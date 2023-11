NGen lance le nouveau programme de financement ‘Percée vers la Lune : Mines, Minéraux et Manufacturier’

Avec le soutien de l'Agence spatiale canadienne (ASC), NGen financera des projets dirigés par l'industrie en mettant l'accent sur l'exploitation minière, les minéraux et la fabrication en vue d’applications lunaires et terrestres

HAMILTON, Ontario, 07 nov. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Fabrication de prochaine génération Canada (NGen) a lancé son initiative ‘Percée vers la Lune : Mines, Minéraux et Manufacturier’ pour l’exploitation minière, les minéraux critiques et la fabrication avancée, un programme de 5,5 millions de dollars conçu pour soutenir le développement de nouvelles solutions d'utilisation des ressources sur place pour l'exploitation minière, les minéraux et la fabrication dans des environnements lunaires et terrestres. NGen est à la recherche de projets ayant des applications à double usage qui renforceront le leadership technologique du Canada dans l'espace et contribueront à revitaliser la compétitivité à long terme de nos secteurs industriels les plus importants.



Le programme ‘Percée vers la Lune : Mines, Minéraux et Manufacturier’ mènera à des innovations de prochaine génération qui nous aideront à relever les défis liés à l'établissement d'une présence humaine permanente sur la Lune, en tirant parti des forces du Canada dans des domaines comme l'intelligence artificielle, la robotique, la détection quantique et la fabrication additive qui pourront ensuite être réappliquées sur la Terre. Ces innovations auront des répercussions directes et positives sur la durabilité environnementale, la productivité, la création de talents et d'emplois dans les secteurs minier, énergétique et de la fabrication de pointe au Canada. Pour en savoir plus sur ces possibilités, veuillez lire le rapport conjoint de NGen et de la Société canadienne des mines spatiales sur l'utilisation des ressources sur place : une occasion générationnelle pour les Canadiens.

Cette initiative est réalisée avec le soutien financier de l'ASC, à la suite d'un avis d'offre de participation. L'appel à projets de NGen soutiendra les solutions et la commercialisation de l'utilisation des ressources sur place dans les domaines ci-dessous.

Exploitation minière : prototypes de fabrication de pointe de nouvelles techniques de détection géochimique pour améliorer l'analyse minérale et prototypes de fabrication de pointe de nouvelles lignes de traitement d'extraction minière.

Minéraux : capteurs géochimiques compacts pour l'identification des minéraux ou des éléments de terres rares et applications de prototypes qui peuvent idéalement être à double usage, pour l’utilisation des ressources sur place d'abord et puis pour l’application terrestre.

Fabrication : prototypes de fabrication de pointe d'outils et d'équipements qui pourraient soutenir l'utilisation de ressources sur place sur la Lune.

« NGen souhaite s’appuyer sur l’expertise du Canada dans les technologies spatiales et de fabrication avancées pour créer des solutions de pointe pour le développement des ressources lunaires tout en contribuant à la compétitivité des secteurs manufacturiers et miniers essentiels du Canada. De nouvelles solutions sont nécessaires pour ces applications à double usage qui promettent de placer le Canada à l'avant-garde de l'innovation industrielle dans l'espace et sur terre. »

- Jayson Myers, PDG, NGen

Pour plus d'informations sur les dates clés, sur l'admissibilité et pour obtenir des conseils, visitez https://www.ngen.ca/funding/moonshot ou envoyez-nous un courriel à M4M@ngen.ca.

