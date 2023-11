TELUS Santé lance un système d’alerte médicale de prochaine génération pour autonomiser les personnes âgées au pays

L’élégant nouveau pendentif et l’application Caregiver assurent l’autonomie et la tranquillité d’esprit

VANCOUVER, British Columbia, 07 nov. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- TELUS Santé a dévoilé aujourd’hui sa plus récente innovation, le pendentif Alerte Médicale de prochaine génération – un dispositif connecté et discret spécialement conçu pour autonomiser les personnes âgées et leur assurer une tranquillité d’esprit avec un soutien d’urgence disponible en permanence. Le pendentif est offert avec l’application Caregiver qui envoie aux proches aidants des mises à jour sur les habitudes quotidiennes de l’utilisateur, sa mobilité et ses allées et venues, au besoin.

« Nous mettons tout en œuvre afin d’améliorer la vie des personnes âgées en tirant parti d’avancées technologiques, de ressources spécialisées et de connaissances éprouvées, a déclaré Camille Lalonde, infirmière praticienne et directrice générale des services cliniques de TELUS Santé. Par notre engagement à favoriser une expérience positive du vieillissement, nous permettons aux personnes âgées de traverser leurs étapes de vie de façon autonome, avec confiance et dignité. De plus, nous offrons un précieux réconfort à leurs soignants et à leurs proches. »

Principales caractéristiques du nouveau pendentif Alerte Médicale de TELUS Santé :

Une conception plus petite, plus légère et plus discrète pour le porter en tout confort toute la journée.

C’est le dispositif d’alerte médicale mobile ayant la plus longue autonomie de la pile au pays, pour une protection continue.

La fonction avancée de détection des chutes offre une couche de sécurité supplémentaire. Il est aussi possible d’annuler une alarme de chute activée par erreur sans devoir parler à un agent.





Reconnaissant le rôle essentiel des huit millions de proches aidants au pays, TELUS Santé fournit avec ce nouveau pendentif Alerte Médicale l’application Caregiver qui offre la localisation avancée par GPS et un accès en tout temps à du soutien d’urgence en direct, sur simple pression d’un bouton.

« Nous respectons profondément l’importance des proches aidants pour la population vieillissante au Canada et nous sommes déterminés à leur fournir des outils de pointe pour améliorer non seulement le bien-être des personnes dont ils s’occupent, mais aussi leur propre santé mentale, a déclaré Chris Engst, vice-président, Solutions de santé grand public, TELUS Santé. Nous sommes heureux de dévoiler notre nouveau dispositif d’alerte médicale doté de cette fonction interactive qui permet aux proches aidants d’avoir l’esprit tranquille. »

Selon un sondage mené par le National Institute on Aging , les chutes sont à l’origine de la majorité des hospitalisations pour blessures chez les personnes âgées au pays. Néanmoins, 79 % des Canadiens déclarent ne pas avoir discuté avec leur fournisseur de soins de santé des mesures à prendre en cas de chute, que ce soit pour eux-mêmes ou pour un proche. Il est essentiel d’aborder cette question des mesures préventives et d’adopter des solutions novatrices.

Pour faciliter l’accès au nouveau pendentif Alerte Médicale de TELUS Santé pour les personnes âgées, plusieurs options de tarification sont offertes à partir de 60 $ par mois. Les clients abonnés aux services mobiles ou résidentiels de TELUS peuvent économiser 10 $ de plus par mois en utilisant le code 10LOYALTY en ligne ou en parlant avec un agent au téléphone.

Pour obtenir de plus amples renseignements ou pour acheter le pendentif Alerte Médicale de TELUS Santé, les clients peuvent composer le 1-833-323-3383 ou visiter le site telussante.com/alertemedicalependentif .

À propos de TELUS Santé

TELUS Santé est un chef de file mondial des soins de santé qui fournit des solutions et des services complets de soins primaires et préventifs pour améliorer le bien-être physique, mental et financier des employés et des familles du monde entier. Grâce à notre technologie de pointe et aux membres de notre équipe dévouée, dont plus de 100 000 professionnels de la santé attentionnés et compatissants, nous couvrons plus de 69 millions de vies dans 160 pays. Nous avons pour mission de devenir l'entreprise de bien-être la plus fiable au monde en construisant les communautés et les lieux de travail les plus sains de la planète en simplifiant l'accès aux soins et en améliorant le flux d'informations entre les prestataires de soins, les assureurs, les employeurs et les individus. Pour plus d’informations, veuillez visiter : www.telussante.com .





Personne-ressource pour les médias :

Jill Yetman

Relations médiatiques de TELUS

jill.yetman@telus.com