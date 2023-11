Toonaangevend haircosmetics bedrijf bevordert de kracht van innovatie met de cloudgebaseerde PLM-oplossing van Aptean

Keune B.V. kiest Aptean voor gestroomlijnd Product Lifecycle Management

ALPHARETTA, Ga., Nov. 07, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vandaag kondigt Aptean, een wereldwijde leverancier van bedrijfskritische softwareoplossingen, haar samenwerking aan met Keune B.V., een gerenommeerd familiebedrijf op het gebied van haarproducten. Keune B.V. heeft gekozen voor Aptean Product Lifecycle Management, Lascom Editon (Aptean PLM) om haar activiteiten te stroomlijnen en innovatie te bevorderen.



Keune B.V., een familiebedrijf met een opmerkelijke geschiedenis van meer dan een eeuw, heeft zich stevig gevestigd als één van de grootste en meest invloedrijke haircosmetics bedrijven in Nederland. Opgericht in 1922 door Jan Keune, blijft het bedrijf bloeien onder leiding van de derde generatie. De niet-aflatende toewijding van Keune B.V. aan het leveren van superieure producten heeft haar positie als toonaangevende leverancier aan kapsalons wereldwijd verstevigd. Met een uitgebreid assortiment haarkleuringsproducten, voornamelijk op de markt gebracht onder het eigen merk, biedt Keune kappers en stylisten ongeëvenaarde kwaliteit en betrouwbaarheid.

Als B Corp-gecertificeerd bedrijf omarmt Keune B.V. duurzaamheid als leidend principe in alle aspecten van haar bedrijfsvoering. Door samen te werken met Aptean en Aptean PLM te implementeren, wil Keune zijn toewijding aan duurzame praktijken versterken en zijn product lifecyle management processen stroomlijnen. Aptean PLM zal Keune helpen bij het beheren van veranderingen, het automatiseren van workflows en het garanderen van naleving van regelgeving in verschillende landen en markten.

“Deze strategische samenwerking markeert een belangrijke mijlpaal voor zowel Keune als Aptean, aldus Duane George, GM EMEA en APAC bij Aptean. “Keune B.V. is marktleider in de haircosmetics-industrie en door de implementatie van Aptean PLM zal Keune profiteren van een gecentraliseerd platform dat zorgt voor naadloos gegevensbeheer over alle afdelingen heen. Deze alomvattende aanpak zal de efficiëntie verbeteren en innovatie versnellen.”

“Aptean's PLM-oplossing zal Keune voorzien van krachtige functies ter ondersteuning van change management, artwork management en compliance”, aldus Gert van der Heijden, COO bij Keune B.V. “Door gebruik te maken van deze oplossing kunnen we bij Keune B.V. onze processen stroomlijnen, tijdrovende handmatige controles elimineren en de time-to-market versnellen.”

Over Keune B.V.

Keune B.V. is een familiebedrijf op het gebied van haircosmetics sinds de oprichting in 1922 door Jan Keune. Het bedrijf, gevestigd in Nederland, is uitgegroeid tot één van de grootste haircosmetics bedrijven van het land, die hun producten van topkwaliteit direct en indirect levert aan kapsalons over de hele wereld. Met een sterk commitment aan duurzaamheid en inclusiviteit heeft Keune als B Corperation hoge eisen aan zichzelf gesteld. Ze streven ernaar om allergeenvrije haarkleuringsproducten te maken en daarbij strenge duurzaamheidspraktijken na te leven. Door hun rol als B Corp te omarmen, toont Keune hun toewijding aan het maken van een positieve impact op het milieu en de samenleving.

Over Aptean

Aptean is een van 's werelds toonaangevende leveranciers van branchespecifieke software die fabrikanten en distributeurs helpt hun bedrijf effectief te runnen en te laten groeien. Met zowel cloud- als on-premise implementatieopties helpen de producten, diensten en betrouwbare expertise van Aptean bedrijven van elke omvang om klaar te zijn voor What’s Next, Now®. Aptean heeft zijn hoofdkantoor in Alpharetta, Georgia en kantoren in Noord-Amerika, Europa en Azië-Pacific. Bezoek www.aptean.com voor meer informatie over Aptean en de markten die we bedienen.

Aptean en Ready for What’s Next, Now zijn geregistreerde handelsmerken van Aptean, Inc. Alle andere bedrijfs- en productnamen kunnen handelsmerken zijn van de respectievelijke bedrijven waarmee ze geassocieerd zijn.

