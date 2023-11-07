Submit Release
News Search

There were 1,552 press releases posted in the last 24 hours and 457,184 in the last 365 days.

HEALTH&BEAUTY, H&B多功能維他命過濾式蓮蓬頭在香港上市

多功能維他命過濾式花灑頭

韓國全州市, Nov. 07, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- HEALTH&BEAUTY在香港推出了高規格的H&B多功能維他命過濾式蓮蓬頭（H&B Multi Vitamin Filter Shower Head set）。 這款蓮蓬頭可以讓日常生活中所使用的自來水更乾淨、更安全。

本產品獲得多項功能相關的認證，以及世界異位性協會（WORLD ATOPY ASSOCIATION）所頒發的認證書，證明本產品能夠安全且徹底地去除各種有害成分，非常適合擔心自來水中含有的污染物質可能會引起過敏、頭髮損傷、衛生問題的消費者使用。

本產品内安裝全球首例的環保生物分解過濾器，以共3個階段的淨化處理方式，去除自來水中含有的殘留氯、銹水、重金屬、非純淨物質等各種有害成分，以及塑膠微粒，並且淨化率高達99.9%。 消費者可以透過認證機關確認本產品過濾器的證書。

有別於一般的過濾蓮蓬頭，本產品藉由第二階段的環狀過濾器徹底去除自來水中含有的異物，然後藉由第三階段的維生素膠囊為肌膚補充水分及維生素，並且也為肌膚提供養分，以及增添香氣，讓淋浴的過程更加清香舒適。

本產品還具有增加水壓，以及節約用水的功能。其出水的部位是由共有294個微小心形孔的灑水盤所構成，出水力道適中，不會刺激肌膚，並且更加柔和舒適。 此外，本產品被設計成超輕量的型態，僅有179g，甚至輕於智慧型手機，因此即使讓兒童使用也非常安全，並且不僅方便使用，還方便攜帶使用。

* * 在PNS Fusion Click & Collect、Taste、Parknshop等賣場均有販售HEALTH&BEAUTY(H&B)的HNBLUV淋浴器，以及替換套裝組商品。
- Multi Vitamin Filter Shower Head Set (White, Black)
- 多功能維他命過濾式蓮蓬頭（白色，黑色）

此公告隨附的照片可在以下網址查看：https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/8596ab7d-a6a8-4ce3-ae17-14823aed189d/zh-Hant


H&B
+82 070-4247-0131
多功能維他命過濾式花灑頭

多功能維他命過濾式花灑頭

You just read:

HEALTH&BEAUTY, H&B多功能維他命過濾式蓮蓬頭在香港上市

Distribution channels: Consumer Goods, Media, Advertising & PR ...


EIN Presswire's priority is source transparency. We do not allow opaque clients, and our editors try to be careful about weeding out false and misleading content. As a user, if you see something we have missed, please do bring it to our attention. Your help is welcome. EIN Presswire, Everyone's Internet News Presswire™, tries to define some of the boundaries that are reasonable in today's world. Please see our Editorial Guidelines for more information.

We use cookies for analytics, personalized content and ads. By continuing to browse this site, you agree to this use. Learn more