um Abläufe zu rationalisieren und das Einkaufserlebnis zu verbessern. Überraschenderweise begrüßen 75 % der Verbraucher die Automatisierung, wobei 23 % eher geneigt sind, dort einzukaufen, wo die Modernisierung angenommen wird.

Der Aufstieg von Gen KI: Einzelhändler setzen auf KI, um das Kundenverhalten vorherzusagen und personalisierte Empfehlungen zu geben. Der Bericht von Revieve untersucht die transformativen Fortschritte in der KI, einschließlich des Aufkommens von Gen KI und Konversations-KI.

„In dieser von TechXzellenz geprägten Ära ist der Erfolg untrennbar mit unserer Fähigkeit verbunden, die Technologie zu nutzen. Ob es um die Kunst geht, fesselnde „Phygital“-Erlebnisse zu schaffen, die Online- und persönliches Einkaufen nahtlos miteinander verbinden, um die Rationalisierung von Abläufen durch die Einführung von Automatisierung oder um die Erforschung des transformativen Potenzials von Gen KI – Technologie ist der Grundstein, um in der sich ständig weiterentwickelnden Einzelhandelslandschaft des Jahres 2023 und darüber hinaus nicht nur zu überleben, sondern zu gedeihen“, so Sampo Parkkinen, CEO von Revieve. „Es ist der Weg, um unvergleichliche Kundenerlebnisse zu bieten und in einer Branche, die ständig Einfallsreichtum und Anpassungsfähigkeit verlangt, die Nase vorn zu haben.“

Um mehr über den neuesten Einzelhandelsbericht und die Erkenntnisse von Revieve zu lesen und zu erfahren, besuchen Sie https://www.revieve.com/resources/navigating-retails-future-connecting-dots-for-success.

Über Revieve

Revieve ist der bevorzugte Anbieter von Kosmetikmarken und Einzelhändlern für die Bereitstellung eines digital gesteuerten, personalisierten Markenerlebnisses, das die unternehmensweite Technologieplattform für Schönheit und Wellness kategorieübergreifend, kanalübergreifend und während der gesamten Kundenreise einsetzt.

Mit einfach zu bedienenden Selbstdiagnose- und Coaching-Lösungen, die die Suche, die Produktentdeckung und das Einkaufserlebnis personalisieren, liefert die digitale Technologieplattform von Revieve für Schönheit und Wellness den Verbrauchern zielgerichtete Produkte, Dienstleistungen und Behandlungen, die die Beziehung zwischen Kunde und Marke verbessern und die Loyalität fördern.

Die Plattform von Revieve integriert außerdem nahtlos personalisierte Einkaufslösungen sowie persönliche und Live-Videoberatungen mit Gesundheits- und Schönheitsberatern und schafft so einen greifbaren Geschäftswert, indem sie das Engagement der Verbraucher, die Konversionsrate und die Größe der Warenkörbe an allen digitalen Berührungspunkten in den Geschäften und online erhöht.

Pressekontakte:

Vitalia Vasilkova

Brand Communications Lead

vitalia@revieve.com

www.revieve.com

Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter: http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/92571059-460c-40e9-af38-82a05b1b8bd0