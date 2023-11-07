HEALTH&BEAUTY, H&B多功能維他命過濾式蓮蓬頭在香港上市





韓國全州市, Nov. 07, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- HEALTH&BEAUTY在香港推出了高規格的H&B多功能維他命過濾式蓮蓬頭（H&B Multi Vitamin Filter Shower Head set）。 這款蓮蓬頭可以讓日常生活中所使用的自來水更乾淨、更安全。

本產品獲得多項功能相關的認證，以及世界異位性協會（WORLD ATOPY ASSOCIATION）所頒發的認證書，證明本產品能夠安全且徹底地去除各種有害成分，非常適合擔心自來水中含有的污染物質可能會引起過敏、頭髮損傷、衛生問題的消費者使用。

本產品内安裝全球首例的環保生物分解過濾器，以共3個階段的淨化處理方式，去除自來水中含有的殘留氯、銹水、重金屬、非純淨物質等各種有害成分，以及塑膠微粒，並且淨化率高達99.9%。 消費者可以透過認證機關確認本產品過濾器的證書。

有別於一般的過濾蓮蓬頭，本產品藉由第二階段的環狀過濾器徹底去除自來水中含有的異物，然後藉由第三階段的維生素膠囊為肌膚補充水分及維生素，並且也為肌膚提供養分，以及增添香氣，讓淋浴的過程更加清香舒適。

本產品還具有增加水壓，以及節約用水的功能。其出水的部位是由共有294個微小心形孔的灑水盤所構成，出水力道適中，不會刺激肌膚，並且更加柔和舒適。 此外，本產品被設計成超輕量的型態，僅有179g，甚至輕於智慧型手機，因此即使讓兒童使用也非常安全，並且不僅方便使用，還方便攜帶使用。

* * 在PNS Fusion Click & Collect、Taste、Parknshop等賣場均有販售HEALTH&BEAUTY(H&B)的HNBLUV淋浴器，以及替換套裝組商品。

- Multi Vitamin Filter Shower Head Set (White, Black)

- 多功能維他命過濾式蓮蓬頭（白色，黑色）

此公告隨附的照片可在以下網址查看：https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/8596ab7d-a6a8-4ce3-ae17-14823aed189d/zh-Hant

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