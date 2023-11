Gardein met les Canadiens au défi de partager leurs réactions réelles à la nouvelle gamme SUPRÊME™

TORONTO, 06 nov. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Gardein®, une marque de Conagra Brands Inc., élargit sa gamme de produits à base de plantes SUPRÊME™ pour des substituts de viande qui ont la même apparence, se cuise de la même manière et procure la même satisfaction que la viande. Inspiré par les aliments préférés des Canadiens lors de fringales comme les sandwichs au poulet croustillant, les ailes désossées en sauce et les saucisses juteuses, Gardein® SUPRÊME™ permet aux Canadiens de réduire plus facilement leur consommation de viande tout en comblant leur appétit.



En tant que marque no 1 de substituts de viande surgelés au Canada, Gardein est connue pour sa grande variété de délicieux produits à base de plantes, avec des choix populaires pour le poulet, le bœuf, le porc et le poisson. Gardein® SUPRÊME™ continue de rehausser le monde des substituts de viande avec des saveurs audacieuses et délicieuses et une texture exceptionnelle, offrant six nouveaux produits à se mettre sous la dent tels que des : Filets de végé-poulet, Pépites de végé-poulet, Ailes végé-poulet BBQ, Ailes végé-poulet Buffalo, Végé-saucisses Bratwurst, Végé-saucisses italiennes épicées.

Concours Réactions réelles Gardein® SUPRÊME™

Du 6 novembre, 2023 au 4 décembre, 2023, Gardein organise le concours Réactions réelles afin d’encourager les Canadiens à se surprendre eux-mêmes, ainsi que leur famille et leurs amis, avec les nouveaux produits Gardein® SUPRÊME™ et à capter leurs réactions authentiques aux versions savoureuses et étonnantes sans viande de leurs aliments préférés. En soumettant leurs réactions sur gardeincontest.com, les participants ont une chance de gagner un ensemble de prix comprenant une année de produits Gardein, afin qu’ils puissent répéter et continuer de profiter de cette délicieuse expérience tout au long de l’année.

« Depuis plus de 20 ans, Gardein offre une solution aux Canadiens qui cherchent des moyens de réduire leur consommation de viande tout en profitant des saveurs, de l’apparence et de la texture de leurs aliments préférés », affirme Veronika Popkova, Directrice de marque chez Conagra Brands Canada. « Nous savons également que les consommateurs ont été insatisfaits des expériences passées en essayant des substituts de viande. La gamme SUPRÊME™ de Gardein continue de repousser les limites de l’expérience sensorielle, en s’appuyant sur une gamme de produits qui connait déjà un grand succès tout en s’assurant d’être à l’écoute de nos consommateurs. Le nouveau concours de Gardein a pour but d’encourager les amateurs de viande et les flexitariens à donner une autre chance aux substituts de viande avec Gardein® SUPRÊME™. Nous voulons capter les réactions en temps réel des consommateurs surpris et ravis! »

*Veuillez consulter gardeincontest.com pour les règles et règlements complets.

Les produits Gardein® SUPRÊME™ sont offerts dans la section des produits surgelés dans toutes les épiceries, y compris Walmart, Save-on-Foods, Loblaws et Metro. Pour plus d’informations sur la marque et des idées de recettes, veuillez visiter gardein.ca .

À propos de Conagra Brands Canada

Conagra Brands, inc. (NYSE : CAG), dont le siège social est situé à Chicago avec une présence à Mississauga au Canada est l’une des principales entreprises d’aliments de marque en Amérique du Nord. Guidée par un esprit d’entrepreneuriat, Conagra Brands combine un riche héritage pour la préparation de bons aliments avec une attention minutieuse sur l’innovation. La gamme de produits de l’entreprise évolue pour répondre à l’évolution des préférences alimentaires des gens. Les marques emblématiques de Conagra, telles que Orville Redenbacher’s, Marie Callender’s, Hunt’s, Healthy Choice®, Slim Jim®, POGO® et VH, ainsi que les marques émergentes, telles que Angie’s® BOOMCHICKAPOP®,® Earth Balance® et Gardein®, offrent des choix pour toutes les occasions

Pour plus d’informations, visitez www.conagrabrands.ca .

