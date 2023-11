Goldstar Minerals, bientôt Green Mining Innovation symbole GMI

(TSX-V : GDM) (GDMIF. : OTCM)

QUEBEC CITY, 07 nov. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Goldstar Minerals Inc. (TSX-V : GDM) (la « Société ») annonce que la Bourse de croissance TSX (la « TSX-V ») a approuvé le changement de nom annoncé précédemment, de « Goldstar Minerals Inc. » à « Green Mining Innovation ». À compter du 9 novembre 2023 le titre se négociera sous le symbole GMI.

Le nouveau numéro CUSIP sera 39312G105 et le nouveau numéro ISIN sera CA39312G1054 sous le nouveau nom de l’entreprise. Le capital social de la Société reste inchangé.

Mise à jour de l'entreprise

La Société annonce que la Bourse de croissance TSX (« TSX-V ») a donné à la Société l'approbation pour son annonce précédente : (i) le placement privé de 9 166 666 unités sans courtier (le « Placement ») qui a pris fin le 15 août 2023, pour un produit total brut de $550 000 (communiqué de presse diffusé le 18 août 2023 pour plus de détails) ;

et (ii) la convention d'achat et de vente (la « Convention ») datée du 27 janvier 2023, telle que modifiée, en vertu de laquelle la Société a acquis (l' « Acquisition ») une participation de 100% dans le Projet I.M.V., le 15 août 2023, en contrepartie de l’émission de 18 000 000 d’actions ordinaires (chacune étant une « Action ») de la Société (communiqués de presse diffusés le 11 mai et le 18 août 2023 pour plus de détails).

La Société a payé une commission d’intermédiation de 900 000 d’Actions dans le cadre de l’Acquisition.

Un initié de la Société a souscrit pour un total de 1 185 000 unités dans le cadre du Placement, ce qui constituait une « transaction entre parties liées » au sens du Règlement 61-101 Mesures de protection des porteurs minoritaires lors d'opérations particulières (« MI 61-101 »).

Les émissions destinées aux initiés sont exemptées de l'exigence d'évaluation du MI 61-101 en vertu de la dispense contenue à l'article 5.5(b) puisque les actions de la Société ne sont pas cotées sur un marché déterminé et de par les exigences d'approbation des actionnaires minoritaires du MI 61-101 en vertu de la dispense prévue à l'article 5.7(a) du Règlement MI 61-101, en ce sens que la juste valeur marchande de la contrepartie des titres émis aux parties liées, n'excède pas 25 % de la capitalisation boursière de la Société.

La Société n'a pas déposé de rapport de changement important plus de 21 jours avant la clôture prévue du placement et de l'acquisition, car les détails des transactions et la participation des parties liées de la Société n'ont été réglés que peu avant la fermeture et la Société a souhaité la fermeture rapide pour des raisons commerciales valables.

La technologie et l’environnement au coeur du développement de Green Mining Innovation

M. Alexandru Arhire, suite à l’annonce d’un nouveau poste en Afrique de L'Ouest, ne pourra pas siéger en tant qu’administrateur sur le C.A. mais restera en tant que consultant pour les phases de construction à venir.

M. Louis Marcoux a été nommé Président du Conseil d'administration.

M. Marcoux est diplômé en génie minier de l’Université Laval et compte plus de 40 ans d’expérience dans le domaine minier au Québec. Spécialiste dans l’application des lois régissant le secteur minier au Québec, il possède une expertise de pointe dans la mise en place des technologies de restauration des sites miniers et de l'application des normes environnementales. M. Marcoux a occupé les postes d’Ingénieur Expert au ministère des Ressources Naturelles du Québec (MERN).

M. Pierro Chicoine sera responsable des nouvelles Technologies, et dans le but d'optimiser la productivité, la Société lui a confié comme mandat d'améliorer la communication et la collaboration entre les équipes de travail tout en assurant une gestion sécurisée et efficace des données, et son savoir-faire devrait amener l’entreprise à innover dans un monde en perpétuelle évolution.

M. Chicoine s'est vu attribuer 200 000 options d'achat d'actions (les « options ») pour acheter des actions. Les options sont meilleures à la date d'émission et peuvent être exercées pendant une période de 5 ans à compter de la date d’émission au prix d'exercice de 0,11 $ par action.

Goldstar Minerals est une société d'exploration minière ayant un réel souci pour la protection de l'environnement. Ses quatre PROJETS sont situés au CANADA, dont 1 à Terre-Neuve et 3 au Québec.

Lien vers le site, gestionnaires,

https://greenmininginnovation.ca/gestionnaires/

Pour plus d'informations:

André Gagné

PDG:CEO

TSX-V : GDM

581-983-6815

info@greenmininginnovation.ca

Avis de non-responsabilité

« La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué »

Ce communiqué de presse contient des « informations prospectives » au sens de la législation applicable en valeurs mobilières. Ces informations sont basées sur les attentes, estimations, prévisions et projections actuelles de la direction de Green Mining Innovation. Les déclarations concernant des projets futurs, y compris leur impact environnemental, leur rentabilité, et les attentes en termes de production, sont des informations prospectives. Bien que la société estime que les attentes exprimées dans ces informations prospectives sont basées sur des hypothèses raisonnables, ces informations ne sont pas des garanties de performance future et les résultats ou réalités actuelles peuvent différer matériellement de ceux anticipés dans les informations prospectives.

Tout investissement dans la société comporte des risques qui devraient être évalués de manière indépendante par chaque investisseur. Green Mining Innovation ne prend aucune obligation de mettre à jour ou de réviser toute information prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement, sauf si requis par la législation applicable en valeurs mobilières.