EXP poursuit son engagement à soutenir la conciliation famille-travail pour ses employées et employés

MONTRÉAL, 06 nov. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- EXP, firme de génie-conseil pluridisciplinaire, est fière d’annoncer que son Sceau Concilivi, une distinction qui reconnait l’importance accordée par un employeur à favoriser la conciliation famille-travail, a été renouvelé. Rappelons qu’EXP a obtenu le Sceau Concilivi en septembre 2021, devenant ainsi la première firme de génie-conseil et la première entreprise de plus de 1 000 employés à recevoir cette distinction. Afin de réaffirmer son engagement à soutenir et favoriser la conciliation famille-travail, la firme multidisciplinaire a entamé le processus de renouvellement du sceau en mai dernier, lequel est décerné par Réseau pour un Québec famille.



En 2021, le processus menant à l’obtention du Sceau Concilivi avait permis à EXP de se doter d’une charte définissant ses engagements en matière de conciliation famille-travail. Celle-ci comprend des mesures déjà en place au sein de l’entreprise et visant à aider ses employées et employés à atteindre un équilibre adapté à leur réalité, comme un horaire de travail variable, une banque de congés payés, la possibilité de faire du télétravail ainsi qu’un programme d’aide aux employés. Dans le cadre du renouvellement du sceau, la charte a été mise à jour et trois mesures de conciliation vie personnelle et travail y ont été ajoutées, soit l’accès à un service de soins de santé virtuels, une indemnité pour l’achat d’une passe mensuelle de transport collectif et un processus de mobilité interne.

EXP a aussi invité ses employées et employés à répondre à un sondage qui lui a permis de tracer un portrait clair, exhaustif et représentatif de la conciliation vie personnelle et travail au sein de l’entreprise. Parmi les répondants, 94 % ont affirmé que la conciliation famille-travail est bien ancrée dans la culture d’EXP et vécue au quotidien. « Un environnement de travail conciliant vie personnelle et travail contribue grandement à diminuer l’anxiété des employés, donc à augmenter la qualité de vie familiale et au travail, et même à accroître l’engagement des employés envers leur employeur. Le sceau constitue un atout de taille pour EXP sur les plans de l’embauche et de la rétention, ce qui contribue à la réussite de l’entreprise », affirme Marie-Hélène Lapointe, directrice des ressources humaines pour le Québec.

Explorez les possibilités de carrière au sein d’EXP en visitant la section carrières de son site Web.

À propos d’EXP

Guidée par sa mission de comprendre, d’innover, de collaborer et de réaliser, EXP fournit des services-conseils et des services complets d’ingénierie, d’architecture et de conception destinés aux milieux bâtis et naturels du monde entier. L’héritage professionnel d’EXP remonte à 1906, année marquant le début des activités d’ingénierie des infrastructures de la plus ancienne de ses sociétés patrimoniales.

Aujourd’hui, les quelque 4 000 professionnels d’EXP travaillant depuis les quatre coins de l’Amérique du Nord, mettent à contribution leur passion et leur expertise pour assurer la réussite de projets à travers le monde. Pour en apprendre davantage, rendez-vous au www.exp.com.

Source :

Mireille Simard

EXP | Cheffe de service, Communications – Québec

mireille.simard@exp.com

819 562-3871, 26065