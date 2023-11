Probe Gold commence le processus d’obtention de permis pour le projet Novador : Dépôt de la Description initiale du projet

Faits saillants :



Probe Gold a officiellement soumis la Description initiale du projet pour le projet Novador aux autorités règlementaires fédérales, à savoir l’Agence d’évaluation d’impact du Canada (« AEIC »).

pour le projet Novador aux autorités règlementaires fédérales, à savoir l’Agence d’évaluation d’impact du Canada (« AEIC »). Il s’agit de la phase initiale du processus d’évaluation d’impact (« EI ») . Conformément aux lois canadiennes, l’approbation de l’évaluation est une condition préalable pour faire avancer un projet minier jusqu’aux étapes de la construction et de la production.

. Conformément aux lois canadiennes, l’approbation de l’évaluation est une condition préalable pour faire avancer un projet minier jusqu’aux étapes de la construction et de la production. L’EI a pour but d’examiner en profondeur les changements, tant positifs que négatifs, aux conditions environnementales, sanitaires, sociales et économiques associés au projet Novador.

Dans le cadre de ce processus exhaustif, l’AEIC mobilisera et consultera activement les groupes autochtones ainsi qu’un large éventail de parties prenantes, Cela inclut les communautés d’accueil, les organisations non gouvernementales et d’autres parties concernées.

TORONTO, 07 nov. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- PROBE GOLD INC. (TSX : PRB) (OTCQB : PROBF) (« Probe » ou la « Société ») a le plaisir d’annoncer le dépôt de la Description initiale du projet pour le projet Novador auprès de l’Agence d’évaluation d’impact du Canada (« AEIC »), une agence fédérale qui relève du ministre de l’Environnement et du Changement climatique.

Cela marque le lancement du processus d’évaluation d’impact (« EI »), lequel est requis en vertu des lois canadiennes pour faire avancer un projet minier vers la construction et la production. L’EI évaluera les changements, tant positifs que négatifs, aux conditions environnementales, sanitaires, sociales et économiques associés au projet Novador. Dans le cadre de ce processus, l’AEIC entreprendra des activités de mobilisation et de consultation avec des groupes autochtones ainsi qu’avec diverses parties prenantes, incluant les communautés d’accueil, des organismes non gouvernementaux et d’autres intervenants.

David Palmer, président et chef de la direction de Probe Gold, a déclaré : « Le dépôt de la description initiale du projet représente une étape importante pour le projet Novador et nous sommes très heureux que le compte à rebours débute relativement à la délivrance de permis environnementaux. Le cadre réglementaire rigoureux du Canada permet la construction et l’exploitation de mines qui adhèrent aux normes environnementales et sociales les plus strictes au monde, et nous sommes fiers de participer à ce processus. Nous sommes maintenant en mesure de mobiliser les parties prenantes afin de recueillir leurs commentaires, en veillant à ce que toutes les opérations futures soient conformes aux attentes environnementales et sociales. Nous sommes impatients de travailler en étroite collaboration avec nos parties prenantes et les autorités gouvernementales alors que nous naviguons dans le processus d’autorisation environnementale. »

Yves Dessureault, chef des opérations de Probe Gold, a déclaré : « Le début du processus d’autorisation environnementale est l’aboutissement du travail diligent de notre équipe au cours des dernières années. Cette préparation a inclus la réalisation d’études environnementales de référence, qui ont pris en compte notamment l’environnement physique et la biodiversité autour du site minier au cours de diverses saisons. Nous avons également participé à des activités d’information et de consultation avec des groupes autochtones et des communautés locales afin de déterminer les priorités clés et avons établi des relations de travail essentielles avec le gouvernement et les parties prenantes du milieu. »

Au niveau fédéral, le début de la « phase de planification » est marqué par le dépôt de la Description initiale du projet. Au cours de cette phase, l’AEIC communiquera avec les groupes autochtones pour les informer qu’un projet susceptible d’avoir des répercussions sur leurs droits ou leurs intérêts est envisagé et pour les inviter à participer à la phase de planification. L’AEIC entreprendra également à des activités de mobilisation et de consultation avec le public et d’autres participants à propos de la Description initiale du projet afin d’identifier les principaux sujets de préoccupation. La phase de planification devrait s’échelonner sur une période de 180 jours et aboutira à la formulation de lignes directrices individualisées relatives à l’étude d’impact du projet de Probe Gold, décrivant les renseignements et les études requis dans le cadre de l’EI.

Probe Gold travaillera en étroite collaboration avec l’AEIC tout au long du processus d’évaluation environnementale afin d’assurer l’exécution responsable du projet Novador. Les groupes autochtones et les autres parties prenantes joueront un rôle important dans l’élaboration du projet, car leur collaboration tout au long du développement du projet est essentielle.

À propos de Probe Gold :

Probe Gold Inc. est une société d’exploration aurifère canadienne de premier plan qui se consacre à l’acquisition, à l’exploration et au développement de propriétés aurifères hautement prometteuses. La Société est bien financée et s’affaire à explorer et à développer des projets aurifères de haute qualité, notamment son actif phare détenu à 100 % qui renferme plusieurs millions d’onces d’or, le projet aurifère Novador au Québec. Probe Gold contrôle un vaste portefeuille de propriétés d’exploration totalisant environ 1 600 kilomètres carrés au sein de certaines des plus prolifiques ceintures aurifères au Québec.

Au nom de Probe Gold Inc,



David Palmer, Ph, D,

Président et chef de la direction

Pour plus d’information :

Veuillez visiter notre site Web au www.probegold.com ou contacter :

Seema Sindwani

Vice-présidente aux relations avec les investisseurs

info@probegold.com

+1.416.777.9467

Énoncés prospectifs

TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence et à l’exactitude du présent communiqué de presse. Le présent communiqué de presse comprend certains « énoncés prospectifs » qui ne sont pas des faits historiques. Les énoncés prospectifs comprennent des estimations et des énoncés décrivant les futurs plans ou objectifs de la Société, et comprennent des mots à l’effet que la Société ou la direction s’attend à ce qu’une condition ou qu’un résultat spécifié se réalise. Les énoncés prospectifs peuvent être identifiés par l’emploi de termes comme « est d’avis », « anticipe », « s’attend à », « estime », « pourrait », « devrait », « sera » ou « planifie ». Puisque les énoncés prospectifs sont fondés sur des hypothèses et font référence à des événements et des conditions futures, ils comportent de par leur nature des risques et des incertitudes. Bien que ces énoncés soient fondés sur les informations présentement à la disposition de la Société, la Société n’offre aucune garantie à l’effet que les résultats réels seront conformes aux attentes de la direction. Les risques, incertitudes et autres facteurs qui sous-tendent les renseignements prospectifs pourraient faire en sorte que les événements réels, les résultats, le rendement, les perspectives et les opportunités soient sensiblement différents de ceux exprimés ou sous-entendus dans les renseignements prospectifs. Les renseignements prospectifs dans le présent communiqué de presse comprennent, sans s’y limiter, les futurs plans et objectifs de la Société, ses déclarations, les résultats d’exploration, la minéralisation potentielle, l’estimation des ressources minérales, les plans d’exploration et de développement minier, la date prévue du début des opérations et l’estimation des conditions du marché. Les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels soient sensiblement différents des renseignements prospectifs comprennent, sans s’y limiter, l’incapacité d’identifier des ressources minérales, l’incapacité de convertir les ressources minérales estimées en réserves, l’incapacité de réaliser une étude de faisabilité qui recommanderait une décision d’aller en production, la nature préliminaire des résultats d’essais métallurgiques, les délais d’obtention ou l’incapacité d’obtenir les approbations gouvernementales, environnementales ou autres à l’égard des projets, les risques politiques, l’incapacité de s’acquitter de l’obligation d’accommoder les Premières Nations et autres peuples autochtones, les incertitudes quant à la disponibilité et au coût du financement requis dans l’avenir, les fluctuations des marchés des capitaux propres, l’inflation, les fluctuations des taux de change, les fluctuations des prix des matières premières, les délais dans le développement des projets, des variations importantes des dépenses en immobilisations et des coûts d’exploitation par rapport aux estimations, et les autres risques inhérents à l’industrie de l’exploration et du développement minier; les résultats de l’EEP étant tels qu’annoncés, y compris les futurs coûts d’exploitation et dépenses en immobilisations, les coûts de fermeture, le CMTI, la VAN projetée, le TRI, les échéanciers, les délais d’obtention des permis et les futures opportunités liées au projet, la capacité d’obtenir les permis requis, les paramètres économiques et le rendement associé du projet tel que déterminé dans l’EEP, et toutes les hypothèses de l’EEP à propos de la viabilité technique du projet, le marché et le futur prix et la demande pour l’or, l’impact environnemental du projet, et la capacité continue de travailler en collaboration avec les parties prenantes incluant les différents paliers de gouvernement, l’incapacité de prédire et de contrer les effets de la COVID-19 sur les activités de la Société, incluant sans s’y limiter les effets de la COVID-19 sur les prix des matières premières, la conjoncture sur les marchés financiers, les restrictions sur la main-d’œuvre et les déplacements internationaux et les chaines d’approvisionnement, ainsi que les risques décrits dans les documents publics de la Société déposés sur SEDAR. Bien que la Société soit d’avis que les hypothèses et les facteurs pris en compte dans la préparation des renseignements prospectifs inclus dans le présent communiqué de presse sont raisonnables, l’on ne devrait pas se fier indûment aux renseignements prospectifs, qui s’appliquent uniquement en date du présent communiqué de presse, et rien ne garantit que les événements se dérouleront dans les délais indiqués ou à tout autre moment. La Société décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser tout renseignement prospectif, que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou autres, sauf si requis par la loi.